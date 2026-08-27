Ticketkauf ohne Umwege: TAF realisiert Web2Wallet-Lösung für die HAVAG

Die TAF mobile GmbH hat für die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) eine neue Web2Wallet-Lösung realisiert. Mit dem von der HAVAG als „WalletTicket“ angebotenen Vertriebskanal können Fahrgäste digitale Tickets spontan und ohne App-Download, Kundenkonto oder Registrierung erwerben.

Damit richtet sich das Angebot insbesondere an Gelegenheitskund:innen und Tourist:innen sowie Besucher:innen von Veranstaltungen. Gerade für sie ist der Zugang zum öffentlichen Nahverkehr häufig mit einer entscheidenden Frage verbunden: Wie komme ich möglichst schnell und unkompliziert zu meinem Ticket?

Mit Web2Wallet reduziert die HAVAG diese Zugangshürden konsequent. Fahrgäste scannen einen QR-Code und gelangen direkt zum webbasierten Ticketshop. Dort wählen sie das gewünschte Ticket aus und bezahlen mit Apple Pay, Google Pay, PayPal oder Kreditkarte. Anschließend wird das Barcode-Ticket direkt in der Apple Wallet oder Google Wallet mit Motics auf dem Smartphone gespeichert und kann dort bei einer Kontrolle vorgezeigt werden.

Digitaler Vertrieb dort, wo Mobilität beginnt

Ein wesentlicher Vorteil der Lösung ist ihre Flexibilität: Der Zugang zum Ticketshop kann über QR-Codes praktisch überall angeboten werden – beispielsweise an Haltestellen und Veranstaltungsorten, in Hotels, Tourist-Informationen, Programmbroschüren, Flyern oder anderen Informationsmedien. Damit lässt sich der digitale Ticketverkauf unmittelbar mit dem konkreten Mobilitätsanlass verbinden.

„Mit dem WalletTicket ergänzen wir unsere bestehenden Vertriebskanäle ganz gezielt um ein besonders niedrigschwelliges Angebot. Gerade Gäste unserer Stadt oder Menschen, die Bus und Bahn nur gelegentlich nutzen, möchten nicht unbedingt zunächst eine App installieren oder ein Kundenkonto anlegen. Sie wollen unkompliziert ein Ticket kaufen und losfahren. Genau dafür bietet uns Web2Wallet eine sehr einfache Lösung“, sagt René Brandenburg, Abteilungsleiter Vertriebsprozesse bei der HAVAG.

Zum Start stehen eine Einzelfahrkarte sowie die 24-Stunden-Karte Plus für die Tarifzone 210 im Stadtgebiet Halle zur Verfügung.

Weniger Hürden können mehr Nutzung bedeuten

Für TAF ist Web2Wallet Teil eines grundsätzlichen Ansatzes bei der Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs: Digitale Lösungen sollten nicht zusätzliche Prozesse schaffen, sondern Komplexität für Fahrgäste reduzieren. Neben umfassenden Mobilitäts-Apps braucht es deshalb auch einfache Angebote für Situationen, in denen Menschen schnell und ohne vorherige Kundenbeziehung Zugang zum ÖPNV suchen.

„Digitalisierung ist dann besonders wertvoll, wenn sie den Zugang zum ÖPNV einfacher macht. Entscheidend ist für mich deshalb immer die Perspektive der Fahrgäste: Wie einfach machen wir es einem Menschen, den ÖPNV zu nutzen? Jeder unnötige Schritt kann eine Hürde sein. Gerade für Gelegenheitskunden und Gäste einer Stadt kann genau diese Einfachheit den Unterschied machen“, sagt Sylvia Lier, Managing Director der TAF mobile GmbH.

Dabei versteht TAF Web2Wallet nicht als Ersatz bestehender digitaler Vertriebskanäle, sondern als deren gezielte Ergänzung. Apps können registrierten und regelmäßigen Fahrgästen umfangreiche Funktionen, Informationen und multimodale Services bieten. Webbasierte Lösungen ermöglichen dagegen einen besonders schnellen Einstieg für Menschen, die unmittelbar ein Ticket benötigen.

Mit der neuen Lösung erweitert die HAVAG damit nicht nur ihren digitalen Vertrieb. Sie schafft einen weiteren einfachen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr – direkt dort, wo der Wunsch nach Mobilität entsteht.

Über TAF mobile GmbH

Die TAF mobile GmbH entwickelt digitale Lösungen für den öffentlichen Personenverkehr und multimodale Mobilität. Das Unternehmen bietet Verkehrsunternehmen und -verbünden modulare Lösungen für digitales Ticketing, Vertrieb und Mobility-as-a-Service. Ziel ist es, den Zugang zu öffentlicher und geteilter Mobilität für Fahrgäste so einfach wie möglich zu gestalten.

Über die HAVAG

Die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, erbringt für die Menschen der Stadt Halle (Saale) und des Saalekreises einen zuverlässigen und sicheren öffentlichen Nahverkehr. Über 58 Millionen Fahrgäste werden jährlich reibungslos und komfortabel befördert. Um auch weiterhin höchsten Fahrgastkomfort zu bieten und die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit der Linienverkehre mit Straßenbahnen und Bussen zu sichern, arbeitet die HAVAG mit einer hohen Innovationskraft, gemeinsam mit der Stadt Halle (Saale) daran, dass die Nahverkehrsqualität durch neue Straßenbahnen (TINA) und Busse, durch das Infrastrukturprogramm „STADTBAHN Halle“ sowie viele Digitalisierungsprojekte weiter gesteigert wird.

Die TAF mobile GmbH mit Sitz in Jena gehört zu den führenden Softwaredienstleistern für den öffentlichen Personennahverkehr. Seit 20 Jahren entwickelt das internationale Team von TAF mobile App- und Onlinevertriebssysteme für digitales Ticketing, Kundenbindungsprogramme sowie multimodale Mobilitätsplattformen.

Verkehrsbetriebe aus Bonn, Cuxhaven, Halle (Saale), Leipzig, Lübeck und Magdeburg gehören u.a. zu den Kunden, für die Lösungen wie LeipzigMOVE inkl. BonusMOVE, movemix, HarzBewegt, Cux&Quer u.a.m. entwickelt wurden. TAF mobile ist ein mehrfach öffentlich ausgezeichnetes Innovationsunternehmen und Mitglied in den Branchennetzwerken Kontiki e. V. und JenaDigital e. V.. Gesellschafter ist die HopOn Ltd..

Mit den Produkten von TAF mobile wird nicht nur der Zugang zum ÖPNV vereinfacht, sondern gleichzeitig auch die Nutzung von Shared Mobility Angeboten über lediglich einen einzigen Account komfortabel ermöglicht und die Kundenbindung verstärkt. So gelingt der Umstieg vom Auto auf klimagerechte Verkehrsmittel.