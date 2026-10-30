Stüwer und VR Payment integrieren Wero in Verkaufsautomaten

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Wero-Zahlung über dynamischen QR-Code an Verkaufsautomaten

Remote-Aktivierung ohne zusätzliche Payment-Hardware

Wero kommt in den automatisierten Lebensmittelverkauf: Gemeinsam mit VR Payment hat der baden-württembergische Automatenhersteller Stüwer die neue europäische Bezahlmethode für seine vernetzten Vending-Geräte verfügbar gemacht. Betreiber sogenannter sVenT Modelle mit Touch-Display können Wero ab sofort als zusätzliche Zahlart aktivieren und ihren Kund:innen damit das direkte Bezahlen vom Girokonto ermöglichen.

Das Besondere: Obwohl der Kauf physisch am Automaten stattfindet und Wero als eigene Point-of-Sale-Lösung noch nicht gestartet ist, kann die Zahlart hier bereits vor Ort genutzt werden. Möglich macht das die technische Abwicklung über Wero E-Commerce. Nach Auswahl der Ware wählen Kund:innen Wero als Zahlart. Auf dem Display erscheint dann ein dynamischer QR-Code, den sie mit ihrer Wero-fähigen Banking-App scannen. Nach Freigabe wird die Zahlung direkt bestätigt und die Ware ausgegeben.

Einfach integrierbar, ohne zusätzliches Terminal

Voraussetzung für die Integration von Wero sind ein Touch-Display und eine Online-Anbindung des Automaten. Da entsprechende Modelle von Stüwer bereits dauerhaft mit dem Internet verbunden sind, kann die neue Zahlart aus der Ferne aktiviert werden. Ein Umbau oder Vor-Ort-Termin ist nicht notwendig. Betreiber schließen lediglich die erforderliche Zusatzvereinbarung für die neue Zahlart mit VR Payment ab.

Davon profitieren Betreiber, deren Automaten bislang nicht über ein Kartenterminal verfügen: Sie können ihren Kund:innen mit Wero eine digitale Bezahlmöglichkeit anbieten, ohne zusätzliche Payment-Hardware installieren zu müssen. Bei Automaten mit bestehender Kartenakzeptanz erweitert Wero den Zahlartenmix um eine europäische, kontobasierte Alternative.

Bewährte Partnerschaft für automatisierte Verkaufsräume

„Wir wollen unseren Betreibern nicht nur moderne Automaten zur Verfügung stellen, sondern ihnen auch frühzeitig die Möglichkeit bieten, den automatisierten Verkauf weiterzuentwickeln. Deshalb war für uns schnell klar, dass wir Wero integrieren möchten“, sagt Stefan Stüwer, Geschäftsführer von Stüwer. „Gemeinsam mit VR Payment haben wir eine Lösung geschaffen, die sich einfach in unsere vernetzten Automaten integrieren lässt und Betreibern eine zusätzliche digitale Bezahlmöglichkeit eröffnet – ohne zusätzliche Hardware und aufwendige Umrüstung.“

„Automaten entwickeln sich immer stärker zu digitalen Verkaufsstellen. Damit verändern sich auch die Anforderungen an das Payment“, sagt Carlos Gómez-Sáez, CEO von VR Payment. „Mit Stüwer bringen wir Wero in einen neuen Anwendungsbereich und zeigen, wie flexibel sich modernes Payment in unterschiedliche Verkaufssituationen integrieren lässt. Für Betreiber machen wir den Einstieg dabei so einfach wie möglich.“

Stüwer und VR Payment arbeiten bereits seit vielen Jahren bei Zahlungslösungen für den automatisierten Verkauf zusammen. VR Payment ist präferierter Payment-Partner des baden-württembergischen Familienunternehmens – beispielsweise für deren Automatenlösungen REGIOMAT und HOTELMAT.