Tempo-Team Personaldienstleistungen in Braunschweig

Braunschweig, 3. September 2021 – Seit 2013 ist Tempo-Team mit einer Niederlassung in Braunschweig vor Ort. Ein junges, sehr dynamisches Team von Personalfachleuten kümmert sich mit viel Engagement und Leidenschaft um die Bewerber und Mitarbeiter. Wo nötig unterstützt es – auch über rein arbeitsplatzbezogene Belange hinaus. Es hilft beim ersten Einstieg in den Job ebenso wie beim Jobwechsel, Wiedereinstieg oder den nächsten Karriereschritten. Unternehmen in Braunschweig, Salzgitter, Gifhorn und Umgebung finden mit Tempo-Team die passenden Arbeitskräfte.

Aktuell, im Sommer 2021, kümmern sich in der Niederlassung Braunschweig 5 Mitarbeiter um Bewerber, Zeitarbeitnehmer und die direkte Personalvermittlung an Unternehmen. Zwei Personal- und Kundenberaterinnen werden von einer Auszubildenden im zweiten Lehrjahr sowie einer Praktikantin unterstützt. Diese beginnt in Kürze ebenfalls ihre Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau bei Tempo-Team. Zudem betreut eine Onsite-Managerin in Salzgitter die Mitarbeiter vor Ort bei einem Großkunden.

Die Wirtschaft in und um Braunschweig ist stark von der Industrieproduktion sowie den Bereichen Lager, Logistik und Transport geprägt. „Ein Großteil unserer Mitarbeiter ist daher auch in diesen Bereichen eingesetzt. Wir beschäftigen zahlreiche Schlosser und Metallbauer, Industriemechaniker, Schweißer, Fachlageristen, Staplerfahrer und Schubmastfahrer ebenso wie Lagerhelfer, Kommissionierer, ungelernte Helfer und Quereinsteiger“, berichtet Tina Arndt von Tempo-Team Braunschweig.

Aktuell suchen sie und ihr Team im Auftrag eines Großkunden besonders Betriebsschlosser, Industriemechaniker und Schweißer mit Berufserfahrung: „Sie erwartet eine Beschäftigung bei einem sehr attraktiven Arbeitgeber mit gutem Gehalt, einer 35-Stunden-Woche mit Gleitzeit sowie weiteren Vergünstigungen. Geeignete Kandidaten erhalten eine feste Anstellung bei unserem Kundenunternehmen. Eine Anstellung als Zeitarbeitnehmer ist auf Wunsch ebenfalls möglich.“

Großen Personalbedarf sieht die Personalfrau auch im kaufmännischen Bereich: „Wenn Sie über eine entsprechende Ausbildung und Berufserfahrung verfügen, sprechen Sie uns gerne an. Attraktive Jobangebote haben wir beispielsweise in der Teamassistenz, Sachbearbeitung oder Personalarbeit. Vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es zudem in der Kundenbetreuung und im Call Center. Diese Jobs sind meist auch für Quereinsteiger geeignet.“

Zu den Kundenunternehmen von Tempo-Team in Braunschweig gehören mehrere international tätige Großunternehmen ebenso wie kleinere und mittelständische Betriebe. Letztere zeichnen sich oft durch ein sehr dynamisches Wachstum aus.

„Sie haben daher einen hohen Personaldruck. Neue Stellen müssen schnell mit passenden Mitarbeitern besetzt werden“, berichtet die Personalfachfrau. „Hierfür sind wir der richtige Partner. Wir entlasten Ihr Unternehmen entscheidend bei der Personalsuche und Personalbetreuung. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, Ihre neuen Mitarbeiter während der Arbeitnehmerüberlassung richtig kennenzulernen. Passt die Zusammenarbeit, erfolgt meist eine Übernahme in die Festanstellung.“

Der Jobeinstieg und die Vermittlung über eine Anstellung in Zeitarbeit bietet auch für die Mitarbeiter viele Vorteile, erklärt Tina Arndt: „Als Zeitarbeitnehmer bei Tempo-Team erhalten Sie einen sehr guten Zugang zu attraktiven Arbeitgebern. Wir begleiten Sie und erleichtern Ihnen den Einstieg in den Job. Anschließend fördern wir Sie gerne auch bei den nächsten Karriereschritten, z.B. durch die Organisation von Weiterbildungen in Absprache mit Ihrem Einsatzunternehmen. Sollte es doch mal Probleme geben, z.B. mit der deutschen Sprache, mit Kollegen oder am Arbeitsplatz selbst, stehen wir Ihnen ebenfalls zu Seite. Meist lassen sich diese mit unserer Hilfe einfach lösen. Wenn Sie sich verändern möchten, finden wir auch hierfür einen Weg.“

Einen weiteren wesentlichen Vorteil der Zeitarbeit sieht Tina Arndt in der sicheren Anstellung mit Tarifbindung: „Durch Corona ist die wirtschaftliche Lage in vielen Betrieben noch unsicher. Sollte Ihr Arbeitsplatz im Einsatzbetrieb wegfallen, erhalten Sie als Angestellte bzw. Angestellter von Tempo-Team weiterhin Ihr Gehalt und wir kümmern uns um eine neue Arbeit.“

Jobsuchende können sich gerne mit einer Initiativbewerbung an die Tempo-Team Niederlassung in Braunschweig wenden. Einen Überblick über aktuelle Stellenangebote bietet auch die Online-Jobbörse unter:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=56

Tina Arndt ist seit Januar 2021 bei Tempo-Team. Sie hat sich hier von Anfang an wohlgefühlt. Besonders lobt sie das offene, gute Betriebsklima und die durchlässigen Strukturen. „Hier in Braunschweig sind wir ein tolles Team, in dem die Arbeit einfach Spaß macht“, erzählt sie. „Als junger Mensch möchte man natürlich etwas erreichen und bewegen. Hierzu bietet Tempo-Team die besten Voraussetzungen. Im Unternehmen gibt es vielfältige Entwicklungschancen, die Mitarbeiter werden aktiv gefördert.“

Die gelernte Einzelhandelskauffrau erwarb nach den ersten Berufsjahren ihren Wirtschaftsfachwirt. Ihre Leidenschaft für Vertrieb und Personalarbeit kann sie nun bei Tempo-Team zusammenführen. Derzeit nimmt sie an einem betriebsinternen Entwicklungsprogramm für Führungskräfte teil. Parallel arbeitet sie als Personal- und Kundenberaterin. In enger Abstimmung mit der Regionalleitung kümmert sie sich bereits jetzt um die operative Leitung der Niederlassung in Braunschweig.

Weitere Informationen zum Personaldienstleister Tempo-Team in Braunschweig:

https://www.tempo-team.com/braunschweig.html