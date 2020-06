SWR / “Handwerkskunst” ab sofort in eigenem Youtube-Kanal (FOTO)

SWR stellt erfolgreiche Fernseh-Reihe ab 4. Juni online / Herstellung von Werkstücken detailliert erklärt

Die Reihe “Handwerkskunst” des SWR Fernsehens ist ab sofort auch auf einem eigenen Youtube-Kanal abrufbar. Mit dem Start geht wöchentlich eine Folge online. In den Filmen erklären Meister*innen ihres Fachs ausführlich, wie man durch handwerkliches Arbeiten besondere Werkstücke oder auch ganz alltägliche Dinge herstellt. Hier versteht man, warum gutes Handwerk auch große Kunst ist.

Zeit für die Schönheit des Alltäglichen

Wie entsteht eigentlich ein Sattel? Wie bindet man ein Buch? Und was braucht man, um ein Fass herzustellen? Seit fünf Jahren schenkt der Südwestrundfunk der Handwerkskunst in der gleichnamigen Reihe besondere Aufmerksamkeit. In langen Einstellungen, ruhigen Schnittfolgen, genauer Beobachtung und ohne Hintergrundmusik kann man hier jeweils 45 Minuten lang nachvollziehen, wie Dinge entstehen. Man bekommt ein Verständnis dafür, wie viel harte Arbeit, Zeit und Erfahrung ein Korb, ein Schuh, ein Tor, ein Tisch oder einfach ein gutes Brot erfordern: alltägliche Dinge, deren Form und Funktion über Jahrhunderte von Handwerksmeister*innen zur Perfektion gebracht wurden.

Vom ersten Arbeitsschritt bis zur Vollendung jetzt auch auf Youtube “Wie man ein Hochbeet baut” wird das erste Thema sein, das am 5.6. auf Youtube hochgeladen wird. Immer dienstags nachmittags stellt die Redaktion dann eine weitere Folge ins Netz: Am 9.6. “Wie man einen Ledergürtel näht”, am 16.6. “Wie man eine Treppe baut”, am 23.6. “Wie man ein Dessous schneidert” usw. Zusätzlich zur ARD Mediathek bietet der Südwestrundfunk (SWR) damit alle bekannten und neue Filme der Reihe gebündelt im neuen Kanal an.

“Handwerkskunst” auf Youtube: https://www.youtube.com/handwerkskunst

ARD Mediathek: https://www.Ardmediathek.de/swr/

Fotos auf ARD-foto.de

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/handwerkskunst-you-tube-kanal

Newsletter “SWR vernetzt”: http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4614951 OTS: SWR – Südwestrundfunk

Original-Content von: SWR – Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell