Tech-Startups verzichten wegen KI auf Neueinstellungen: 27 Prozent nannten das im August 2026 dem Digitalverband Bitkom in Berlin

Junge Digitalunternehmen in Deutschland entstehen häufiger und beschäftigen dabei weniger Menschen. Der Digitalverband Bitkom hat am 11. August 2026 eine Umfrage unter 102 Tech-Startups vorgelegt. Der Umfrage zufolge haben 27 Prozent der Befragten in den vergangenen zwölf Monaten wegen des Einsatzes künstlicher Intelligenz auf Neueinstellungen verzichtet. 7 Prozent bauten aus demselben Grund Stellen ab. Wer selbst ein Vorhaben startet, findet in einer Einführung dazu, womit ein Unternehmensstart in Deutschland beginnt, die Reihenfolge der ersten Schritte.

Wie groß die Teams junger Digitalunternehmen inzwischen sind

Die durchschnittliche Belegschaft eines Tech-Startups in Deutschland ist erneut kleiner geworden. Laut der Bitkom-Erhebung liegt sie im Sommer 2026 bei zwölf Beschäftigten. Vor einem Jahr waren es 13, im Jahr 2024 noch 15. Offen ist im Mittel eine Stelle je Unternehmen.

Die Erwartungen für das laufende Jahr zeigen dennoch nach oben. 62 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit steigenden Beschäftigtenzahlen, im Schnitt mit vier zusätzlichen Personen. 6 Prozent planen einen Abbau, 26 Prozent erwarten keine Veränderung. Die Erhebung stützt sich auf eine Online-Befragung von Bitkom Research aus den Kalenderwochen 21 bis 27 des Jahres 2026 und ist nach Angaben des Verbands nicht repräsentativ.

Warum die Zahl der Neugründungen trotzdem steigt

Die Zahl neuer Startups wächst schneller als ihre Belegschaften. Nach Angaben des Startup-Verbands entstanden zwischen Januar und Juni 2026 in Deutschland 3.053 Startups. Das sind 52 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2025. Die Datengrundlage liefert der Auswertungsdienst startupdetector aus Handelsregisterdaten.

Im Juni 2026 entstanden mehr als 600 neue Startups, der stärkste Monat seit Beginn der Zählung im Jahr 2019.

038 Gründungen des Halbjahres haben nach der Auswertung einen erkennbaren Bezug zu künstlicher Intelligenz.

Bayern führt mit 626 Gründungen vor Nordrhein-Westfalen mit 539 und Baden-Württemberg mit 377.

Hamburg verzeichnet mit einem Plus von 83 Prozent den stärksten Zuwachs unter den Ländern.

Auf die Software-Branche entfallen 844 Gründungen, auf die Industrie 128 und damit 125 Prozent mehr als zuvor.

„Zwölf Beschäftigte im Schnitt und zugleich ein Gründungsrekord ergeben ein anderes Bild als der Personalaufbau früherer Jahre. Wer heute startet, konkurriert nicht mehr um die größte Mannschaft, sondern um die schnellste Marktprüfung“, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH.

Was ein kleines Team beim Produktstart verändert

Ein Gründungsteam von zwölf Personen plant eine Markteinführung anders als eine Abteilung von dreißig. Weniger Hände bedeuten weniger parallele Arbeitsstränge und eine strengere Reihenfolge. Eine Darstellung dazu, wie sich ein Produktstart in Phasen aufteilen lässt, trennt Vorbereitung, Starttag und Nachlauf voneinander.

Der Engpass verschiebt sich damit von der Herstellung zur Sichtbarkeit. Ein Angebot, das drei Personen in wenigen Wochen bauen, muss trotzdem gefunden, verglichen und geprüft werden. Genau diese Aufgabe wächst, wenn im Halbjahr 3.053 neue Anbieter dazukommen.

Wo künstliche Intelligenz zusätzliche Stellen schafft

Der Personaleffekt fällt nicht überall in dieselbe Richtung aus. Laut der Bitkom-Umfrage hat rund jedes sechste Startup wegen künstlicher Intelligenz zusätzliches Personal eingestellt, der Anteil liegt bei 16 Prozent. Die Hälfte der Befragten sieht überhaupt keine Wirkung auf den eigenen Personalbedarf.

Für das laufende Jahr verschieben sich die Anteile nur leicht. Nach Angaben des Verbands wollen 28 Prozent der Unternehmen wegen künstlicher Intelligenz auf Einstellungen verzichten, 19 Prozent zusätzlich einstellen. 47 Prozent erwarten keinen Effekt auf ihren Bedarf.

Woran sich die nächsten Zahlen messen lassen

Die beiden Erhebungen folgen festen Takten. Der Startup-Verband legt seinen Bericht zu Neugründungen halbjährlich vor, die Zahlen für das zweite Halbjahr 2026 stehen damit Anfang 2027 an. Bitkom befragt seine Stichprobe aus Tech-Startups jährlich.

Im September 2026 stehen ein Rekordhalbjahr bei den Gründungen und schrumpfende Belegschaften nebeneinander. Aussagekräftig wird deshalb nicht die nächste Gründungszahl allein sein, sondern ihr Verhältnis zur durchschnittlichen Beschäftigtenzahl. Sinkt diese weiter, während die Zahl der Unternehmen steigt, entsteht ein Feld mit mehr Firmen und kleineren Belegschaften.

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