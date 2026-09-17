Telemark und TelemaxX bündeln Kompetenzen für geografisch redundante IT-Infrastrukturen

Telemark (Lüdenscheid) und TelemaxX (Karlsruhe) unterzeichnen einen Kooperationsvertrag für die gemeinsame Vermarktung und Realisierung von IT-Lösungen mit geografisch verteilter Redundanz. Die Vereinbarung wird von den Geschäftsführern beider Unternehmen auf einer BREKO-Veranstaltung in Bonn ratifiziert. Ziel der Kooperation ist es, Unternehmen – insbesondere Betreiber kritischer Infrastrukturen – Redundanzkonzepte mit mehr als 200 Kilometer Standortentfernung anzubieten.

Zwei starke Partner auf Augenhöhe

Die Kooperation verbindet die Kernkompetenzen zweier Carrier und Rechenzentrumsbetreiber in Deutschland. Telemark verfügt über eine etablierte Präsenz im Märkischen Kreis mit umfassenden Telekommunikations- und Rechenzentrumslösungen. TelemaxX bringt sein Fachwissen als Infrastruktur-Spezialist aus Karlsruhe ein und betreibt vier moderne, hochsichere Rechenzentren mit eigenem Glasfasernetz. Beide Unternehmen bleiben technisch und organisatorisch vollständig eigenständig und treten als Generalunternehmer auf.

„Resiliente IT-Infrastruktur ist heute ein Wettbewerbsfaktor. Mit Telemark haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision von dezentral verteilter Sicherheit teilt. Diese Kooperation ermöglicht es unseren Kunden, ihre kritischen Systeme und Daten nicht ausschließlich an einem geografischen Standort zu konzentrieren – das ist sowohl für Datensouveränität als auch für Betriebskontinuität entscheidend,“ sagt Jan Lange, Geschäftsführer TelemaxX.

Georedundanz als zusätzliche Schutzebene

Ein leistungsfähiges Rechenzentrum bietet bereits hohen Schutz für betriebene Systeme. Bei kritischen Anwendungen reicht eine einzelne Standortabsicherung oft nicht aus. Großflächige Stromausfälle, Brände, Naturereignisse oder regionale Störungen können im Einzelfall auch umfangreiche Infrastrukturen beeinträchtigen.

Hier setzt die neue Kooperation an: Die Rechenzentren sind räumlich vollständig getrennt – mit einer Entfernung von mehr als 200 Kilometern. Kunden nutzen diese geografische Verteilung für individuelle Redundanz-, Backup- und Disaster-Recovery-Konzepte. Damit entsteht eine zusätzliche Schutzebene, bei der kritische Systeme und Daten nicht an einem einzigen geografischen Standort konzentriert sind.

„Resilienz bedeutet für uns, Abhängigkeiten nicht an einem einzigen Standort zu bündeln. Mit zwei eigenständigen Rechenzentren und einer Entfernung von über 200 Kilometern schaffen wir die Grundlage für Redundanzkonzepte, die gerade für Betreiber kritischer Infrastrukturen und Unternehmen mit hohen Business-Continuity-Anforderungen entscheidend sind,“ erläutert Andreas Griehl, Geschäftsführer Telemark.

Besonders relevant für KRITIS und gehobenen Mittelstand

Die neue Kooperation eröffnet insbesondere Betreibern kritischer Infrastrukturen (KRITIS), Finanzinstituten und Unternehmen mit hohen Anforderungen an Business Continuity und Disaster Recovery zusätzliche Möglichkeiten. Die räumliche Trennung kann helfen, Auswirkungen regional begrenzter Ereignisse zu reduzieren und im Rahmen individueller Notfallkonzepte die Verfügbarkeit kritischer IT-Systeme abzusichern.

Beide Partner verfolgen dabei einen ganzheitlichen Ansatz: Rechenzentrum, Carrier-Netze, IT-Infrastruktur und Security werden nicht isoliert betrachtet, sondern als Bestandteile einer resilienten Gesamtlösung. Auf dieser Basis entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die zu den Organisationsrealitäten der Kunden passen.

Über Telemark

Telemark ist ein regionaler Carrier und Technologiepartner mit Sitz im Märkischen Kreis (Lüdenscheid). Das Unternehmen verbindet Telekommunikations- und Netzwerkinfrastruktur mit modernen Rechenzentrums-, IT- und Security-Lösungen. Im Mittelpunkt stehen sichere, leistungsfähige und zukunftsfähige Infrastrukturen für Unternehmen, Kommunen und Organisationen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit und Datensouveränität. Mit dem Ausbau georedundanter Rechenzentrumsleistungen entwickelt Telemark sein Portfolio insbesondere für Kunden mit hohen Anforderungen an Resilienz, Business Continuity und Ausfallsicherheit konsequent weiter.

www.telemark.de

TelemaxX verbindet Glasfaser, Rechenzentren, Cloud und KI zu einer durchgängigen digitalen Infrastruktur. Unter dem Leitgedanken „Souverän verbunden: Digitalisierung aus einer Hand“ bietet das Unternehmen Lösungen für den sicheren Betrieb, die flexible Bereitstellung und die leistungsfähige Anbindung von Technologie. Dabei setzt TelemaxX auf Hochleistungs-Rechenzentren sowie ein eigenes Glasfasernetz in Baden-Württemberg und Hessen. Seit 1999 entwickelt und betreibt das Unternehmen Infrastruktur- und Cloud-Lösungen für Mittelstand, Industrie und den öffentlichen Sektor. Heute gehören vier Rechenzentren und ein mehr als 3.000 Kilometer langes Glasfasernetz zum Portfolio von TelemaxX.

www.telemaxx.de