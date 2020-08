S&P Zertifizierte Management-Assistenz

Das S&P Unternehmerforum führt die Ausbildung Zertifizierte Management-Assistenz(S&P) durch. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bietet dieses zertifizierte Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau – mit maximalem Bezug zur unternehmerischen Praxis.

Ihr Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm:

Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf Ihr Unternehmen:

> Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis

> Modularer Aufbau der Zertifizierung

> Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine

> Die S&P Tool Box liefert Ihnen Hilfestellungen für eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmens-Praxis

> Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten leiten an, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.

> Ihre praktische Umsetzung ist unser Ziel und mit dem Zertifizierungsangebot bereiten wir Ihnen den Weg.

Sie erhalten so die Möglichkeit erlerntes Wissen nachzuweisen und sich eine Zusatzqualifikation als Assistenz zu erwerben. Zudem verfügen Sie nach der Ausbildung zur Management Assistenz (S&P) über das Rüstzeug, um Ihre Rolle als “Co-Pilot/-in” Ihres Chefs noch besser ausfüllen zu können.

Im Rahmen der Ausbildung händigen wir Ihnen Werkzeuge, Techniken und Konzepte aus, um Ihren Alltag und Ihre Aufgaben effizient zu strukturieren, ihr Auftreten sicherer zu machen und die Zusammenarbeit mit dem Chef zu optimieren.

Dies ermöglicht Ihnen eine direkte Umsetzung in die eigene Assistenz-Praxis. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer das wichtigste BWL Basis-Wissen und lernen Word, Excel, PowerPoint und Outlook richtig einzusetzen.

