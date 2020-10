Stellwagen kündigt Umbenennung in Seraph Aviation Group an

Stellwagen Group, ein spezialisierter Vermögensverwalter für die Luftfahrt mit Sitz in Dublin, hat die Umbenennung der Marke in “Seraph Aviation Group” ab dem 6. Oktober angekündigt.

Seraph Aviation Group ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen für Flugzeugmanagement. Zur Dienstleistungspalette des Unternehmens gehören Flugzeugmanagement und Flugzeug-Leasing für Kunden in den Bereichen Luftfahrt, Fertigung und Finanzen.

Nach der Ankündigung der Übernahme der Anteile des Mehrheitsaktionärs der Gruppe und der Unterstützung durch bedeutende institutionelle Investoren – ECN Capital Corp., SPF Investment Management, Almada Inc. und Medalist Partners – teilt die Seraph Aviation Group mit, ihre Strategie weiter umsetzen zu wollen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf den Kernkompetenzen im Flugzeugmanagement, Kapitalmanagement und in der Finanzierungsplattform für die Luftfahrt, die durch die von ihrer Schwestergesellschaft Aerlytix Limited entwickelte erstklassige Technologie unterstützt wird.

Die Seraph Aviation Group verfügt über umfassende Erfahrung und Fachkenntnisse in den Bereichen Luftfahrtanlagen, Kredite und Eigenkapitalbeschaffung. Mit maßgeschneiderten Anlagevehikeln hilft das Unternehmen seinen Kunden, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, Risiken zu managen und Chancen zu nutzen, insbesondere im Kontext der gegenwärtigen COVID-19-Pandemie.

David Butler, CEO, Seraph Aviation Group merkt dazu an: “Die neue Marke und Identität ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Unter dem Dach der Seraph Aviation Group möchten wir unsere Kompetenz auf dem Markt unter Beweis stellen. Die Kombination aus Luftfahrtmanagement- und Kapitalmanagementdienstleistungen ist dabei einzigartig. Für aktuelle und potenzielle Kunden haben wir damit ein überzeugendes Angebot unter einer integrierten Plattform”.

Hauptsitz der Gesellschaft ist Dublin. Seraph Aviation Group unterhält Niederlassungen in Stamford, Connecticut (USA), London (England) und Seoul (Südkorea).

