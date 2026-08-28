Thüringen – Die eine Stimme zu viel ist für Höcke schon ein Erfolg

Die zusätzliche Stimme gegen Mario Voigt, die nicht aus der AfD kam, dürfte für Björn Höcke jedoch Ansporn sein. Sie macht aus der Niederlage keinen Erfolg. Doch sie liefert ihm Munition, mit der er die Koalition weiter unter Feuer nehmen kann. Er wird den Verdacht schüren, irgendwer im demokratischen Lager bemühe sich um Annäherung. Wer immer diese Stimme abgegeben hat, hat Höcke diese Erzählung geschenkt. Und der wird sie ausschlachten. Als Signal angeblicher Normalisierung. Obwohl er von einer Mehrheit weit entfernt bleibt.

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