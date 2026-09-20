Stockvideo.de bündelt über 100 Praxisartikel für den sicheren Einsatz von Videomaterial

Saarlouis, 20. September 2026 – Stockvideo.de baut seinen frei zugänglichen Wissensbereich für Unternehmen, Agenturen und Kreative weiter aus. Inzwischen stehen dort 113 Fachbeiträge zu Auswahl, Lizenzierung, Videotechnik, Social Media und dem praktischen Einsatz von Stockmaterial bereit. Das Angebot soll vor allem kleinen Marketingteams helfen, typische Fehler bereits vor dem Kauf und vor der Veröffentlichung eines Videos zu vermeiden.

Stockvideos werden längst nicht mehr nur als Lückenfüller im klassischen Imagefilm eingesetzt. Sie erscheinen in Social Ads, Recruitingfilmen, Präsentationen, Webseiten-Hintergründen und Erklärvideos. Gleichzeitig unterscheiden sich die Anforderungen je nach Kanal deutlich. Ein Clip, der auf einer Webseite technisch einwandfrei funktioniert, kann im Hochformat für soziale Netzwerke ungeeignet sein. Auch Bildrate, Auflösung, Farbprofil und Lizenzumfang müssen zum geplanten Einsatz passen.

Der Wissensbereich von Stockvideo.de ordnet diese Fragen in sechs Themenfelder ein: Grundlagen und Einstieg, Marketing und Business, Recht und Lizenzen, Social Media und Content, Technik und Produktion sowie Trends und Branchen. Die Beiträge behandeln sowohl grundlegende Entscheidungen als auch konkrete Arbeitsschritte. Dazu gehören etwa die Prüfung eines Clips vor dem Kauf, die Organisation lizenzierter Dateien in größeren Teams, die Anpassung von Querformat an Hochformat und die technische Optimierung für Webseiten.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf nachvollziehbaren Lizenzfragen. Wer Videomaterial für Kundenprojekte, Werbung oder öffentliche Unternehmenskommunikation nutzt, benötigt nicht nur eine passende Datei, sondern auch einen belastbaren Nachweis über die erlaubte Verwendung. Deshalb erläutern mehrere Beiträge, welche Unterlagen aufbewahrt werden sollten, wie sich Lizenzmodelle unterscheiden und warum erkennbare Personen, Marken oder Kunstwerke zusätzliche Rechte berühren können.

Statt abstrakter Definitionen setzt der Wissensbereich auf konkrete Produktionssituationen. Artikel erklären beispielsweise, wie Smartphone-Aufnahmen und professionelles Stockmaterial zu einem einheitlichen Film verbunden werden, weshalb unterschiedliche Bildraten zu Ruckeln führen können oder wie ein Farbgrading Material aus verschiedenen Quellen zusammenführt. Weitere Beiträge richten sich an bestimmte Branchen wie Industrie, Bildung, Medizin, Immobilien oder Logistik.

Stockvideo.de ist eine deutschsprachige Plattform für lizenzierbares Videomaterial mit Motiven aus Deutschland. Neben dem Katalog stellt die Website frei zugängliches Praxiswissen für Planung, Auswahl, Lizenzierung und Postproduktion bereit.