Technik sehen, Berufe verstehen: SMCöffnet Ausbildungswelt für Jugendliche

Beim Tag der offenen Tür Ausbildung in Egelsbach erhielten Schülerinnen und Schüler Einblicke in technische, kaufmännische und logistische Berufe. Auszubildende und dual Studierende zeigten, worauf es im Arbeitsalltag ankommt.

Am Dienstagnachmittag hatten Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte der Umgebung die Gelegenheit, den Unternehmensstandort im Egelsbacher Boschring zu besuchen. Zwischen Produktion, Logistik und dem Industrial Application Center lernten sie unterschiedliche Wege in das Berufsleben kennen. Im Mittelpunkt standen Gespräche mit den Menschen, die diese Wege selbst gegangen sind: den Auszubildenden und dual Studierenden von SMC.

„Jugendliche brauchen für ihre Berufswahl nicht nur Informationen. Sie brauchen Gelegenheiten, Fragen zu stellen, Tätigkeiten auszuprobieren und sich ein eigenes Bild zu machen“, sagt Julia Straub, Referentin Personalentwicklung und Leitung Ausbildung bei SMC Deutschland. „Deshalb gestalten unsere Auszubildenden und Studierenden diesen Tag aktiv mit. Sie können besonders glaubwürdig vermitteln, was sie lernen, welche Verantwortung sie übernehmen und was sie an ihrer Arbeit interessiert.“

Ein Blick hinter die Kulissen

An mehreren Stationen stellten die Nachwuchskräfte ihre Ausbildungsberufe und Studiengänge vor. Die Gäste konnten in der Produktion einen Schlüsselanhänger als Andenken an den Tag fräsen lassen oder in der Logistik in den Prozess des Kommissionierens schnuppern. Werksrundgänge vermittelten zudem einen Eindruck davon, wie technische Entwicklung, Produktion, Qualitätsprüfung und Logistik ineinandergreifen.

Gerade die persönlichen Gespräche nahmen vielen Jugendlichen die Scheu vor technischen Themen. Statt allgemeiner Berufsbeschreibungen erhielten sie Antworten aus erster Hand: Wie läuft ein gewöhnlicher Arbeitstag ab? Welche Schulfächer sind wichtig? Wie viel Eigenständigkeit wird erwartet? Und was sollte eine gute Bewerbung erkennen lassen?

Bereits bei der Veranstaltung im September 2025 hatte SMC rund 40 Gäste begrüßt. Damals gehörten Informationsstände, Werksführungen, Praxisstationen und ein Bewerbungscoaching zum Programm. Der diesjährige Veranstaltungstag knüpfte an dieses praxisbezogene Konzept an.

Orientierung in einer wichtigen Lebensphase

SMC bildet am Standort Egelsbach in technischen, kaufmännischen und logistischen Berufen aus. Zum Angebot gehören unter anderem Ausbildungsplätze für Zerspanungsmechaniker, Industriemechaniker im Feingerätebau, Industriekaufleute, Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik. Hinzu kommen duale Studienmöglichkeiten, etwa im Maschinenbau. Die Ausbildungsangebote verbinden praktische Einsätze in unterschiedlichen Unternehmensbereichen mit fachlicher Betreuung, Trainings und eigenen Projekten.

„Es war spannend, die Maschinen aus dem Unterricht im Einsatz in einem Betrieb zu sehen und direkt mit dem Ausbilder ins Gespräch zu kommen. Die Größe der Produktionshalle hat mich besonders beeindruckt“, sagte ein Schüler der Max-Eyth-Schule, der nach Egelsbach gekommen war, um sich zu den Berufsmöglichkeiten zu erkundigen.

Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden

Auch für die beteiligten Nachwuchskräfte war der Nachmittag mehr als eine Informationsveranstaltung. Sie planten Programmpunkte, erklärten Arbeitsabläufe und beantworteten Fragen zu Schule, Bewerbung und Ausbildungsalltag. Damit übernahmen sie selbst Verantwortung für die Darstellung ihrer Berufe.

Nach drei Stunden endete der Tag mit der Gewissheit, dass die beste Möglichkeit interessierte Schülerinnen und Schüler über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren, der direkte Kontakt und das persönliche Gespräch sind.

Was bei den Gästen blieb, war ein genaueres Bild davon, wie vielfältig Arbeit in einem modernen Industrieunternehmen sein kann. Manche kamen mit einer ersten Idee. Andere gingen mit einem konkreten Berufswunsch.

Die SMC Deutschland GmbH mit Sitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main ist seit 1978 erfolgreich am deutschen Markt tätig und gehört zu den führenden Herstellern, Partnern und Lösungsanbietern in der pneumatischen und elektrischen Automatisierungstechnik.

Mit 32 Produktionsstätten und einem überregionalen Partnernetzwerk setzt die Unternehmensgruppe internationale Maßstäbe in der industriellen Automatisierung passgenauer Kundenanforderungen in Schlüsselbranchen wie der Automobilindustrie, Elektrotechnik, Medizintechnik, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sowie dem Werkzeugmaschinenbau. Das Produktportfolio umfasst mehr als 12.000 Basismodelle und über 880.000 Varianten für branchenspezifische Lösungen.

Die SMC Corporation wurde 1959 in Japan gegründet und ist heute in über 80 Ländern weltweit präsent. Als Tochtergesellschaft der weltweit tätigen SMC Corporation mit Hauptsitz in Tokio verbindet das Unternehmen technologische Exzellenz mit globaler Innovationskraft.

Weitere Informationen finden Sie auf der SMC-Webseite unter www.smc.de