Star Copper treibt die Bohrungen auf der westlichen Erweiterung von Star Main voran

Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (WKN A416ME) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich, ein Update zu seinem laufenden 15.000 Meter umfassenden Explorationsprogramm 2026 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Star im Nordwesten von British Columbia bereitzustellen. Die jüngsten Arbeiten konzentrierten sich auf eine westliche Erweiterung der Bohrungen zur Ressourcendefinition im Kupfer-Gold-Porphyr-System Star Main sowie auf den Abschluss eines umfassenden geophysikalischen 3D-Programms mit induzierter Polarisation („IP“) und magnetotellurischen Messungen („MT“).

Das Unternehmen hat entlang des westlichen Abschnitts des Zielgebiets Star Main vier Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 2.200 Metern niedergebracht. Die Bohrungen wurden konzipiert, um das Hauptverwerfungssystem zu durchteufen und wichtige Lücken im bestehenden Bohrraster zu schließen, während Star Copper das geologische Modell in Richtung einer potenziellen ersten Mineralressource weiterentwickelt.

Zielsetzungen des Programms

Das Explorationsprogramm 2026 bei Star Main wurde auf drei Hauptziele ausgerichtet:

Ressourcendefinition: Schließung von Lücken innerhalb der bekannten Mineralisierung ab der Oberfläche bis in eine Tiefe von etwa 400 Metern, um die geologische Kontinuität und die Zuverlässigkeit der Daten zu verbessern, während das Unternehmen auf eine potenzielle erste Mineralressource hinarbeitet.

Hypogene Erweiterung: Ausdehnung des unterlagernden hypogenen Kupfer-Gold-Systems nach Norden und Nordosten und Etablierung eines breiteren, kontinuierlicheren mineralisierten Korridors. Die auf dieses Ziel ausgerichteten Bohrungen wurden, wie bereits vom Unternehmen berichtet (siehe Pressemitteilung vom 21. Juli 2026), im Juli 2026 im Wesentlichen abgeschlossen.

Geophysikalische 3D-Zielerstellung: Durchführung detaillierter 3D-IP- und MT-Untersuchungen im Bereich Star Main und an anderen vorrangigen Zielen, um das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der Geometrie, der strukturellen Architektur und der potenziellen Tiefenausdehnung des umfassenderen Porphyr-Systems zu verbessern. Die Erfassung der Felddaten ist nun abgeschlossen, und die Auswertung ist im Gange (siehe Pressemitteilung vom 21. März 2026).

Bohrung S-076 überprüft erfolgreich die westliche Erweiterung in der Tiefe

Bohrungen entlang der Westseite von Star Main trafen auf mehrere bedeutende Verwerfungszonen, die schwierige Bohrbedingungen mit sich brachten und die Tiefe bestimmter Bohrungen begrenzten. Trotz dieser Bedingungen durchteufte die Bohrung S-076 erfolgreich die Verwerfungsabfolge und erreichte eine Endtiefe von 525 Metern, was einen wichtigen Test für die westlichen und tiefer liegenden Abschnitte des Systems Star Main darstellte (siehe Abbildung 1).

S-076 wurde etwa 70 Meter südwestlich der historischen Bohrung S-037 angesetzt und wurde unter anderem dazu konzipiert, die Fortsetzung eines tieferen, höhergradigen Kupfer-Gold-Horizonts zu überprüfen, der zuvor von S-037 in einer vertikalen Tiefe von etwa 380 Metern durchteuft worden war.

Die historische Bohrung S-037 durchteufte ab 388 m etwa 26 Meter mit einem Gehalt von 1,26 % CuÄq (0,95 % Cu, 0,308 g/t Au) innerhalb von 122 Metern mit einem Gehalt von 0,61 % CuÄq (0,45 % Cu, 0,151 g/t Au) ab 294 m, wodurch ein wichtiges Ziel für das laufende westliche Bohrprogramm festgelegt wurde.

Das Hauptverwerfungssystem bei Star Main verläuft in etwa von Nordwest nach Südost und durchquert laut Interpretation diesen Teil der Lagerstätte schätzungsweise 100 Meter unter der Oberfläche, wobei es die oberflächennahe supergene Mineralisierung stellenweise durchbricht. Daher war das erfolgreiche Durchteufen dieses strukturellen Korridors und die Erkundung des unterlagernden mineralisierten Systems ein wichtiges Ziel des westlichen Zielbohrprogramms 2026.

Starke visuelle Kupfermineralisierung in S-076 und S-079

S-076 erreichte erfolgreich den anvisierten Horizont in einer vertikalen Tiefe von etwa 525 Metern, etwa 70 Meter südwestlich von S-037. Geologische Bohrkernprotokollierungen haben eine starke visuelle Kupfermineralisierung über einen Abschnitt von etwa 60 Metern in der Nähe des anvisierten Horizonts identifiziert (siehe Abbildung 2).

Die Lage, Mächtigkeit und Intensität der beobachteten Mineralisierung sind bemerkenswert und äußerst ermutigend und könnten auf eine Fortsetzung der von S-037 durchteuften tieferen mineralisierten Zone hindeuten. Visuelle Schätzungen des Mineralvorkommens können jedoch nicht als Ersatz für Laboranalysen herangezogen werden, und der Gehalt sowie die Kontinuität der Mineralisierung lassen sich erst nach Vorliegen der Analyseergebnisse bestimmen.

Kernproben aus dem mineralisierten Abschnitt in S-076 wurden für eine beschleunigte Laboranalyse priorisiert; die Analyseergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen (siehe Abbildung 3).

S-079 wurde 60 m nordwestlich von Bohrung S-037 niedergebracht, um eine nordwestliche mineralisierte Struktur im Streichen zu S-037 und S-076 zu überprüfen. Eine stark sichtbare Kupfermineralisierung wurde in demselben Horizont wie von den Bohrungen S-037 und S-048 durchteuft. Der Korridor ist nach Nordwesten und in die Tiefe hin offen.

CEO von Star Copper gibt einen Einblick

Darryl Jones, President und CEO von Star Copper, merkt an: „Die Bohrungen S-076 und S-079 stellen einen wichtigen Schritt bei unserer systematischen Erweiterung und Abgrenzung von Star Main dar. Die Bohrarbeiten auf der westlichen Seite des Systems waren aufgrund der bedeutenden Verwerfungszonen in diesem Gebiet technisch anspruchsvoll; daher ist es besonders ermutigend, dass wir erfolgreich eine Tiefe von 525 Metern erreicht und eine stark sichtbare Kupfermineralisierung genau in dem von uns anvisierten Tiefenhorizont durchteuft haben. Wichtig ist, dass dies etwa 70 Meter südwestlich (S-076) und 60 Meter nordwestlich (S-079) des tiefer liegenden mineralisierten Abschnitts in S-037 erfolgte und uns einen weiteren entscheidenden Datenpunkt liefert, während wir daran arbeiten, die Kontinuität und Geometrie dieses tieferen Teils des Systems zu verstehen.“

Herr Jones fährt fort: „Unser Programm für 2026 wurde bewusst so strukturiert, dass mehrere Ziele gleichzeitig erreicht werden können. Dabei streben wir an, den für die Weiterentwicklung von Star Main hin zu einer ersten Ressource erforderlichen Bohrlochabstand zu verringern, das hypogene System nach Norden und Nordosten zu erweitern und durch 3D-IP- und MT-Untersuchungen ein wesentlich differenzierteres dreidimensionales Verständnis des gesamten Porphyr-Systems zu erlangen. Da das geophysikalische Feldprogramm nun abgeschlossen ist und die Analysen der Bohrung S-076 zügig vorangetrieben werden, erwarten wir, dass die Integration dieser Datensätze eine wichtige Rolle bei der Festlegung der nächsten Bohrphase bei Star Main spielen wird.“

Vorrangiges 3D-IP- und MT-Programm abgeschlossen

Star Copper freut sich zudem, berichten zu können, dass Quantec Geoscience 3D-IP- und MT-Messungen über eine Länge von rund 37,6 Linienkilometern entlang der vorrangigsten Ziele auf dem Projekt Star abgeschlossen hat, wobei der Schwerpunkt auf dem Porphyrsystem Star Main lag.

Die gesamte geplante Felddatenerfassung wurde Ende August abgeschlossen, und die daraus resultierenden Datensätze werden derzeit verarbeitet, invertiert und einer integrierten geologischen Interpretation unterzogen.

Die Vermessung aus dem Jahr 2026 stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber der bisherigen geophysikalischen Erfassung des Unternehmens dar. Frühere IP-Arbeiten wurden hauptsächlich entlang von Linien mit einem Abstand von etwa 400 Metern durchgeführt, was wichtige großräumige Informationen zur Zieldefinition lieferte, jedoch eine begrenztere Auflösung zwischen den einzelnen Vermessungslinien aufwies.

Das neue 3D-IP-Programm wurde konzipiert, um diese früheren Arbeiten zu konsolidieren und erheblich zu verbessern, indem ein kontinuierlicherer dreidimensionaler Datensatz erstellt wird, der direkt in die schnell wachsende Datenbank der Bohrungen des Unternehmens, die geologische Interpretation, die Oberflächengeochemie, Alterationsmuster und das Strukturmodell integriert werden kann.

Die Ergänzung durch MT-Messungen ermöglicht eine wesentlich tiefere Untersuchung und soll dem Unternehmen dabei helfen, tiefere Widerstands- und Leitfähigkeitsmerkmale zu identifizieren, die mit Intrusionskontakten, bedeutenden Strukturen und potenziellen Feeder-Zonen innerhalb des Porphyr-Systems Star Main in Zusammenhang stehen könnten.

Zusammen sollen die 3D-IP- und MT-Datensätze Star Copper ein umfassenderes dreidimensionales Bild der Geometrie und der potenziellen Tiefenausdehnung von Star Main liefern. Das Unternehmen beabsichtigt, die endgültige Auswertung zu nutzen, um die strukturellen Kontrollfaktoren der Mineralisierung genauer zu bestimmen, den Zusammenhang zwischen der bekannten oberflächennahen und hypogenen Mineralisierung sowie tiefer liegenden geophysikalischen Merkmalen zu bewerten und zukünftige Bohrziele innerhalb des umfassenderen intrusiven und verschachtelten Porphyrsystems zu priorisieren.

Star Main auf dem Weg zu einer ersten Ressource

Das westliche Bohrprogramm ist Teil der umfassenderen Strategie von Star Copper, das Kupfer-Gold-System Star Main systematisch abzugrenzen und zu erweitern und gleichzeitig den geologischen und geophysikalischen Rahmen zu entwickeln, der für die Bewertung seines großräumigen Potenzials erforderlich ist.

Die Kombination aus ressourcenorientierten Infill- und Step-out-Bohrungen, der erfolgreichen Erweiterung des nördlichen und nordöstlichen hypogenen Korridors, tieferen Bohrungen im Westen sowie dem kürzlich abgeschlossenen 3D-IP- und MT-Programm liefert dem Unternehmen einen zunehmend umfassenden Datensatz, auf dessen Grundlage das geologische Modell von Star Main weiterentwickelt werden kann.

Weitere Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2026, einschließlich der vorrangigen Ergebnisse aus Bohrung S-076, werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen, geprüft und ausgewertet wurden.

Wichtige Erkenntnisse

Vorantreiben der Bohrungen im Hinblick auf eine erste Mineralressource.

Tiefere Bohrungen nach Abschluss der geophysikalischen Auswertung zur Erkundung eines größeren hypogenen Systems.

Analysenergebnisse werden zum Ende der Feldsaison erwartet.

Bohrungen verlaufen planmäßig für das größte Programm in der Unternehmensgeschichte.

Qualifizierte Person

Jeremy Hanson, P. Geo., eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und den Ausbau von großflächigen Kupfer-Gold-Systemen in British Columbia gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens befindet sich im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia, beherbergt mehrere hochprioritäre Zielgebiete und weist geologische Eigenschaften auf, die bedeutenden Porphyr-Kupferlagerstätten entsprechen (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East & West, Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen sowie Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, seine neu erworbenen Projekte Indata und Zymo durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Dort können Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ ansehen und sich für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ anmelden oder Sie folgen uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Zusätzliche Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zur Interpretation und Bedeutung von Bohr- und geophysikalischen Ergebnissen, zur potenziellen Kontinuität und Geometrie der Mineralisierung bei Star Main, zum Zeitplan und zum Erhalt von Analyseergebnissen, zu künftigen Bohr- und Explorationsaktivitäten, zur Integration und Interpretation von 3D-IP- und MT-Daten sowie zu den Plänen des Unternehmens, das geologische Modell von Star Main in Richtung einer potenziellen ersten Mineralressource weiterzuentwickeln.

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