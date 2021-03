Start der Online-Plattform 8pitch: Digitale Wertpapier-Emissionen von Unternehmen und Start-ups

Die Online-Plattform 8pitch ermöglicht Mittelständlern, Start-ups und Entwicklern von Immobilienprojekten ab sofort digitale Wertpapier-Emissionen zur Unternehmensfinanzierung. Das mittelfränkische Fintech hat für die Tokenisierung, also die Ausgabe der Wertpapiere an potenzielle Investoren, die erste Finanz-Blockchain in Europa entworfen, wie Gründer und CEO Marius Grieseler erklärt: ?Wir haben eine eigene Blockchain rein für den Kapitalmarkt entwickelt, auch um uns von bestehenden Formaten wie Stellar und Ethereum vollkommen frei zu machen. So können wir selbst die Spielregeln festlegen, wie beispielsweise praxisnahe Transaktionskosten und die Gewährleistung einer sicheren Verwahrung. Außerdem können wir die Blockchain immer schnell und flexibel auf dem neuesten Stand halten, sollten sich gesetzliche Rahmenbedingungen einmal ändern.?

8pitch-Blockchain nachhaltiger als gängige Formate

Die Emissionen über 8pitch können entweder öffentlich oder als Private Placements durchgeführt werden. Das über die Blockchain ?FINTCHAIN? ausgegebene digitale Wertpapier (der sogenannte ?Token?) enthält alle relevanten Informationen des Finanzprodukts, wie beispielsweise den Wert der Anlage, die Laufzeit sowie den Renditeanspruch und kann sehr genau und individuell an die entsprechenden Anforderungen der Emittenten angepasst werden. Da das Unternehmen aus Eckental bei Erlangen ein eigenes effizientes Blockchain-System aufgebaut hat, laufen die Wertpapier-Emissionen deutlich nachhaltiger ab als bei anderen Blockchains, die bei jeder Transaktion einen extrem hohen Rechenaufwand haben. Die Blockchain von 8pitch ist darüber hinaus auch noch extrem schnell: ?Mit unserer Blockchain schaffen wir derzeit etwa zehntausend Transaktionen pro Sekunde ? damit sind wir schneller als PayPal?, betont Marius Grieseler.

8pitch wickelt die Emissionen im Full-Service ab ? von der Beratung über die Konzeption bis hin zur Durchführung und Bereitstellung des Haftungsdachs. ?Wir wollen es unseren Emittenten insgesamt so einfach wie möglich machen. Deshalb bieten wir auch das Investor-Management mit an, also beispielsweise die Durchführung von digitalen Gesellschafterversammlungen?, sagt Grieseler. Die Software der Online-Plattform stammt vom Schwesterunternehmen FINTSTOCK, das seine Lösung auch als White-Label anderen Marktteilnehmern zur Verfügung stellt. Das Haftungsdach stellt die CONCEDUS GmbH, die über eine BaFin-Zulassung verfügt. CONCEDUS ist ebenfalls ein Schwesterunternehmen der 8pitch GmbH.

Erstes Investmentprojekt: Ferienhäuser auf Mallorca / 6 Prozent Rendite

Zum Start ist auf der Online-Plattform bereits das erste Projekt für Investoren verfügbar. Die CPH Invest GmbH von Christoph Albeck und Hanno Strack hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und setzt in Mallorca schon seit vielen Jahren exklusive Immobilienprojekte um. Für die Finanzierung von zwei Doppelhaushälften, die zukünftig als Ferienhäuser vermietet werden, sammelt das Unternehmen jetzt 990.000 Euro über 8pitch ein. Die digitalen Genussrechte haben eine erwartete variable Verzinsung von knapp 6 % p.A. einschließlich einer Gewinnbeteiligung beim Verkauf, der voraussichtlich schon nach zwei Jahren erfolgen soll. Die Mindestbeteiligung pro Anleger liegt bei 1.000 Euro.

Aktuell sind bei 8pitch bereits weitere Emissionen von Start-ups und Mittelständlern in Vorbereitung. Im weiteren Jahresverlauf wird auch die CPH Invest GmbH noch andere Projekte über die Online-Plattform anbieten, wie Geschäftsführer Christoph Albeck bestätigt: ?Wir sehen das erste Projekt tatsächlich als Startschuss für eine langfristige Partnerschaft. Die Zusammenarbeit mit dem 8pitch-Team läuft absolut reibungslos und höchst professionell.? Vor den Auswirkungen der Coronakrise auf seine Investments in Mallorca ist Albeck überhaupt nicht bang: ?Natürlich wird die Pandemie auch in Mallorca ihre Spuren hinterlassen. Doch die Nachfrage nach Ferienhäusern wird darunter ganz bestimmt nicht leiden – ganz im Gegenteil. Ferienhäuser werden gerade in solchen Zeiten eher gebucht als ein Hotelzimmer in einer großen Anlage.?