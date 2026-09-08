TelemaxX ermöglicht 100Gbit/s-Anbindung für KI-affine Start-ups, Mittelstand und Industrie

Cloud-Anwendungen, KI, skalierende Datenvolumina: Mit solchen Trends definiert die Wirtschaft ihr Anforderungsprofil an digitale Infrastruktur derzeit neu. Die TelemaxX GmbH reagiert darauf mit einer substanziellen Investition in die Netzinfrastruktur. Das Unternehmen baut sein Glasfaser-Internet-Backbone auf 400Gbit/s aus und schafft damit die Voraussetzung, um Kunden in Baden-Württemberg und Hessen künftig 100Gbit/s-Anschlüsse anzubieten. Start-ups, Mittelstand und Industrie können damit große Datenmengen sicher zwischen Standorten, Rechenzentren und Cloud-Umgebungen bewegen – bei souveräner Datenspeicherung in Deutschland.

„Die voranschreitende digitale Transformation und KI erhöhen den Bedarf an leistungsfähigen Netzen wesentlich. Starke Bandbreite wird zu einem Wachstumsfaktor für die Wirtschaft. Mit unserer Investition in die Verfügbarkeit von 100Gbit/s-Anbindungen schaffen wir für KI-affine-Start-ups, den Mittelstand und die Industrie jetzt eine belastbare Grundlage: Leistung, Redundanz und Souveränität aus einer Hand, vollständig gehostet bei uns in Baden-Württemberg“, sagt Jan Lange, CEO der Telemaxx GmbH.

100Gbit/s für Kunden, 400 Gbit/s im Backbone

Um Kunden ein 100Gbit/s-Angebot zusichern zu können, etabliert TelemaxX als Rückgrat eine entsprechend dimensionierte Infrastruktur: Der unabhängige Betreiber von Hochsicherheits-Rechenzentren und Cloud-Diensten erweitert sein Glasfaser-Internet-Backbone auf 400Gbit/s und schafft damit eine äußerst hohe Ausfallsicherheit.

Zur Investitionsoffensive TelemaxX gehört auch der Ausbau der DDoS-Schutzarchitektur, die künftig redundant ausgelegt ist. Dadurch bleibt der Schutz im Falle von DDoS-Angriffen, die darauf abzielen, Netzwerke oder Server durch eine große Zahl gleichzeitiger Anfragen zu überlasten und Dienste somit unerreichbar zu machen, gewährleistet. Die Verfügbarkeit für TelemaxX-Kunden liegt künftig bei 99,99 Prozent.

Infrastruktur aus einer Hand

Mit der Investition entwickelt TelemaxX seine Infrastruktur als Gesamtsystem weiter: Glasfaserverbindungen, Rechenzentren, Cloud-Dienste und KI-Services greifen unmittelbar ineinander. Für Kunden resultieren daraus – neben einer Leistungsskalierung – vor allem optimierte Schnittstellen: Sofern sie zusätzliche Bandbreite benötigen, ihre IT-Infrastruktur erweitern oder weitere Rechenzentrums- und KI-Leistungen integrieren möchten, können die erforderlichen Komponenten aufeinander abgestimmt bereitgestellt werden.

Investitionen für wachsende Anforderungen

Der Ausbau knüpft an eine erfolgreiche strategische Neuausrichtung der TelemaxX an: Das Unternehmen hat es sich zur Maßgabe gesetzt, digitale Wertschöpfung aus Deutschland für Deutschland bereitzustellen. Dafür wird gezielt in die Weiterentwicklung der Infrastruktur investiert, um die Kapazitäten für Anforderungen bereitzustellen, die mit der digitalen Transformation der Wirtschaft wachsen. Unternehmen können 100Gbit/s-Anschlüsse ab sofort direkt bei der TelemaxX anfragen und buchen.

TelemaxX verbindet Glasfaser, Rechenzentren, Cloud und KI zu einer durchgängigen digitalen Infrastruktur. Unter dem Leitgedanken „Souverän verbunden: Digitalisierung aus einer Hand“ bietet das Unternehmen Lösungen für den sicheren Betrieb, die flexible Bereitstellung und die leistungsfähige Anbindung von Technologie. Dabei setzt TelemaxX auf Hochleistungs-Rechenzentren sowie ein eigenes Glasfasernetz in Baden-Württemberg und Hessen. Seit 1999 entwickelt und betreibt das Unternehmen Infrastruktur- und Cloud-Lösungen für Mittelstand, Industrie und den öffentlichen Sektor. Heute gehören vier Rechenzentren und ein mehr als 3.000 Kilometer langes Glasfasernetz zum Portfolio von TelemaxX. Mehr unter www.telemaxx.de.