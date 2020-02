Telefontraining München Termine 2020

Rainer Preuschl (erfolgreicher Telefontrainer und Verkaufstrainer) führt die Termine in München ab drei Teilnehmern ohne “wenn” und “aber” durch.

Rainer Preuschl dazu: “Oberbayern ist meine Heimat und ich stehe mit vielen Unternehmen in der Region in Kontakt. So kann ich immer auch Teilnehmer von langjährigen Kunden zu den Telefontrainings dazu nehmen und so die Durchführung für alle Seiten lohnenswert gestalten.”

Die Themen von IFM-Telefontraining in München mit Rainer Preuschl sind:

1. Übernahme von Telefonakquise und Terminvereinbarung

2. Mehr Sicherheit am Telefon als Assistenz oder Empfangskraft

3. Innendiensttelefonate effektiver führen

4. Beschwerdeanrufe professionell annehmen und Lösungen finden

5. Mehr Struktur und bessere Rhetorik

6. viele weitere Themen

Zielgruppen Telefontraining München:

? Telefonzentrale

? Assistenz

? Vertrieb

? Vertriebsinnendienst

? Kundenservice

? INSIDE Sales

? Bestellannahme

? und weitere

Erfahrene und neue Mitarbeiter erhalten im Telefontraining in München Methoden und Werkzeuge, um ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen. So steigern sich der Erfolg und die Sicherheit in der Interessenten- und Kundenkommunikation auf jeden Fall.

Dies bestätigt ein Seminarteilnehmer aus dem Telefontraining Beschwerdeanrufe so: “Man hat ja schon viele Telefonate geführt. Doch die praxisnahen Werkzeuge und Tipps haben mich absolut überzeugt.”

Die neuen Termine Telefontraining München:

Termine Telefontraining: Terminvereinbarung und Neukundenakquise

? 03.03.2020, 23.06.2020, 17.09.2020 und 26.11.2020

Termine Telefontraining: Telefonzentrale und Empfang

? 20.02.2020, 14.05.2020, 10.09.2020 und 17.11.2020

Termine Telefontraining: Beschwerdemanagement

? 12.03.2020, 30.04.2020, 16.07.2020 und 12.11.2020

Der Telefontrainer in München ist Rainer Preuschl.

Für weitere Termine oder Inhousetraining ist das IFM unter 0800-0800-918 erreichbar.

Inhousetrainings werden genau auf das Unternehmen und die Branche angespasst.