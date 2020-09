Teylor stellt neuen Verwaltungsrat vor

Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Fundraising-Runde in Höhe von CHF 8 Mio. im Mai dieses Jahres hat Teylor nun den Verwaltungsrat (“Board of Directors”) vergrößert. Damit möchte Teylor das Wachstum und die Professionalisierung des Unternehmens durch die Hinzugewinnung weiterer Expertise beschleunigen. Firmengründer Patrick Stäuble wird den Vorsitz übernehmen und weiterhin als CEO die Geschäfte des Unternehmens leiten.

Patrick Stäuble sagt: “Es ist ein großer Gewinn für Teylor, dass erfahrene Experten mit so unterschiedlichen beruflichen Hintergründen am Unternehmenserfolg mitwirken. Wir können nun noch enger zusammenarbeiten, Ideen austauschen, unsere Netzwerke nutzen und in den kommenden Jahren das führende europäische KMU-Finanzierungsunternehmen aufbauen.”

Die neuen Mitglieder des Verwaltungsrates verfügen über umfangreiche berufliche Erfahrungen. Oyvind Oanes ist der CEO der 4finance Group, Europas größter Anbieter digitaler Verbraucherkredite. Er ist auch Verwaltungsratsmitglied der BRAbank und war zuvor als CEO und im Verwaltungsrat mehrerer Banken und Fintech-Unternehmen tätig.

Christophe Aumaitre ist Principal bei der WENVEST Capital, einem in München ansässigen VC Investor, der sich an der letzten Finanzierungsrunde der Teylor AG beteiligte. Er hatte mehrere Führungspositionen in Unternehmen wie Jochen Schweizer oder ProSiebenSat.1 Media inne und war Mitglied diverser Beiräte in verschiedenen anderen Unternehmen.

Patrick Zbinden ist der weltweite Vize-Vorsitzende und Geschäftsführer Schweiz der EFG Asset Management, der Vermögensverwaltungs-Sparte von EFG International, einer börsennotierten Schweizer Privatbank mit Hauptsitz in Zürich und 3.000 Mitarbeitern an 40 Standorten.

Die umfangreiche Erfahrung des neuen Verwaltungsrates unterstreicht die Wachstums-Ambitionen der Teylor AG und stärkt Teylors Position in einem wachsenden und dynamischen europäischen KMU-Finanzierungsmarkt. Für weitere Informationen über Teylor besuchen Sie unseren Pressebereich unter blog.teylor.io oder senden Sie uns eine E-Mail an press@teylor.io.

Über Teylor:

Die Teylor AG hat die Teylor Kredit-Plattform und den digitalen Teylor-Firmenkredit entworfen, einen der schnellsten und einfachsten Firmenkredite Deutschlands. Dadurch verhilft Teylor kleinen und mittelständischen Unternehmen, einfacher Zugang zu finanziellen Mitteln zu bekommen. Neben der direkten Vermittlung des Teylor-Firmenkredits stellt Teylor Banken und anderen Kreditvermittlern die Teylor Lending Cloud zur Verfügung, eine lizenzierte Software-as-a-Service Version der Technologie, mit der Banken ihre gesamten Kredit- und Risikoprozesse digitalisieren und automatisieren können. Das in Zürich ansässige Unternehmen wurde 2018 von Patrick Stäuble gegründet.

Pressekontakt Teylor AG:

Bäckerstrasse 26, 8004 Zürich, Schweiz

Email: press@teylor.io