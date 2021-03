TÜV-geprüfte Baufinanzierung: creditweb erhält erneut die TÜV-Auszeichnung „SEHR GUT“

Eine günstige und erfolgreiche Baufinanzierung setzt eine individuelle Beratung und das Vertrauen der Kunden ebenso voraus wie attraktive Finanzierungsangebote zu Top-Konditionen. Das weiß auch creditweb, einer der größten Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland. Deshalb stellte sich der Baufinanzierungsspezialist erneut der Zertifizierung des TÜV Saarland – und somit dem objektiven Urteil seiner Kunden. Das Ergebnis: Zum wiederholten Mal wurde creditweb für die Kundenzufriedenheit im Bereich der Baufinanzierung mit der Note „SEHR GUT“ ausgezeichnet.?

creditweb-Baufinanzierung im Test

Die TÜV-Auszeichnung erfolgt auf Basis einer repräsentativen Kundenbefragung. Insgesamt wurden bundesweit mehr als 1.700 Baufinanzierungskunden von creditweb zu der Befragung eingeladen. Bei der Erhebung steht nicht nur die Gesamtzufriedenheit mit dem Kreditvermittler, sondern auch die Weiterempfehlungsbereitschaft im Fokus der Analyse. Zentrale Punkte der Bewertung sind u.a. die Zufriedenheit der Kunden, die Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft der Berater, ihre Erreichbarkeit und der individuelle Service. Nur wer in all diesen Bereichen gut von den Kunden bewertet wird, bekommt das TÜV-Siegel. creditweb überzeugt mit durchweg positiven Ergebnissen in allen Kategorien und erhält erneut die TÜV-Auszeichnung „SEHR GUT“.?

creditweb toppt die TÜV Ergebnisse aus dem Jahr 2019

Der Test bestätigt die vorangegangenen Zertifizierungsergebnisse aus dem Jahr 2019. Im Detail schneidet creditweb sogar noch besser ab und toppt die Ergebnisse noch um einige Prozentpunkte. „_Eine bessere Beurteilung als „sehr gut“ lässt sich eigentlich nicht erreichen_“, sagt Horst Kesselkaul, Geschäftsführer der creditweb GmbH. „_Dennoch zeigt die Analyse des TÜVs, dass unsere Kunden uns in diesem Jahr sogar noch besser bewertet haben als beim letzten Mal. Das freut uns besonders in Zeiten wie diesen, in denen große Teile der Beratung online stattfinden. Für uns ist es umso wichtiger, dass unsere Kunden zufrieden sind und bei ihrer Baufinanzierung auch jetzt individuell betreut werden_“, so der Kölner weiter.

creditweb erzielt eine Weiterempfehlungsrate von 95 Prozent

* „_Im Vergleich mit Mitbewerbern waren die Beratung, die Informationen, das Tempo und die Konditionen bei creditweb am besten._“

* „_Die Reaktionszeit, die Anpassung auf unsere Bedürfnisse und die Kommunikation [?] waren wirklich außerordentlich schnell, freundlich und hervorragend._“

* „_Extrem freundliche und fachlich kompetente Beratung_“

* „_Note 1+ in allen Belangen_“

So lauten nur einige der Kundenstimmen, die zu der positiven Bewertung führen. Für den besonders guten Kundenservice spricht aber nicht nur das Gesamturteil, sondern darüber hinaus die hohe Weiterempfehlungsbereitschaft. Diese liegt mit 95 Prozent außerordentlich hoch. „_Dass fast alle unsere Kunden uns weiterempfehlen würden, macht uns wirklich stolz_“, freut sich Geschäftsführer Kesselkaul über die Leistung seines Teams. Für ihn und seine qualifizierten Finanzierungsberater bedeutet die Verleihung des Qualitätssigels durch den TÜV eine große Motivation, den Kunden von creditweb weiterhin einen ausgezeichneten Service und die bestmögliche Baufinanzierung zu bieten.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

Gesamtergebnis Unternehmen:?sehr gut

Unternehmen Gesamtnote: 1,3

Weiterempfehlungsbereitschaft: 95,0%

Mittelwert Top 3: 1,3

* Verständlichkeit der Erklärung bei Ablehnung eines Kreditvertrags: 1,4

* E-Mail/Kontaktformular: Verständlichkeit der Beantwortung eines Anliegens: 1,3

* Anpassung des Kredits an Ihre Bedürfnisse: 1,4

Wichtigste Kriterien Top 5: 1,3

* Anpassung des Kredits an Ihre Bedürfnisse: 1,4

* Telefon: Fachkompetenz des Beraters: 1,2

* Niederlassung Fachkompetenz des Beraters: 1,2

* Telefon: Telefonische Erreichbarkeit (Wartezeit bis zur persönlichen Entgegennahme Ihres Gesprächs): 1,4

* Telefon: Verständlichkeit der Informationen (verständliche Erklärungen des Beraters): 1,2