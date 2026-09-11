Sven Witthohn verstärkt das Team der GLASER LEMKE Managementberatung am Standort Hamburg als Associate Partner

Hamburg, 6. September 2026: Seit dem 1. September 2026 verstärkt Sven Witthohn das Team der GLASER LEMKE Managementberatung am Standort Hamburg als Associate Partner.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung als Unternehmer und Geschäftsführer bringt Witthohn umfassende Kompetenz in Unternehmensführung, Business Development, Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und Executive Search in die Beratung von GLM ein. Sein Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von strategischer Klarheit, kaufmännischer Steuerung und pragmatischer Umsetzung. Dabei unterstützt er Unternehmer und Führungskräfte, die entscheidenden Hebel zu identifizieren, Verantwortung klar zu verteilen und Unternehmen profitabler, steuerbarer und unabhängiger von einzelnen Personen aufzustellen.

„Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Ruhe und unternehmerischer Handlungsspielraum entstehen, wenn ein Unternehmen klar ausgerichtet und wirklich steuerbar ist. Entscheidend ist nicht, immer neue Konzepte zu produzieren, sondern die richtigen Hebel zu erkennen und Veränderungen konsequent umzusetzen. Bei GLM finde ich dafür das passende Umfeld, ein erfahrenes Team und ein starkes Netzwerk“, sagt Sven Witthohn.

Auch Kai Lemke, geschäftsführender Gesellschafter der GLASER LEMKE Managementberatung, begrüßt die Verstärkung: „Mit Sven Witthohn gewinnen wir einen erfahrenen Unternehmer, der selbst ein Unternehmen aufgebaut, geführt, skaliert und erfolgreich verkauft hat. Er kennt die strategische und die operative Perspektive und bleibt nicht bei Empfehlungen stehen. Seine Erfahrung in Unternehmensführung, Business Development, Digitalisierung und künstlicher Intelligenz ergänzt unser Beratungsangebot hervorragend und stärkt unseren Standort Hamburg.“

Sven Witthohn gründete bereits mit 20 Jahren ein eigenes IT-Dienstleistungsunternehmen und entwickelte es über zwei Jahrzehnte erfolgreich weiter. Dabei baute er Führungs- und Organisationsstrukturen auf, durch die das Unternehmen auch ohne seine operative Mitwirkung funktionierte. Mit 40 Jahren verkaufte er das Unternehmen für mehrere Millionen Euro und konnte unmittelbar aussteigen. Heute begleitet er etablierte Unternehmen in Wachstums-, Veränderungs- und Restrukturierungssituationen. Seine praktische Erfahrung vertieft er aktuell durch den Master Business with Artificial Intelligence bei Leaders of AI in Kooperation mit der Hochschule Fresenius.

Mit der Aufnahme von Sven Witthohn in den Partnerkreis setzt die GLASER LEMKE Managementberatung ihren Wachstumskurs fort und stärkt ihre Fähigkeit, mittelständische Unternehmen bei unternehmerischen, digitalen und KI-getriebenen Transformationsprozessen von der Strategie bis zur konkreten Umsetzung zu begleiten.