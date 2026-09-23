Starke Halbjahreszahlen treffen auf neue Projektmeilensteine!

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Gold Royalty Corp. und Aurania Resources Ltd.!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt bleibt von einem strukturellen Nachfrage- und Unsicherheitsumfeld geprägt. In einem am 28. August 2026 veröffentlichten Research-Beitrag stellte Goldman Sachs Research ein Goldpreisziel von 4.900 USD je Unze zum Jahresende 2026 in Aussicht, verglichen mit einem Referenzpreis von 4.600 USD am 25. August 2026.

Für Royalty-Unternehmen kann ein höherer Metallpreis den Umsatz und die Cashflows der zugrunde liegenden Beteiligungen erhöhen, ohne dass das Unternehmen selbst den laufenden Minenbetrieb finanzieren und steuern muss. Die Abhängigkeit von den Betreibern, von deren Produktionsplänen und von den jeweiligen Vertragsbedingungen bleibt jedoch bestehen.

Explorationsunternehmen stehen dagegen vor einer früheren und risikoreicheren Projektphase: Erst moderne Bohrungen, belastbare Geologie und gegebenenfalls eine künftige Ressourcenschätzung können aus historischen Hinweisen eine wirtschaftlich bewertbare Lagerstätte machen.

Gold Royalty mit starkem Halbjahr

Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) hat für das zum 30. Juni 2026 beendete zweite Quartal und erste Halbjahr kräftiges Wachstum gemeldet. Der Quartalsumsatz lag bei…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

JS Research GmbH

Quellen, Methodik und Transparenz

Redaktionsstand: 22. September 2026. Der Beitrag basiert auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmitteilungen, Finanzinformationen, technischen und wirtschaftlichen Projektunterlagen sowie den im Quellenverzeichnis konkret genannten Primär- und Drittquellen. Unternehmensangaben, Prognosen, Annahmen und Nicht-IFRS-Kennzahlen werden als solche kenntlich gemacht. Eine unabhängige technische, rechtliche, finanzielle oder bewertende Prüfung durch Jörg Schulte oder die JS Research GmbH wurde nicht durchgeführt.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen nicht zwingend die wirtschaftliche Gewinnbarkeit eines Projekts. Technische Angaben beruhen auf den Veröffentlichungen und technischen Berichten der jeweiligen Emittenten sowie den darin benannten Qualified Persons und wurden vom Autor nicht unabhängig verifiziert.

Es wurden keine eigenständigen Kursziele, Fair-Value-Berechnungen oder Bewertungsmodelle erstellt. Zukunftsbezogene Aussagen zu Rohstoffpreisen, Produktion, Genehmigungen, Finanzierungen, Projektentwicklung und Wirtschaftlichkeit beruhen auf den jeweils genannten Annahmen und können wesentlich von der tatsächlichen Entwicklung abweichen.

Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht geschuldet. Gesetzliche Pflichten sowie die angemessene Korrektur erkannter wesentlicher Fehler bleiben unberührt.

• Gold Royalty Corp., Q2-/H1-2026-Ergebnisse vom 5. August 2026: https://goldroyalty.com/news/news-releases/gold-royalty-reports-record-six-month-results-with-continued-strong-cash-flow-and-earnings-growth

• Gold Royalty Corp., REN-Transaktion und integrierter Bericht vom 15. Juni 2026: https://goldroyalty.com/news/news-releases/gold-royalty-announces-acquisition-of-additional-interest-in-ren-royalty-release-of-2026-integrated-report-and-reminds-shareholders-of-capital-markets-day

• i-80 Gold Corp., Machbarkeitsstudie Granite Creek vom 21. September 2026: https://www.i80gold.com/i-80-gold-announces-positive-feasibility-study-and-initial-mineral-reserves-for-granite-creek-underground-after-tax-npv5-of-118-million-at-2750-oz-au-increasing-to-598-million-at-4500-oz-au/

• Equinox Gold Corp., Record of Decision für South Railroad vom 17. August 2026: https://www.equinoxgold.com/news/equinox-gold-receives-positive-record-of-decision-for-south-railroad-significant-permitting-milestone-unlocks-next-north-american-growth-project/

• Aurania Resources Ltd., Bohrbeginn bei Thor s Valley vom 8. September 2026: https://aurania.com/aurania-commences-drill-program-at-thors-valley-gold-project-in-iceland/

• Goldman Sachs Research, Goldpreis-Ausblick vom 28. August 2026: https://www.goldmansachs.com/insights/articles/gold-is-forecast-to-climb-as-central-banks-buy-the-precious-metal

Zusätzlich wurden die jeweiligen Unternehmensmeldungen und technischen beziehungsweise wirtschaftlichen Unterlagen der Projektbetreiber ausgewertet. Intro-Bild: Gold Royalty Corp.

Offenlegung und Interessenkonflikte

Autor des Beitrags ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Gold Royalty Corp. und Aurania Resources Ltd. entgeltliche IR- beziehungsweise Marketingvereinbarungen. Die JS Research GmbH erhält für die Erstellung des Beitrags eine vereinbarte Vergütung von der SRC swiss resource capital AG. Aufgrund dieser Geschäftsbeziehungen besteht ein wirtschaftlicher Interessenkonflikt. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse.

Jörg Schulte hält zum Redaktionsstand keine Aktien, Optionen, Warrants, Bezugsrechte, sonstigen Derivate oder direkten beziehungsweise indirekten Long- oder Short-Positionen in Gold Royalty Corp. oder Aurania Resources Ltd. Es bestehen auch bei der JS Research GmbH keine offenzulegenden Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen von 0,5 % oder mehr am jeweiligen Unternehmen. Die Emittenten halten keine Beteiligung von 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG. Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf den genannten Redaktionsstand.

Jörg Schulte und die JS Research GmbH unterhalten keine Market-Making-, Investmentbanking-, Emissions- oder sonstigen Wertpapierdienstleistungsbeziehungen zu den behandelten Unternehmen, soweit im Beitrag nicht ausdrücklich anders angegeben. Die entgeltliche IR- beziehungsweise Marketingbeziehung der SRC swiss resource capital AG bleibt hiervon unberührt.

Gold Royalty Corp. und Aurania Resources Ltd. hatten keine Möglichkeit, den Beitrag vor Veröffentlichung fachlich zu prüfen oder freizugeben.

Regulatorischer Hinweis

Die JS Research GmbH hat ihre Tätigkeit als Erstellerin beziehungsweise Verbreiterin von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen gemäß § 86 Abs. 1 WpHG bei der BaFin angezeigt. Die Anzeige ist keine Erlaubnis, Zulassung, Registrierung, fachliche Prüfung oder Billigung dieses Beitrags und enthält keine Aussage über die Qualität, Werthaltigkeit oder Erfolgsaussichten der behandelten Wertpapiere.

Anlagehinweis

Der Beitrag stellt keine auf die persönlichen Verhältnisse eines bestimmten Anlegers zugeschnittene Anlageberatung dar. Er berücksichtigt insbesondere nicht dessen Vermögensverhältnisse, Kenntnisse, Erfahrungen, Anlageziele, Anlagehorizont oder Risikotragfähigkeit. Einschätzungen zu Chancen, Risiken und möglichen Entwicklungen sind redaktionelle Einschätzungen und Szenarien. Der Beitrag darf nicht als alleinige Grundlage einer Anlageentscheidung dienen. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger die vollständigen Originalunterlagen prüfen und gegebenenfalls unabhängigen fachlichen Rat einholen.

Wesentliche Risiken

Aktien von Explorations-, Entwicklungs- und Royalty-Unternehmen können erheblich schwanken und bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Zu den wesentlichen Risiken zählen insbesondere Rohstoffpreis-, Markt-, Liquiditäts-, Währungs-, Zins-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Genehmigungs-, Umwelt-, Sozial-, Rechts-, Gegenparteien-, Projektentwicklungs-, Bau-, Betriebs- und Hochlaufrisiken sowie geologische und metallurgische Unsicherheiten.

Prognosen, Ressourcen, Reserven, Produktionsziele, Zeitpläne und Wirtschaftlichkeitsannahmen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen.

Haftung

Die gesetzlichen Haftungsregelungen bleiben unberührt. Dieser Beitrag enthält keine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Wertentwicklung eines Wertpapiers, der wirtschaftlichen Gewinnbarkeit eines Projekts oder der erfolgreichen Umsetzung von Unternehmensplanungen. Eine Haftung für Kurs- oder Anlageverluste, die auf einer eigenverantwortlichen Anlageentscheidung des Lesers beruhen, wird nicht übernommen. Zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie sonstige zwingende gesetzliche Haftungstatbestände, bleibt unberührt.

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