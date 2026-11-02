Starke Nachfrage auf der it-sa bestärkt Wachstumskurs von Enginsight

Volle Gesprächskalender, ein stark frequentierter Messestand und zahlreiche qualifizierte Leads: Enginsight blickt auf eine erfolgreiche Teilnahme an der it-sa 2026 zurück. Besonders deutlich wurde auf Europas führender Fachmesse für IT-Sicherheit, dass Unternehmen heute mehr denn je nach konkreten Antworten auf ihre Sicherheitsherausforderungen suchen. Themen wie digitale Souveränität, wirtschaftliche Resilienz und die Vermeidung von Betriebsunterbrechungen rücken dabei zunehmend in den Mittelpunkt.

Unter dem Motto „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ präsentierte Enginsight ein Standkonzept, das bei Besuchern auf große Resonanz stieß. Die Idee dahinter: Sicherheitsrisiken sichtbar machen, die in komplexen IT-Landschaften häufig unentdeckt bleiben. Zahlreiche IT-Verantwortliche, MSPs, Systemhäuser und Endkunden nutzten die Gelegenheit, sich ein umfassendes Bild von den Funktionen der Enginsight-Plattform zu machen und zu erfahren, wie sich Schwachstellen, Angriffsflächen und Sicherheitsrisiken zentral identifizieren, bewerten und priorisieren lassen.

Gleichzeitig zeigte sich in Gesprächen ein klarer Trend: Unternehmen und öffentliche Einrichtungen legen zunehmend Wert auf Cybersecurity „Made in Germany“ und digitale Souveränität. Gefragt sind Lösungen, die in Deutschland entwickelt werden, hohe Datenschutzanforderungen erfüllen und sich auch unabhängig von außereuropäischen Anbietern betreiben lassen.

Cybersecurity ist zur Überlebensfrage geworden

Neben dem Wunsch nach digitaler Souveränität treibt viele Unternehmen vor allem eine andere Erkenntnis um: Cybersecurity ist längst keine Frage der IT mehr, sondern eine unternehmenskritische Managementaufgabe.

Die wirtschaftlichen Folgen von Cyberangriffen erreichen inzwischen eine neue Dimension. Laut Bitkom entstehen der deutschen Wirtschaft jedes Jahr Schäden von rund 289 Milliarden Euro, mehr als 200 Milliarden Euro davon durch Cyberangriffe. Gleichzeitig betrachten immer mehr Unternehmen Cybersecurity als geschäftskritisches Thema. Denn erfolgreiche Angriffe legen nicht nur IT-Systeme lahm, sondern häufig ganze Produktions- und Geschäftsprozesse.

„Noch vor wenigen Jahren wurde Cybersicherheit häufig als Kostenfaktor betrachtet. Heute wissen Unternehmen: Ein erfolgreicher Ransomware-Angriff kann Produktion, Lieferketten und Kundenbeziehungen innerhalb weniger Stunden zum Stillstand bringen. Cybersecurity ist deshalb kein optionales IT-Projekt mehr, sondern eine Investition in die Handlungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens“, sagt Mario Jandeck, CEO von Enginsight.

Partner empfehlen Enginsight aktiv weiter

Ein weiteres starkes Signal kam aus dem Channel. Die Enginsight-Partner führten auf der Messe zahlreiche Gespräche mit Bestandskunden und Interessenten. Besonders auffällig war, dass immer mehr Besucher gezielt von Partnern und Distributoren an den Enginsight-Stand verwiesen wurden. Die Entwicklung unterstreicht die wachsende Marktpräsenz des Unternehmens und die Rolle der Partner als vertrauenswürdige Berater ihrer Kunden.

„Viele Besucher kamen bereits mit konkreten Anforderungen und einem klaren Problembewusstsein zu uns. Gleichzeitig erleben wir, dass unsere Partner immer häufiger als „Trusted Advisor“ auftreten und Enginsight aktiv empfehlen. Das zeigt, dass sich unsere Plattform als verlässliche Antwort auf die aktuellen Cybersecurity-Herausforderungen etabliert“, sagt Max Tarantik, Chief Operating Officer von Enginsight.

Buzzwords schützen nicht vor Hackern

Wie sich Cybersicherheit gegenüber Geschäftsführung und Management greifbar vermitteln lässt, war auch Thema des sehr gut besuchten Enginsight Vortrags „Buzzwords schützen nicht vor Hackern“.

Max Tarantik, Chief Operating Officer (COO), und Michael Rainer, Business Development Manager Public bei Enginsight, zeigten, warum Sicherheitsinitiativen häufig nicht an technischen Herausforderungen scheitern, sondern an ihrer Kommunikation. Im Fokus stand die Frage, wie sich Risiken, potenzielle Schäden und der Nutzen von Sicherheitsmaßnahmen für verschiedene Zielgruppen verständlich darstellen lassen – und wie IT-Verantwortliche den wirtschaftlichen Mehrwert von Cybersecurity-Investitionen gegenüber Management und Geschäftsführung überzeugend kommunizieren können.

Statt Schlagworten wie „KI-gestützt“, „Next Gen“ oder „Zero Trust“ standen dabei konkrete Fragen im Mittelpunkt: Welche Risiken werden reduziert? Welche Kosten verursacht ein Sicherheitsvorfall? Und welchen Beitrag leistet Cybersecurity zum Geschäftserfolg?

Auf dem Weg zu einem führenden europäischen Cybersecurity-Anbieter

Die Resonanz auf der it-sa bestätigt Enginsight in seinem weiteren Wachstumskurs. Das Unternehmen will seine Marktposition in Europa weiter ausbauen, sein Partnernetzwerk stärken und die Plattform konsequent weiterentwickeln.

„Die Gespräche auf der it-sa haben gezeigt, dass wir uns mit unserem Produkt, unserem Partneransatz und unserer Vision auf dem richtigen Weg befinden. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen zu den führenden europäischen Anbietern ganzheitlicher Cybersecurity-Lösungen gehören. Die steigende Sichtbarkeit im Markt, das Vertrauen unserer Partner und das Interesse der Kunden zeigen uns, dass wir diesem Ziel Schritt erfolgreich näherkommen“, sagt Mario Jandeck, CEO von Enginsight.

Enginsight bietet eine umfassende Cybersecurity-Lösung für Unternehmen mit gewachsener IT-Landschaft. 2017 in Jena gegründet, ist die vollständig inhouse entwickelte Software heute bei mehreren hundert Endkunden im Einsatz, vom regional tätigen Mittelständler bis zur Unternehmensgruppe mit eigener IT-Sicherheitsorganisation. Die Enginsight-Plattform vereint Schwachstellenmanagement, Asset Monitoring, Angriffserkennung, Compliance-Analysen und automatisierte Abwehrmaßnahmen in einer einzigen Lösung. Unter dem Leitmotiv „Unsichtbares sichtbar machen“ und „Unsicheres sicher machen“ kombiniert Enginsight Transparenz, Automatisierung und eine praxisnahe Sicherheitsarchitektur, um Sicherheit über wachsende Strukturen hinweg effizient und nachhaltig zu betreiben. Cybersecurity 100 % Made in Germany.

Mehr Informationen unter: www.enginsight.com.