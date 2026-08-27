Sprechtag Freie Berufe

Die IHK Heilbronn-Franken bietet in Kooperation mit dem Institut für Freie Berufe Nürnberg (IFB) am Dienstag, 15. September, einen kostenfreien Beratungstag für Freiberuflerinnen und Freiberufler bei der IHK Heilbronn-Franken im Haus der Wirtschaft an.

Zusammen mit den Unternehmensgründerinnen und -gründern erörtert ein Berater des Instituts für Freie Berufe die Besonderheiten der Niederlassung in einem Freien Beruf, hilft die Freiberuflichkeit zu bestimmen, unterstützt bei der Erstellung von Businessplänen und beantwortet allgemeine Fragen zur Gründung einer selbstständigen freiberuflichen Tätigkeit. Außerdem berät das IFB in der Nachgründungsphase und bei der Existenzsicherung.

Anmeldung und Terminvereinbarung sind direkt beim IFB möglich: http://ifb.uni-erlangen.de/gruendungsberatung/einzelberatung/baden-wuerttemberg/