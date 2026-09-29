Tech Soft 3D veröffentlicht Leitfaden zum Einsatz von Extended Reality zur Behebung von Kommunikationslücken und Beschleunigung von Konstruktionsprüfungen im Schiffbau

Tech Soft 3D, Entwickler der SpinFire-Produktfamilie für CAD-Visualisierung, -Konvertierung und -Kollaboration, hat einen neuen Leitfaden veröffentlicht, der beschreibt, wie Werften Extended Reality (XR) – einschließlich Virtual, Mixed und Augmented Reality – nutzen können, um seit langem bestehende Kommunikationslücken zwischen der 3D-Konstruktionsarbeit und dem physischen Bau zu schließen.

Der Schiffbau gehört zu den koordinatorisch anspruchsvollsten Bereichen der Fertigung – mit massiven physischen Baugruppen, langen Produktlebenszyklen und Teams, die sich über Werften, Lieferanten und Länder verteilen. Branchenanalysen zu Schiffbau- und Schwerindustrieprojekten beziffern die gesamten Nacharbeitskosten auf rund 9 % des Projektwerts; konstruktionsbedingte Probleme – darunter veraltete oder widersprüchliche Zeichnungen – wurden dabei als größter Einzelfaktor identifiziert, noch vor bauherren-, auftragnehmer- und lieferantenbezogenen Problemen zusammengenommen. Dieser Leitfaden soll Werften dabei helfen, diese Lücke zu schließen, bevor sie sich zu kostspieliger Nacharbeit summiert.

„Das Problem im Schiffbau ist kein Mangel an Können. Es liegt daran, dass die Informationen, die ein Team benötigt, selten dort verfügbar sind, wo die Arbeit stattfindet“, sagte Lionel Vieilly, Senior Product Manager – Industrial Applications bei Tech Soft 3D. „Extended Reality bringt dieselben 3D-Daten in Originalgröße direkt vor die Augen der Menschen, die das Schiff bauen und inspizieren – anstelle einer flachen Zeichnung, die bereits veraltet ist.“

2D-Zeichnungen durch gemeinsam genutzte 3D-Daten ersetzen

Laut diesem Leitfaden liegt die Wurzel des Problems in einer Formatdiskrepanz. Obwohl die Konstruktionsarbeit im Schiffbau heute überwiegend in 3D-CAD-Umgebungen stattfindet, verlassen sich viele Werften bei der Kommunikation mit den Menschen, die das Schiff bauen, inspizieren und warten, weiterhin auf statische 2D-Zeichnungen. Während sich ein Entwurf weiterentwickelt, veralten diese Zeichnungen, und es entsteht Versionsverwirrung sowie eine wachsende Kluft zwischen Konstruktionsabsicht und dem, was tatsächlich gebaut wird. Diese Lücke kann während des gesamten Prozesses zu Problemen führen, etwa wenn Arbeiter Schwierigkeiten haben, geeignete Stellen zu identifizieren, wenn Schweißanweisungen mehrdeutig sind, die Montagereihenfolge unklar ist oder es Probleme bei der Terminplanung von Inspektionen gibt.

Tech Soft 3D empfiehlt, Teams direkten Zugriff auf 3D-Daten zu geben, anstatt diese wieder in 2D-Dokumente zu übersetzen. CAD-Modelle können für den Einsatz auf VR- und MR-Headsets oder Desktop-Anwendungen aufbereitet werden, sodass Teams unabhängig vom jeweils genutzten Gerät gemeinsam in einer geteilten XR-Sitzung zusammenarbeiten können. Weitere Hintergrundinformationen zum Einsatz von Extended Reality in Engineering und Fertigung finden Sie hier.

Große Modelle mit Wegpunkten und Segmentierung navigieren

Für große, komplexe Schiffsmodelle empfiehlt der Leitfaden eine wegpunktbasierte Navigation, mit der Nutzer effizient zwischen einzelnen Bereichen eines Entwurfs wechseln können – für strukturierte Rundgänge bei Prüfungen, Inspektionen oder Schulungen, anstatt ein Modell in Originalgröße manuell zu durchsuchen. Teams können außerdem mit segmentierten Ansichten einzelner Abteilungen arbeiten, die über QR-Codes oder direkte Links zugänglich sind, sodass Ingenieure sofort den relevanten Abschnitt eines Modells laden können, anstatt das gesamte Schiff zu durchsuchen.

Ausgerichtete Daten vor Ort nutzen

Vor Ort können QR-Codes ein digitales Modell mit dem physischen Standort eines Arbeiters ausrichten, sodass überlagerte Daten präzise mit der realen Umgebung übereinstimmen. Räumliche Verdeckung (Spatial Occlusion) blendet in der digitalen Ansicht zudem automatisch Komponenten hinter physischen Strukturen aus, wodurch sich Kollisionen oder Konstruktionsprobleme leichter erkennen lassen, die bei einer herkömmlichen Prüfung möglicherweise nicht auffallen würden.

Arbeiter schulen, bevor sie das Schiff erreichen

Der Leitfaden behandelt auch das Thema Schulung: Arbeiter können komplexe Abläufe in einer virtuellen Umgebung üben, bevor sie diese am physischen Schiff durchführen, und schrittweise visuelle Anweisungen können Arbeiter durch Fertigungs- oder Montageprozesse führen – wodurch die Abhängigkeit vom Gedächtnis oder von Papierdokumentation sinkt.

Ein praktischer Vorteil für Früheinsteiger

Peer-review-Forschung zur Schiffbaubranche hat XR-Anwendungen dokumentiert, die von Schweißen über die Rohrleitungsplanung bis hin zu Lackierschulungen und Konstruktionsprüfungen reichen – auch wenn die breitere branchenweite Einführung sich noch in einem frühen Stadium befindet im Vergleich zu anderen Industrie-4.0-Technologien. Tech Soft 3D weist darauf hin, dass diese Lücke Werften, die XR frühzeitig einführen, einen echten Vorteil gegenüber langsameren Wettbewerbern verschafft, da sich Konstruktionsprobleme früher erkennen lassen, wenn sie noch günstiger und einfacher zu beheben sind.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Extended Reality Werften dabei hilft, diese Herausforderungen zu lösen – mit SpinFire XR.

Tech Soft 3D ist ein führender Anbieter von Entwicklungstoolkits und Industrieanwendungen für die Konvertierung, Visualisierung und Simulation von CAD- und CAE-Daten. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Bend, Oregon, verfügt über weitere Standorte in den USA, Frankreich, England, Japan, Deutschland und Norwegen und wird von der Investmentgesellschaft Battery Ventures unterstützt.