Testimonials über den Powertag von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak

Einige Kundenstimmen über den Powertag von und mit Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak. Über weitere 150 Testimonials und Referenzen ersehen Sie auf der Internetseite des Freaks unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/testimonials

Norbert Koop

Ich habe geahnt, daß du crazy bist, so waren wir sofort auf einer Linie. Dann haben wir losgelegt und du hast mir einiges um die Ohren geballert. Der größte „Aha Effekt“ ist die Erkenntnis den Ansprechpartner zu analysieren, um ihn dann gezielt ansprechen ansprechen zu können. Zusammenfassend hat mir der Powertag super gefallen und ich freue mich schon darauf, wie es weiter geht.

Thorsten Fälker

Der Tag mit Dir hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Mit Deiner unkonventionellen, sehr professionellen Art hast Du sehr schnell erkannt, wo unsere Schwachstellen sind und den Finger direkt in die Wunde gelegt. Deine Herangehensweise und automatisierte Zielkundenansprache haben mir die Augen geöffnet und gezeigt, wo wir noch großes Potential haben, um uns zu verbessern und noch erfolgreicher zu werden.

Liudmila Belykh

Der WUNDER-Tag – der „Power-Tag“ – mit 8 Std. ist schneller gelaufen als man dachte. Du weißt, daß mein Kopf von Wissen und Kenntnissen richtig platzt. Nur wissen meine Kunden davon und von mir, meiner Dienstleistung nichts. Und eigentlich ist alles easy: ein bißchen Technik und Know How und schon „fließt der Fluß“… Mir ist klar geworden, daß ich jetzt einfach diesem „Fluß“ folgen soll. Der kennt schon die Richtung, und die „Ufer“ links und rechts muß ich außer Betracht lassen. Nichts Kompliziertes!

Vielen Dank für einen entspannten und anstrengenden, lustigen und ernsthaften „Power-Tag“! Du bist SUPER!

Nadine Amthor

Vielen Dank für den absolut gelungenen Powertag und deine Feedbacks. Ich hatte mit dir viel Spaß und konnte unheimlich viel mitnehmen aus unserem gemeinsamen Tag. Ich habe mit dem Umsetzen zielstrebig begonnen und habe eine klare Struktur. Ich kann dich wärmsten empfehlen. Du bist nicht nur ein Vertriebsfreak ? du bist phänomenal! Es war ein super Tag, der sich für mich absolut gelohnt hat. Nur allein durch diesen Tag, hat sich mein Business zum besseren entwickelt und auch mein Standing/CI/persönlicher Außenauftritt ? einfach „MEGA“!!!

Elvira Bigl

Nochmals vielen Dank für die wirklich anregenden, visionären und power-vollen Eindrücke, die ich am Freitag aus Dachau mitnehmen konnte. Die Zeit verging so schnell und wir waren zusammen so positiv eingestellt, mit einem tollen Ergebnis den Tag zu beenden, dass ich hiervon noch ganz lange partizipieren werde! Meine Entscheidung für Sie hat sich absolut gelohnt, besonders auch im Hinblick auf meine eigene Positionierung!!!

Martin Mordasini

Ich fand die Organisation und Durchführung super. Es hat gezeigt, dass sich wahre Unternehmer nicht bremsen lassen, auch nicht von Corona. Gerade in dieser Zeit, müssen die Kunden gezielter angesprochen werden. Der Tag war super, die grosse Aufgabe folgt aber danach: Denn das gelernte muss umgesetzt werden! Was ich toll finde, ist das Uwe auch nach dem Powertag immer ein offenes Ohr für mich hat.

Thomas Huber

Die Tag mit Uwe war sehr kurzweilig, super strukturiert, voll bestückt mit Praxisbeispielen, Rollenspielen und wertvollen Tipps.Besonders wertvoll waren deine eigenen Erfahrungen, von denen man sehr viel Input mitnehmen konnte. Das Coaching war genau auf unseren Usecase und die derzeitigen Herausforderungen zugeschnitten. Besonders gefallen hat mir, dass das Coaching sehr interaktiv war und Uwe auch sofort auf Zwischenfragen eingegangen ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch das Coaching noch besser schneller wachsen!

Bernhard Witt

Obwohl ich meine Firma bereits vor 14 Jahren gegründet hatte und mittlerweile in einem bestimmten Marktsegment als Experte gelte, kam ich nicht so recht von der Stelle. Unser Powertag war sehr anstrengend und Uwe und ich haben beide mit 150% Energie an meinen Themen und an meiner zukünftigen Strategie gearbeitet. Jetzt, ca. 10 Tage später bin ich im Urlaub in einer kleinen Hütte an der Südküste von Kreta und gerade dabei meine Vision passend umzusetzen. Die erste Landing Page ist gemacht und ich freue mich jeden Tag darauf etwas Neues aus unserem Powertag umzusetzen. …

Karin und Hansruedi Sommer

Deine Spontanität und deine Begeisterung ist ansteckend und hat uns einen neuen Kick gegeben. Auch dass wir uns fokussieren müssen und nicht alles anbieten können und müssen. Das setzen wir nun auch so gut wie möglich um.

Die kurz- und langfristigen Zielsetzungen müssen wir noch im Auge behalten und immer wieder umsetzen. Das war eine sehr hilfreiche und gute Aufforderung. …

Jens Bornhöft

Der Powertag war so was von genial, alle meine Erwartungen wurden übererfüllt. Wichtig für mich ist auch, das wir nicht alleine gelassen werden, sondern Ihr uns weiterhelfen wollt. Wir arbeiten jetzt konsequent Schritt für Schritt alles durch.

Gerhild Beer

Ich bin zu dir gekommen, um Klarheit über meine 2 Standbeine und auch einen neuen Kick zu bekommen.

Den Tag bei und mit dir werde ich nicht mehr so schnell vergessen. Die Chemie hat von Anfang an gepasst und du hast mich und meine Nöte auch sehr schnell erfasst. Der Adrenalinspiegel war dann bei mir dementsprechend sehr hoch, weil du die Knackpunkte genau getroffen hast und mir eine Lösung nach der anderen gebracht hast. …

Carsten Steiner

Herzlichen Dank noch einmal für den coolen Tag bei/mit Dir – hat außerordentlich Spaß gemacht und tolle Anregungen gebracht. Uwe hat mit uns in einer guten Mischung aus Systematik und Gelassenheit gearbeitet. Dabei hat er den Blick für die spezifischen Merkmale unserer Situation verbunden mit einem guten Gespür für die handelnden Menschen. Der Fokus des Tages lag ganz klar auf den Grundpfeilern vertrieblichen Erfolges.

Suad Kajtazovic

Wahnsinn, denn der Tag hat mir die Augen geöffnet, was ich bis jetzt nicht richtig gemacht habe. Du hast mir den Weg gezeigt, wie man es richtig macht. …

