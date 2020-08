Tagespflegen wirtschaftlich führen – Ein Praxishandbuch für Verantwortliche und Führungskräfte

In ihren Beratungen und Projektplanungen bei Trägern von Pflegeunternehmen und in ihren Seminaren zum Planen und Betreiben von Tagespflegen erhielten die Autoren von Inhabern, Geschäftsführungen, Steuerberatern, Mitarbeitern aus dem Rechnungswesen/ Controlling und Führungskräften wie Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen eine Vielzahl von wichtigen und relevanten Fragen rund um die oft recht komplexe betriebswirtschaftliche Dimension einer (Senioren-)Tagespflege, u.a: Was macht eine Tagespflege erfolgreich? Wie komme ich aus dem wirtschaftlichen Defizit wieder heraus? Wie funktioniert eine Pflegesatzverhandlung? Warum darf ich in der Tagespflege keine Behandlungspflege zusätzlich abrechnen? Die Autoren haben sich deswegen zum Verfassen dieses Buches entschieden. In allen Kapiteln des Buches werden Fragen aus der Praxis aufgegriffen, das theoretische Hintergrundwissen erläutert und anschließend praxisnahe Antworten und Hilfen gegeben.

In dem Praxishandbuch “Tagespflegen wirtschaftlich führen” wollen Peter Wawrik und Lukas Wawrik verständlich und einfach die betriebswirtschaftlichen Hintergründe einer Tagespflege, die Finanzierung, relevante Kennzahlen und Controlling-Arbeitshilfen vorstellen. Das Buch macht diese Themen einfach zugänglicher und wird den Lesern dabei helfen, ihre eigene Tagespflege effektiver und profitabler zu führen.

"Tagespflegen wirtschaftlich führen" von Peter Wawrik und Lukas Wawrik ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08782-8 zu bestellen.

