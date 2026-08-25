Steigende Insolvenzen: Wie Factoring vor Zahlungsausfällen schützen kann

Steigende Insolvenzzahlen erhöhen den Druck auf mittelständische Unternehmen. Ein Zahlungsausfall kann schnell zur eigenen finanziellen Belastung werden. Factoring schützt Unternehmen vor Forderungsausfällen und schafft Planungssicherheit.

Die deutsche Wirtschaft kommt nur langsam aus der Krise. Gleichzeitig steigt der Druck auf viele mittelständische Unternehmen. Besonders deutlich zeigt sich das bei den Insolvenzzahlen: Im ersten Halbjahr 2026 haben in Deutschland 12.900 Unternehmen Insolvenz angemeldet. Das sind 7,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und der höchste Stand seit 2013.

Aus der Studie Insolvenzen in Deutschland, 1. Halbjahr 2026 | News | Creditreform:

12.900 Unternehmensinsolvenzen im 1. Halbjahr 2026

+7,8 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2025

höchster Stand seit 2013

rund 28,5 Mrd. Euro Schadenssumme

rund 165.000 betroffene Arbeitsplätze

Für Unternehmen bedeutet das nicht nur ein steigendes eigenes Insolvenzrisiko. Auch die Zahlungsfähigkeit der Geschäftspartner wird zum Thema. Denn wenn ein Kunde seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann, bleibt das Risiko zunächst beim Unternehmen, das die Leistung erbracht hat.

Wenn eine offene Rechnung zum Problem wird

Ein Auftrag ist abgeschlossen, die Ware geliefert oder die Leistung erbracht. Die Rechnung ist geschrieben – bezahlt wird aber erst in 30, 60 oder sogar 90 Tagen.

Was passiert, wenn der Kunde in dieser Zeit insolvent wird?

Für den Lieferanten kann aus einer ganz normalen offenen Rechnung plötzlich ein hoher Forderungsausfall werden. Gerade im Mittelstand kann ein einzelner größerer Ausfall spürbare Folgen haben. Denn Gehälter, Lieferanten, Mieten und laufende Kosten müssen trotzdem bezahlt werden.

Die aktuellen Zahlen zeigen, wie relevant das Risiko von Zahlungsausfällen ist: Im ersten Halbjahr 2026 belief sich die Schadenssumme infolge von Unternehmensinsolvenzen auf rund 28,5 Milliarden Euro. Rund 165.000 Arbeitsplätze waren betroffen.

Besonders stark trifft das Insolvenzgeschehen kleinere Unternehmen: Laut Creditreform-Jahresanalyse entfielen im Gesamtjahr 2025 81,6 % aller Unternehmensinsolvenzen auf Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten.

Factoring: Forderungsausfälle absichern, bevor sie zum Problem werden

Genau hier setzt Factoring an: Beim Factoring verkauft ein Unternehmen seine Forderungen aus Warenlieferungen und Dienstleistungen an einen Factor. Je nach Factoring-Modell übernimmt dieser dabei auch das Risiko eines Zahlungsausfalls.

Für das Unternehmen bedeutet das: Es muss nicht darauf warten, dass der Kunde seine Rechnung bezahlt. Gleichzeitig kann das Ausfallrisiko abgesichert werden.

Damit wird Factoring zu mehr als einem Instrument für die Finanzierung kurzfristiger Forderungen. Es kann Unternehmen dabei unterstützen, sich gegen eine der größten Unsicherheiten im laufenden Geschäft abzusichern: die Frage, ob ein Kunde seine Rechnung tatsächlich bezahlt.

Aus einem unkalkulierbaren Ausfall wird ein planbares Risiko

Besonders relevant ist das in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Denn Unternehmen können die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Kunden nur begrenzt beeinflussen. Sie können aber entscheiden, wie sie mit dem Risiko offener Forderungen umgehen.Beim Factoring übernimmt die AKTIVBANK das Ausfallrisiko der angekauften Forderungen.

Zahlt ein Kunde beispielsweise aufgrund einer Insolvenz nicht, trägt das Unternehmen den Forderungsausfall nicht selbst. Gleichzeitig erhält es sein Geld deutlich früher und muss nicht auf die Zahlung des Kunden warten.Das kann einen entscheidenden Unterschied machen: Aus dem Risiko eines Zahlungsausfalls wird ein planbares Risiko. Das Unternehmen kann über sein Geld verfügen, während die AKTIVBANK das Ausfallrisiko übernimmt.

Factoring kann finanzielle Engpässe verhindern

Für mittelständische Unternehmen ist das besonders wichtig. Denn finanzielle Schwierigkeiten entstehen nicht immer dadurch, dass ein Unternehmen keine Aufträge hat. Manchmal entsteht das Problem genau dort, wo eigentlich Wachstum stattfindet: Das Unternehmen liefert, stellt Rechnungen – und wartet auf sein Geld. Kommt dann ein größerer Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, kann sich der Effekt verstärken. Ein Forderungsausfall reduziert den finanziellen Spielraum. Gleichzeitig müssen laufende Kosten weiter bezahlt werden.

Factoring kann diesen Kreislauf durchbrechen. Unternehmen erhalten ihr Geld deutlich früher und können gleichzeitig das Ausfallrisiko absichern.

Factoring als Teil des Risikomanagements

Die steigenden Insolvenzzahlen zeigen: Unternehmen sollten nicht nur ihre eigenen Zahlen im Blick behalten. Auch die Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden gehört zu einem professionellen Risikomanagement.

Factoring verbindet mehrere Vorteile

Schutz vor Forderungsausfällen: Die AKTIVBANK übernimmt das Ausfallrisiko der angekauften Forderungen.

Früher über das Geld verfügen: Unternehmen erhalten ihr Geld deutlich früher und müssen nicht auf die Zahlung ihrer Kunden warten.

Mehr Planungssicherheit: Auch bei langen Zahlungszielen bleibt das Unternehmen finanziell handlungsfähig und unabhängiger vom Zahlungsverhalten einzelner Kunden.

Entlastung beim Forderungsmanagement: Die AKTIVBANK übernimmt das Debitorenmanagement und kümmert sich um die Abwicklung der angekauften Forderungen.

Mit Factoring Forderungsausfälle frühzeitig absichern

Der deutsche Factoring-Markt zeigt, dass Factoring für Unternehmen zunehmend relevant wird. Laut Deutschem Factoring-Verband erreichte das Factoring-Volumen der Mitgliedsunternehmen 2025 mit 423,5 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau. Insgesamt nutzten 2025 mehr als 112.000 Kunden die Factoring-Angebote der Verbandsmitglieder.

Factoring kann eine drohende Insolvenz nicht in jedem Fall verhindern. Es ist kein Ersatz für ein tragfähiges Geschäftsmodell oder eine wirtschaftliche Sanierung.

Aber: Unternehmen müssen nicht warten, bis ein großer Forderungsausfall zum akuten Problem wird. Wer seine Forderungen frühzeitig absichert, kann Risiken besser kalkulieren und seinen finanziellen Spielraum schützen. Gerade für mittelständische Unternehmen kann das entscheidend sein, wenn einzelne Kunden einen großen Anteil am Umsatz ausmachen oder mit langen Zahlungszielen gearbeitet wird.

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten wird Factoring damit vom reinen Finanzierungsinstrument zum Baustein des Risikomanagements.

AKTIVBANK: Factoring für den Mittelstand

Die AKTIVBANK unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, ihre Forderungen abzusichern und schneller über ihr Geld zu verfügen. Mit Factoring lassen sich Finanzierung, Forderungsausfallschutz und professionelles Forderungsmanagement miteinander verbinden.

Denn wer seine Rechnungen absichert, schützt nicht nur einzelne Forderungen – sondern die finanzielle Stabilität seines Unternehmens.

Kontakt:

Larsen Hechler

Bereichsleiter Factoring Vertrieb

07231 44436-502

larsen.hechler@aktivbank.de

AKTIVBANK AG | Frankfurt | www.aktivbank.de

Die AKTIVBANK ist Ihre innovative Spezialbank für Zentralregulierung und Factoring. Wir bieten Ihnen die gesamte Palette des Working Capital. Sie profitieren von effizienten Zahlungsprozessen, Sicherheit und höchsten IT-Standards. Als kundenorientierter Partner des Mittelstands stehen wir für höchste Finanz- und Sicherheitsstandards, zugelassen durch die BaFin.? Wir sind für Sie da.

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