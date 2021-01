THE AMBITION wird Deutschlands erste Consulting Company für Hiphop Culture

Düsseldorf, den 11. Januar 2021 ? Mode, Design, Luxusgüter: Hiphop-Kultur hat sich zu einem enormen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Gucci, Mercedes Benz und Paris Saint Germain verjüngen durch sie ihre Marken. Unternehmen wie Beats by Dre, Supreme und Yeezy, die aus der Kultur heraus entstanden sind, machen Milliardenumsätze. Doch den meisten Unternehmen gelingt es bisher nicht, dieses enorme Potenzial für sich zu nutzen. Hier setzt THE AMBITION an, Deutschlands erste Consulting Company für Hiphop Culture. THE AMBITION berät und begleitet Unternehmen dabei, von den Geschäfts- und Marketing-Potenzialen der Hiphop-Kultur nachhaltig zu profitieren.

Die Kaufkraft ist gewaltig: In Deutschland fühlen sich mehr als 19 Millionen Menschen der Kultur zugehörig. Vier Generationen hören Rap, tragen Sneaker und Street-Fashion, teilen eine Lebenseinstellung. Vor allem die von Marken umworbenen jungen Zielgruppen gehören dazu: 42 Prozent der Generation Z identifizieren sich mit Hiphop und kaufen bevorzugt Marken mit entsprechender DNA. Und auch die kommende Generation ? ?Gen Alpha? ? wächst mit Hiphop als größter kultureller Strömung auf. Bemerkenswert ist auch das Konsumverhalten: In einer aktuellen Untersuchung gab jeder dritte Hiphop-Interessierte an, monatlich 100 Euro oder mehr für Produkte und Dienstleistungen mit Hiphop-Bezug auszugeben. Zusammengerechnet ergibt dies eine Kaufkraft von einer halben Milliarde Euro pro Monat.

?Hiphop definiert, was cool ist, setzt Design-Trends, prägt Bildästhetiken und unsere Sprache. Über diesen Hebel erreicht man die ganze Gesellschaft. Das treibt Umsätze und Margen nach oben und liefert Unternehmen einen langfristigen Wettbewerbsvorteil?, so Phillip Böndel, CEO von THE AMBITION. Böndel gehört zu Deutschlands bekanntesten Experten für Markenführung. Bevor er als Geschäftsführer bei der renommierten Kreativagentur BUTTER. Unternehmen wie Kentucky Fried Chicken oder die Krombacher Brauerei betreute, arbeitete er im Musikmanagement von Rappern wie Kool Savas und Eko Fresh. Böndel: ?Cultural Marketing ist ein Ansatz, der Marken von dem Druck befreit, Trends hinterherzurennen. THE AMBITION entwickelt Lösungen, die Unternehmen so in der Kultur verwurzeln, dass sie zu aktiven Gestaltern werden und in der Kultur organisch wachsen.?

?89 Prozent der Verbraucher halten die kulturelle Relevanz einer Marke für einen wichtigen Kauffaktor. Cultural Marketing funktioniert allerdings nur mit einem ganzheitlichen Ansatz? , ergänzt Tobias Kargoll, Chief Cultural Officer von THE AMBITION und Herausgeber von Hiphop.de, dem größten Magazin für Musikkultur im deutschsprachigen Raum. ?Wenn man Teil einer Kultur werden möchte, helfen einzelne Aktionen nicht. Menschen durchschauen, wer ein ehrliches Interesse hat.? Erfolgreiche Unternehmen setzen deshalb bereits bei Unternehmensstrategie und Produktentwicklung an: ?Sie verstehen die Codes der Kultur, verinnerlichen das Mindset. Wer glaubwürdig agiert, profitiert nachhaltig.?

Erste Verträge wurden bereits geschlossen. So hat sich zum Start u. a. Red Bull die Expertise von THE AMBITION gesichert. Phillip Böndel: ?Wir suchen Unternehmen, die unsere Ambition teilen und ein glaubwürdiges Interesse an der Kultur mitbringen. Das Feedback auf unser Angebot war schon vor dem Start extrem positiv. Wir sind sicher, dass zukünftig kaum ein renommiertes Unternehmen daran vorbeikommen wird, sich fundierte Gedanken über die Bedeutung der Hiphop-Kultur für ihr Business zu machen.?