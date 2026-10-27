Sven Thomas Müller wird CTO der Schleupen SE

Sven Thomas Müller übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Technical Officer (CTO) im Vorstand der Schleupen SE. Er verantwortet künftig die Technologie- und Produktentwicklung sowie die strategische Weiterentwicklung der Plattform Schleupen.CS. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden und CEO Dr. Volker Kruschinski sowie COO Kersten Heineke erweitert er den Vorstand auf drei Mitglieder. Der neue CTO wird von Andrea Martini und Sebastian Jancke unterstützt, die als neue Direktoren die Softwareentwicklung führen.

Mit dem neuen Vorstandsressort bündelt Schleupen die Verantwortung für Technologie, Produktentwicklung und Plattformstrategie. Damit schafft das Unternehmen die Voraussetzungen, technologische Entscheidungen schneller zu treffen und die Weiterentwicklung von Schleupen.CS konsequent an den Anforderungen der Energie- und Wasserwirtschaft auszurichten. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau moderner Cloud- und SaaS-Lösungen. Ziel ist es, Innovationen zügig in marktfähige Lösungen zu überführen und die Plattformstrategie des Unternehmens nachhaltig weiterzuentwickeln.

Auch die Führungsebene wird neu aufgestellt

Im Zuge der neuen Organisationsstruktur stärkt Schleupen zugleich die Verantwortung auf der Führungsebene: Zum 1. November 2026 werden Andrea Martini und Sebastian Jancke zu Direktoren im Bereich Softwareentwicklung ernannt. Mit den Ernennungen trägt das Unternehmen der zunehmenden Komplexität moderner Abrechnungssoftware Rechnung und schafft klare Verantwortlichkeiten innerhalb der neuen Struktur.

Während Sebastian Jancke die Weiterentwicklung der Softwareplattform im Kern vorantreibt, verantwortet Andrea Martini die Entwicklung der Anwendungen, die auf der Plattform laufen. Andrea Martini ist bereits seit 24 Jahren bei Schleupen in der Softwareentwicklung tätig, Sebastian Jancke gehört dem Unternehmen seit 11 Jahren an.

„Mit der Berufung eines CTO und dem Ausbau der Führungsebene in der Softwareentwicklung tragen wir der wachsenden Bedeutung von Technologie- und Produktentwicklung für unsere Unternehmensstrategie Rechnung. Sven Thomas Müller bringt umfassende Erfahrung in der Entwicklung komplexer Softwarelösungen und in der Führung großer IT-Organisationen mit. Gemeinsam werden wir die Weiterentwicklung von Schleupen.CS und unsere Ausrichtung auf moderne Cloud- und SaaS-Lösungen konsequent vorantreiben“, sagt Dr. Volker Kruschinski, Vorstandsvorsitzender der Schleupen SE.

Sven Thomas Müller verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT, Digitalisierung und Softwareentwicklung. Zuletzt war er als CTO für den Bereich Hospital Information Systems bei der CompuGroup Medical tätig. Zuvor leitete er dort als CIO die weltweite IT-Organisation. Weitere Führungspositionen bekleidete er unter anderem bei der MEDIAN Unternehmensgruppe und den RHM Kliniken. „Schleupen verfügt über eine starke Marktposition, eine moderne Plattformstrategie und ein tiefes Verständnis für die Anforderungen der Energie- und Wasserwirtschaft. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Teams die technologische Entwicklung von Schleupen.CS voranzutreiben und Innovationen in Lösungen zu überführen, die den Kundinnen und Kunden einen konkreten und nachhaltigen Mehrwert bieten“, sagt Sven Thomas Müller.