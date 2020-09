Thementage SAP HR HCM 2020 der IT-Onlinekonferenz: NEXUS / EPS zeigt digitalen HCM-Arbeitsplatz von morgen

Das laufende Jahr hat dem digitalen Arbeitsplatz eine ganz neue Bedeutung verschafft. Auch HR-Abteilungen mussten quasi von heute auf morgen auf Home-Office-Betrieb umstellen. Die dabei geschaffenen technischen und organisatorischen Veränderungen werden Bestand haben. In ihrem Vortrag auf dem Thementag SAP HR HCM 2020 im Rahmen der IT-Onlinekonferenz am 29. September (11 – 12 Uhr) unternimmt NEXUS / ENTERPRISE SOLUTIONS eine “Modern Work Tour” durch das Unternehmen der Zukunft, speziell aus HCM-Sicht.

Der erste Schritt ist oft der schwierigste: Müssen Beschäftigte plötzlich aus dem Home-Office arbeiten, fehlt nicht selten die dafür notwendige Infrastruktur. Dafür hat NEXUS / EPS ein Standardvorgehen entwickelt und stellt dieses auf dem Thementag vor. Erklärt wird, wie Zeitbuchungen, Urlaubsanträge etc. mit SAP ESS/MSS bearbeitet und dafür unternehmensspezifische Genehmigungsprozesse angestoßen werden.

Auch die Durchführung der Entgeltabrechnung wird erläutert. Der Vorgang an sich wird im SAP-System durchgeführt, aber was ist mit Drucken, Kuvertieren und Frankieren im Home-Office? Dafür gibt es Funktionalitäten, über die sich Angestellte im ESS/MSS ihre Abrechnungen ansehen, speichern und drucken können oder ?IncaMail? für den digitalen Versand von Entgeltabrechnungen und Zeitbelegen. Wie diese genau funktionieren, wie Stamm- oder organisatorische Daten gepflegt oder bearbeitet werden, zeigt NEXUS / EPS auf dem IT-Online-Thementag und beweist damit: Die Personalarbeit eines Unternehmens wird in Zukunft zumindest teilweise auch vom Home-Office aus möglich sein.