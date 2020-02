Thorsten Dietscheüber zwei Jahrzehnte im IT-Job und seine Liebe zu Hamburg (FOTO)

Thorsten Dietsche arbeitet seit zwei Dekaden bei news aktuell.Der stellvertretende Leiter der IT ist sozusagen ein “alter Hase” derna-Familie. In “Behind the scenes bei news aktuell”(https://www.newsaktuell.de/blog/tag/behind-the-scenes-bei-news-aktuell/)beschreibt er, wie umfassend sich die IT und sein Job durch die Digitalisierungverändert haben. Aber Thorsten verrät uns auch, welche Rolle gänzlich analogeDinge wie Zwiebeln, Schallplatten und der Fernwanderweg E1 in seinem Lebenspielen.

news aktuell: Du bist bereits seit 2001 bei news aktuell und feierst im nächsten

Jahr dein 20- jähriges Dienstjubiläum. Wie blickst Du auf die letzten beiden

Jahrzehnte bei news aktuell zurück?

Thorsten: Es sind wirklich schon fast 20 Jahre – eigentlich ist es kaum zu

glauben, dass ich schon so lange dabei bin. Denn es fühlt sich tatsächlich gar

nicht so an, vermutlich weil mir meine Arbeit in den vielen Jahren nie

langweilig geworden ist. Meine Aufgaben und die vielzähligen Projekte, an denen

ich mitgearbeitet habe, waren immer wieder herausfordernd und abwechslungsreich,

die Arbeit mit ganz vielen tollen Kollegen hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und

news aktuell ist dabei immer ein Unternehmen gewesen, das sich in einem stetigen

Wandel befunden hat. An all dem teilzunehmen und die Entwicklung mitzugestalten,

hat mich sehr erfüllt.

news aktuell: Du hast bei news aktuell kurz nach Deinem Studium als

Softwareentwickler angefangen und bist inzwischen Stellvertretender Leiter der

IT. Wie hat sich Dein Job über die Jahre verändert?

Thorsten: Zuallererst: Ich programmiere nur noch sehr selten und da werde ich

fast ein wenig wehmütig, denn das Entwickeln von Software ist eine fantastische

Kombination aus Handwerk und kreativem Prozess. Das habe ich mit viel

Leidenschaft gemacht. Zum Glück bin ich in meiner jetzigen Funktion immer noch

nah genug an der Softwareentwicklung dran und kann immer noch meinen Beitrag zu

der Weiterentwicklung unserer Anwendungen leisten. Mein jetziger Arbeitsalltag

besteht aus einer bunten Mischung aus klassischen Leitungsfunktionen,

konzeptioneller und strategischer Arbeit und vielen Absprachen. In meinen ersten

Jahren war ich maßgeblich daran beteiligt, in einem sehr kleinen Team zentrale

Anwendungen ganz neu zu entwickeln. Das hatte schon fast etwas von der Arbeit in

einem Start-up. Mittlerweile sind die Teams viel größer geworden, die

Anwendungswelt deutlich komplexer – neue Methoden und Technologien haben die

Arbeit in der IT gewaltig verändert. Zum Beispiel sind etablierte agile

Vorgehensweisen bei uns auch abteilungsübergreifend längst der Standard.

Insgesamt ist das kaum noch vergleichbar mit der Art und Weise wie wir vor 20

Jahren gearbeitet haben.

news aktuell: Was ist Dir in Deiner täglichen Arbeit wichtig?

Thorsten: Das ist ziemlich einfach zu beantworten: Gemeinsam mit Freude, Spaß

und Leidenschaft spannende Projekte voranzubringen und unsere Software noch

besser zu machen – und dabei unterschiedliche und gern auch anspruchsvolle

Aufgaben zu haben. Wichtig ist mir aber auch, zwischendurch etwas Sonne an der

Alster abzubekommen und mich am Ende eines abwechslungsreichen Arbeitstages

Dingen widmen zu können, die nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben.

news aktuell: Künstliche Intelligenz, Blockchain und Big Data sind in aller

Munde – bestimmen diese Themen zukünftig die IT?

Thorsten: Na klar, es gibt die großen Themen in der IT, von denen vermutlich

jeder schon mal gehört hat und die auch uns bei news aktuell beschäftigen.

Künstliche Intelligenz ist ein wichtiges Thema für uns, Big Data am Rande auch.

Aber gerade der rasante technologische Wandel ist eine dauerhafte

Herausforderung für unsere Arbeit. Da müssen wir als Abteilung gemeinsam

schauen, wie wir am Ball bleiben und eine Balance zwischen Stabilität und

kontinuierlichen Wandel hinbekommen. Das ist nicht einfach, ist aber auch immer

wieder ein Garant für spannende neue Aufgaben. Und nicht zuletzt ist und bleibt

die Suche nach geeigneten Mitarbeitern eine der größten Herausforderungen in

unserem Bereich. Auch deshalb haben wir uns entschieden, selbst auszubilden und

bieten mittlerweile Plätze für die Ausbildung zum Fachinformatiker und für ein

duales Studium an. Das Tolle dabei ist, dass es wahnsinnig viel Spaß bringt,

junge Menschen auf ihrem Weg in die faszinierende Welt der IT zu begleiten.

news aktuell: Auf welches Projekt freust Du Dich in diesem Jahr besonders?

Thorsten: Da fällt mir sofort unser KI-Projekt ein. Wir entwickeln aktuell eine

eigene Machine-Learning-Lösung, die wir in den kommenden Monaten in unsere

Produkte integrieren werden und damit dann ganz neue Anwendungsfälle umsetzen

können. Mit dem Thema KI habe ich mich schon während meines Informatikstudiums

intensiv beschäftigt. Ich hatte es dann aus den Augen verloren, mein Interesse

wurde wieder geweckt als das Thema durch neue Technologieentwicklungen und

Erfolge in letzter Zeit präsenter wurde. Letztes Jahr konnte ich mit meiner

Kollegin Paulette van Heel Vorträge zum Thema KI halten und habe mich dabei auch

intensiv mit den gesellschaftlichen und philosophischen Aspekten

auseinandergesetzt. Das war herausfordernd, wahnsinnig spannend und hat sehr

viel Spaß gemacht. Jetzt an einem Projekt teilzunehmen, das sich mit der

praktischen Umsetzung von KI befasst, ist einfach nur toll und rundet das Ganze

für mich ab.

news aktuell: Wie findest Du im analogen Leben einen Ausgleich für Deine Arbeit

am Computer?

Thorsten: Ich koche unheimlich gern. Nach einem anstrengenden Arbeitstag eine

Zwiebel zu schneiden, einen Teig zu kneten und im Topf zu rühren, ist für mich

absolute Entspannung. Wenn es dann noch gut schmeckt, ist alles perfekt und die

Familie freut sich auch. Ein langjähriges Wanderprojekt gemeinsam mit meiner

Frau mit dem Ziel, auf dem Fernwanderweg E1 irgendwann einmal Italien zu Fuß zu

erreichen, bringt mich immer wieder in die Natur und hilft mir, den Kopf

freizubekommen. Und dann ist da noch die Musik: Seit vielen Jahren sammle ich

Schallplatten aus längst vergangenen Zeiten – vor allem Soul aus den 60ern – und

lege regelmäßig in kleineren Clubs auf St. Pauli und gelegentlich auch in

anderen Städten auf. Das bringt verdammt viel Spaß und ist so gar nicht digital.

news aktuell: Wer Dich kennt, weiß: Du bist durch und durch ein “Hamburger

Jung”. Was verbindest Du mit Hamburg? Gab es jemals “Fremdgehgefühle” für eine

andere Stadt?

Thorsten: So schön mein Arbeitsplatz nahe der Alster auch ist, und die

Mittagspausen dort am Wasser sind wirklich herrlich, am wohlsten fühle ich mich

in einer Stadt da, wo Gegensätze aufeinanderprallen und Brüche sichtbar und

spürbar sind. Das bietet mir in Hamburg mein Viertel St. Pauli mit seinem bunten

Leben und der Elbe mit dem Hafen in direkter Nachbarschaft. Vergleichbare Orte

fallen mir da nicht viele ein. Berlin vielleicht, aber Berlin ist auch nah

genug, um regelmäßig dort zu sein. Und das Auflegen von Musik ermöglicht es mir,

von Zeit zu Zeit auch andere spannende europäische Städte kennenzulernen.

Nächsten Monat zum Beispiel Glasgow, da freue ich mich schon riesig drauf.

Interview: Martin Marsmann (https://twitter.com/MKMarsmann)

Dieser Beitrag ist ein Original-Post aus dem news aktuell Blog: https://treibsto

ff.newsaktuell.de/behinds-the-scenes-bei-news-aktuell-thorsten-dietsche/

Beim news aktuell-Blog geht es um die Themen Kommunikation, PR, Pressearbeit,

Journalismus/Medien, Marketing und Human Resources. Und manchmal auch um news

aktuell selbst. Welche Trends, welche Apps, welche Themen bewegen

Kommunikations-, Marketing- und HR-Fachleute heute? Wie sieht unser Arbeitstag

aus? Was ist wichtig für die Karriere? Damit wollen wir uns beschäftigen. Wir

zeigen was die Branche antreibt. In Best Practice, in Interviews oder in

Gastbeiträgen.

