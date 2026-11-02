Tenable wird Technologiepartner von Atos für Continuous Threat Exposure Management (CTEM)

COLUMBIA, Md. ?? 2. November 2026 ?? Tenable (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure-Management, unterstützt Atos künftig als Technologiepartner bei dessen CTEM-Service. Atos, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter digitaler Transformation, zählt Tenable zu seinen bevorzugten Partnern. Der CTEM-Service ermöglicht es Unternehmen, von einer reaktiven Schwachstellenbehebung zu einer proaktiven Risikoreduzierung überzugehen, und hilft Sicherheitsteams dabei, frühzeitig auf neue und sich verändernde Bedrohungen zu reagieren.

Die Angriffsflächen von Unternehmen wachsen ?? durch Fehlkonfigurationen, überprivilegierte Identitäten und Schatten-KI. Die schnelle Einführung von KI-Agenten, die kontinuierliche Bereitstellung von Anwendungen und die Migration in die Cloud führen dazu, dass sich die IT-Infrastruktur von Unternehmen ständig verändert. Gemeinsam verbinden Tenable und Atos KI-gestütztes Exposure-Management mit globaler Cybersecurity-Expertise, um den Schwerpunkt von reaktiver Schwachstellenbehebung auf eine kontinuierliche, messbare Reduzierung von Cyberrisiken zu verlagern.

??Bei der Entwicklung unserer nächsten Generation von CTEM-Services fiel uns die Entscheidung für Tenable als strategischen Technologiepartner leicht??, erklärt Farah Rigal, Head of Global Cyber Security Products and Services bei Atos. ??Die Exposure-Management-Plattform Tenable One ist eine der umfassendsten Plattformen, die heute auf dem Markt verfügbar sind. Sie verschafft uns einen Überblick über komplexe Unternehmensangriffsflächen und liefert die nötigen Informationen, um relevante Risiken von weniger kritischen Meldungen zu unterscheiden, gefährliche Angriffspfade zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Risikoreduzierung einzuleiten.??

Atos hat sich unter anderem für Tenable One zum Betrieb seiner globalen CTEM-Prozesse entschieden, weil die Plattform umfassende Transparenz über die gesamte Angriffsfläche bietet, einschließlich IT-, Cloud-, Identitäts- und OT-Umgebungen. Tenable One kombiniert die vorausschauende Priorisierung von Bedrohungen mit Tenable Hexa AI. Die autonome KI-Engine automatisiert die Erkennung, das Tagging und die Triage von Assets. Auf dieser Grundlage lassen sich komplexe Angriffspfadanalysen in konkrete Maßnahmen zur Reduzierung geschäftlicher Risiken übersetzen. So können Sicherheitsteams frühzeitig auf neue Cyberbedrohungen reagieren.

??Bei moderner Cybersicherheit geht es nicht darum, jede einzelne Schwachstelle zu beheben, sondern die Geschäftskontinuität zu schützen, bevor sich Bedrohungen konkret auswirken??, so Greg Goetz, VP, Global Strategic Partners bei Tenable. ??Indem wir die Erkenntnisse von Tenable über Sicherheitsrisiken mit der globalen Cybersecurity-Expertise von Atos verbinden, schaffen wir einen CTEM-Ansatz, der Unternehmen hilft, auch bei einer Vielzahl von Risiken die richtigen Prioritäten zu setzen und gezielte Schutzmaßnahmen zu ergreifen.??

Weitere Informationen bietet das CTEM-Whitepaper.