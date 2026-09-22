Tech Soft 3D veröffentlicht Leitfaden zur Wahl zwischen CAD-Viewern, CAD-Übersetzung und 3D-PDF für den Austausch technischer Konstruktionsdaten

Tech Soft 3D, Entwickler der SpinFire-Produktfamilie für CAD-Visualisierung, -Konvertierung und -Kollaboration, hat einen neuen Leitfaden veröffentlicht, der Engineering-Teams hilft, die richtige Methode für den Austausch von CAD-Daten zu wählen: entweder über einen CAD-Viewer, durch Übersetzung von CAD-Dateien oder durch Veröffentlichung von 3D-PDFs. Jede Methode eignet sich für ein anderes Austauschszenario; die falsche Wahl kostet Zeit, sorgt für Verwirrung und gefährdet Daten.

Engineering-Teams haben selten Schwierigkeiten, CAD-Daten zu erstellen. Die Herausforderung beginnt, sobald diese Daten das ursprüngliche System verlassen müssen. Das äußert sich beispielsweise darin, dass Lieferanten Dateien nicht öffnen können, Prüfer nicht über die richtige Dateiversion verfügen oder nachgelagerte Teams Screenshots anstelle nutzbarer 3D-Modelle erhalten.

Laut Tech-Clarity verbringen Ingenieure im Durchschnitt einen Tag pro Woche mit nicht wertschöpfenden Datenverwaltungsaufgaben – etwa dem Suchen von Informationen, der Arbeit mit falschen Daten oder der Umwandlung zwischen Formaten. Dieser Leitfaden soll Unternehmen dabei helfen, diese Belastung zu verringern, indem von Anfang an die richtige Austauschmethode dem richtigen Empfänger zugeordnet wird.

„Die meisten Reibungsverluste, die wir beobachten, sind kein Technologieproblem. Es ist eine Diskrepanz zwischen dem Format, das ein Team verwendet, und dem, was der Empfänger tatsächlich benötigt“, sagte Lionel Vieilly, Senior Product Manager – Industrial Applications bei Tech Soft 3D. „Wir haben diesen Leitfaden zusammengestellt, weil wir immer wieder gesehen haben, wie Teams an derselben Entscheidung scheitern – und die richtige Entscheidung von Anfang an ist es, was tatsächlich Zeit spart.“

CAD-Viewer: Für schnelle, zugängliche Datenprüfung

Laut diesem Leitfaden ist ein CAD-Viewer die richtige Wahl, wenn es um die Prüfung und nicht um die weitere Bearbeitung geht. Viewer ermöglichen es internen Teams – darunter Prüfer, Projektmanager und Qualitätsmitarbeiter – 3D-Modelle zu öffnen, zu vermessen und zu kommentieren, ohne eine vollständige CAD-Softwarelizenz zu benötigen.

Übersetzung: CAD-Daten für die Weiterarbeit in anderen Systemen nutzbar machen

Wenn ein Entwurf zur Weiterbearbeitung in die CAD- oder PLM-Umgebung eines Lieferanten oder Partners übertragen werden muss, ist die Übersetzung die geeignete Methode. Da jeder Übersetzungsschritt ein gewisses Risiko für die Datenintegrität birgt, empfiehlt Tech Soft 3D Tools, die auf direkten Herstellerschnittstellen (APIs) basieren, um die Genauigkeit über Formatwechsel hinweg zu bewahren, anstatt sich auf generische Punkt-zu-Punkt-Konverter zu verlassen.

3D-PDF: Für den breiten, sicheren Datenaustausch

Für die breite Weitergabe eines fertigen Konstruktionspakets – auch an nicht-technische Stakeholder ohne jegliche CAD-Software – wird 3D-PDF empfohlen. Es bündelt Geometrie, Metadaten und Begleitdokumente in einer einzigen Datei, die sich mit gängigen, kostenlosen PDF-Readern öffnen lässt, während geistiges Eigentum stärker geschützt bleibt als bei der Weitergabe einer nativen oder übersetzten Datei. SpinFire Convert enthält gebrauchsfertige Vorlagen zur Erstellung von 3D-PDFs, darunter Stücklisten, PMI-Analysen und technische Datenpakete, sodass Empfänger nur die für ihre Rolle relevanten Informationen erhalten.

Ein strukturierter Ansatz für den Austausch von CAD-Daten

Tech Soft 3D weist darauf hin, dass Unternehmen häufig alle drei Methoden über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts hinweg einsetzen: einen Viewer für die interne Prüfung, die Übersetzung, wenn ein Entwurf an einen Lieferanten geht, und 3D-PDF, wenn ein fertiges Paket an einen Kunden übergeben wird. Die Abstimmung des Tools auf den jeweiligen Empfänger reduziert den durch unbrauchbare Dateien und Versionsverwirrung verursachten Mehraufwand und begrenzt gleichzeitig, wie viele sensible Konstruktionsdaten Personen erreichen, die keinen vollständigen CAD-Zugriff benötigen.

Da Lieferketten zunehmend verteilter werden und an Prüfprozessen immer häufiger auch Stakeholder ohne CAD-Hintergrund beteiligt sind, wird ein solch strukturierter Ansatz weniger zur Annehmlichkeit als vielmehr zur betrieblichen Notwendigkeit.

Ausführlichere Richtlinien dazu bietet Tech Soft in einem Beitrag zu 3D-PDFs, CAD-Datenübersetzung und der Auswahl des richtigen CAD-Viewers. Erfahren Sie mehr über die Wahl der richtigen CAD-Datenaustauschmethode mit SpinFire.

Tech Soft 3D ist der führende Anbieter von Entwicklungstoolkits und Industrieanwendungen für die Konvertierung, Visualisierung und Simulation von CAD- und CAE-Daten. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Bend, Oregon, verfügt über weitere Standorte in den USA, Frankreich, England, Japan, Deutschland und Norwegen. Tech Soft 3D wird von der Investmentgesellschaft Battery Ventures unterstützt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an press@techsoft3d.com oder besuchen Sie www.techsoft3d.com.