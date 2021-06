Starke Umsatzeinbrüche in diesem Jahr speziell bei Selbstständigen

Umsatzeinbrüche? Zu wenig neue Kunden? Da sind viele nicht alleine. Aktuell geben viele Einzelunternehmer und Selbstständige zu, geringe Umsätze zu haben. Und so gut wie keine Neukunden mehr zu gewinnen.

Bleibt es allerdings bis Jahresende so, wird es drastische finanzielle Debakel geben. Geschäftliche und private Einbußen, die seinesgleichen suchen. Spaß und Freude am Job sieht anders aus.

Aus vielen Gesprächen und Coachings liegt es am Fundament, an ihrer Positionierung.

Bedeutet:

Ihnen ist es nicht möglich, in einem Satz Ihre Einzigartigkeit zu beschreiben. Sie bieten so genau das gleiche an wie alle anderen. Ihr Gegenüber erkennt kein klares Alleinstellungsmerkmal.

Dadurch sind Sie komplett austauschbar und verkaufen rein über den Preis.

Und ziehen so keine neuen Kunden automatisch an. Zum Glück gibt es für Sie eine einfache Lösung für Ihren Sog-statt-Druck-Magneten:

„In 7 Schritten zu Ihrer feurigen Positionierung. So werden auch Sie als Experte am Markt sichtbar.“

Interessiert? Klicken Sie hier >>

Nun auch für die Allgemeinheit als E-Book sofort verfügbar. Und wenn Sie zu diesem Vorzugspreis nicht zuschlagen, ja dann ?

Der bayerische Vertriebsfreak Uwe Rieder ist in den letzten Monaten wie Phoenix aus der Asche in den Coachinghimmel gestiegen. Einer seiner Top-Gründe ist, dass sich der polarisierende Bayer als Experte in seiner Nische positioniert hat.

Einen Eindruck über das Vertriebsfeuer von Uwe Rieder erhalten Sie in einem seiner Gratis-Webinare mit dem Titel:

„Wie Sie sofort Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung in Umsatz umwandeln, ohne weiterhin unnütze Zeit mit Kaltakquise zu verschwenden.“

Das Thema hier:

Wie Sie in 4 Wochen mehr Umsatz mit Ihren bestehenden Kontakten generieren als in den letzten 6 Monaten mit der Neukundengewinnung.

Sie müssen persönlich nichts verkaufen, denn wenn wir mal ehrlich sind, wer mag heutzutage schon noch lästige Kaltakquise zu betreiben?

Sie brauchen pro Woche nur sehr wenig Zeit (max. 2h pro Tag) um mit dieser Strategie Ihren Umsatz zu erhöhen.

Als Tipp: Positionieren Sie sich spitz statt breit auf dem Markt. Und in einer Nische werden Sie dann als der Experte auf Ihrem Gebiet auch so wahrgenommen.