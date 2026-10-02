Temu führt neue Funktionen zum Schutz regionaler Produktbezeichnungen ein und unterstützt damit lokale Erzeuger

Temu hat seinem Brand Registry Portal eine eigene Kategorie für geografische Angaben (Geographic Indications; GI) hinzugefügt, um lokale Erzeuger zu unterstützen und den Schutz authentischer GI-Produkte im Internet zu stärken. Diese neue Funktion ist in allen Märkten verfügbar und Rechteinhaber können darüber direkt mit Temu zusammenarbeiten und Hinweise auf mögliche Verstöße gegen diese Herkunftsbezeichnungen zur Prüfung einreichen.

Regionale Produktbezeichnungen kennzeichnen Produkte, deren Eigenschaften oder Reputation mit ihrer geografischen Herkunft verbunden sind. Sie haben besonderen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wert für lokale Gemeinschaften. Der Schutz dieser Rechte im Internet trägt dazu bei, das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und Erzeuger zu unterstützen, deren Lebensgrundlage von der Reputation ihrer Produkte abhängt. Die dedizierte GI-Kategorie baut auf Temus bestehenden Systemen für den Schutz geistigen Eigentums (IP) auf und gestaltet die Prozesse effizienter und zugänglicher.

Diese neue Funktion ist nur eine von mehreren Maßnahmen, die Temu zur Unterstützung von Unternehmen eingeführt hat. Sie geht auf Feedback aus mehr als 100 Treffen mit Handelsverbänden, Industrie- und Handelskammern sowie Start-up-Netzwerken in ganz Europa zurück. Bei diesen Treffen kam immer wieder zur Sprache, dass die Komplexität des Online-Geschäfts für kleine Unternehmen häufig ein Hindernis darstellt.

„Wir möchten lokale Unternehmen mit praktischen Hilfsmitteln unterstützen, die Abläufe vereinfachen“, sagte ein Temu-Sprecher. „Für Rechteinhaber bedeutet das einen klareren Weg, direkt mit uns zusammenzuarbeiten und die Authentizität ihrer Produkte sowie das dahinterstehende Fachwissen und kulturelle Geschichte zu schützen.“

Die Neuerung ist Teil von Temus umfassenden Maßnahmen zum Schutz geistigen Eigentums. Dazu gehören die Zusammenarbeit mit Rechteinhabern, proaktive Überwachung, proprietäre Technologie und die Prüfung durch menschliche Experten.

Laut Temus Bericht zum Schutz geistigen Eigentums 2026 umfasst die proaktive Überwachungsdatenbank des Unternehmens mehr als 15.000 Marken. Im Berichtszeitraum überwogen proaktive Löschungen von potenziell rechtsverletzenden Angeboten die reaktiven Entfernungen im Verhältnis von 331 zu 1. Außerdem arbeitet Temu im Rahmen seiner Brand Guardian Initiative direkt mit mehr als 3.000 Marken zusammen und stellt über sein Seller Education Center Materialien zur Einhaltung von Vorschriften zum Schutz geistigen Eigentums bereit.

Über Temu

Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Temu ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig und hat es sich zum Ziel gesetzt, erschwingliche, hochwertige Produkte anzubieten, die den Kunden ein besseres Leben ermöglichen.

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