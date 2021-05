Testimonials und Referenzen über die Vertriebsfreaks-Akademie von Uwe Rieder „Der bayerische Vertriebsfreak“

Uwe Rieder ist ein Macher. Nach seiner Sparkassenlehre und Fortbildung zum Betriebswirt hat sich der umtriebige Bayer 1993 selbstständig gemacht. Seine Expertise in Sachen strukturierter Neukundengewinnung sowie professioneller Kundenbindung hat er bei diversen Unternehmen in die Praxis umgesetzt. Nachweislich hat der bayerische Vertriebsfreak eine Sparte von einem Hamburger Unternehmen von 10 auf 60 Millionen und einer Münchner Firma von 10 auf 30 Millionen gehievt.

Das war ihm aber noch nicht genug. Seit 2017 gibt Uwe Rieder sein Wissen weiter. Seine Zielgruppe, Einzelunternehmer, Solopreneure sowie Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter sind begeisterte Kunden. Besser gesagt: Fans seiner Vertriebsstrategie und Vertriebsstruktur.

Mit seiner Vertriebsfreaks-Akademie hat er genau bei diesen Unternehmern und Selbstständigen einen Flächenbrand ausgelöst. Schritt für Schritt werden die Teilnehmer an die Hand genommen, um einen roten Faden in ihren Vertrieb zu erhalten. Das Ziel seiner „Malen nach Zahlen“-Anleitung ist der Sog-statt-Druck-Vertrieb.

Mit anderen Worten: Potenzielle Interessenten kommen durch diese Struktur auf einen zu. Mithilfe von Online-Maßnahmen wird dann Offline abgeschlossen. Hier ist der Mensch nach wie vor im Vordergrund. Und das ganze „ohne die lästige und aufwendige Kaltakquise“, so seine Worte.

Umsatzsteigerungen bis hin zur Verdoppelungen ist der Anspruch.

Hier einige Teilnehmerstimmen:

Markus Bauer:

Die Vertriebsfreaks Akademie stellt für mich einen Wendepunkt meiner selbstständigen Tätigkeit dar. Jahrelang ohne jeglich Vertriebsstruktur, bin ich jetzt dabei, mir unter Anleitung von Uwe und seinem Team mein eigenes Vertriebssystem aufzubauen. Und ich merke bereits, dass sich etwas verändert, vor allem meine Einstellung zum Thema Vertrieb und Verkauf. Die wöchentlichen (online-)Treffen mit vielen interessanten „Mitstreitern“ helfen, neue Perspektiven aufzubauen und stetig voranzukommen. Uwes erfrischend offene Art lässt bei allem geschäftlichen Ernst auch den Spaß nicht zu kurz kommen. Eine wahre Freude!!! Von mir gibt?s daher eine klare Empfehlung und in jedem Falle „Daumen hoch“.

Uwe Fabig:

Es ist mir ein Herzensbedürfnis die Vertriebsakademie von Uwe Rieder weiter zu empfehlen. Die sehr offene Art der Kommunikation mit Uwe Rieder und die Inhalte der Akademie zeigen mir mit meine 61 Jahren sehr deutlich wo ich bei meinen Vertriebsaktivitäten stehe und was unbedingt geändert werden muss. Ich habe erkannt „Es gibt viel zu tun“ und die Inhalte der Akademie zeigen einen klaren Weg „Packen wir es gemeinsam an“. Vielen Dank an Uwe Rieder und an das World Wide Web das ich Ihn kennenlernen durfte. Uwe aus Thüringen

Marco Palmisano:

Hier mal ein paar kurze Worte zur Akademie von Uwe Rieder. Ich kann aktuell nur ein Zwischenfazit geben, da ich mich noch mitten drin befinde. Inwiefern die Schritte erfolgreich sein werden, kann ich erst zu einem späteren Zeitpunkt beurteilen und bewerten 🙂 Allerdings lassen sich zwei Punkte schon einmal deutlich herauskristallisieren: 1. Uwe Rieder ist eindeutig ein „etwas anderer Coach“ 😉 und das meine ich im positivsten Sinne. Kein 0815 wie viele Andere, sondern einfach ein richtig richtig guter Typ. 2. Alleine das Verständnis dafür entwickeln, dass man nur mit etwas „Tun“ weiter kommt, hilft schon sehr weiter. Dadurch ist man schon einen Schritt weiter, als es die Mitbewerber sind. Wer also einen „Tritt in den Allerwertesten“ braucht und dabei noch einen super Typ erleben will, der sollte auf jeden Fall mal bei Uwe Rieder anrufen 🙂

Balázs Endrédi:

Lieber Uwe, meine Mitarbeiter und ich haben schon viele Kurse und Seminare besucht, aber mit deiner VERTRIEBSFREAKS-AKADEMIE hast du uns eindeutig vom Hocker gehauen. Du hast mit deinem wahnsinnig breiten Wissen und deiner langjährigen Erfahrung ein inhaltsreiches, kompaktes und gut strukturiertes Programm mit viel Liebe zum Detail auf die Beine gestellt. Es ist erstaunlich, wie du uns mit deiner Intelligenz und Einfühlsamkeit immer wieder auf ein neues Level bringst. Es ist ein unglaubliches Gefühl mit deiner persönlicher Unterstützung an uns zu arbeiten und immer mehr Klarheit zu haben, wer wir eigentlich sind und was wir unseren Kunden mit Leidenschaft und Freude anbieten können! Danke! Danke! Danke! Liebe Grüße, Balázs CEO BESK Group

