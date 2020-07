TikTok der neue Star am Messenger-Himmel?

TikTok Marketing leicht gemacht, ein Trainingsleitfaden.

Ziel dieses Buches ist es, dem Anwender einen Leitfaden in einfacher und verständlicher Sprache an die Hand zu geben, mit dessen Hilfe er einen optimalen Einstieg in die Werbemöglichkeiten bei TikTok erhält und damit den Erfolg seiner Marketingaktivitäten steigern kann. Dies ist eine Step by Step Anleitung zum perfekten Einstieg in TikTok. Es gibt noch wenige Unternehmen, die diese App für sich nutzen. Somit ist dies die große Möglichkeit sich hier ganz Groß in Szene zu setzen.

Auf TikTok laden Nutzer Videos hoch, die mit Musik unterlegt sind. Über vorhandene Filter können diese Clips angepasst und dann mit anderen geteilt werden.

Die Videos können zwischen 15 sec.und 60 sec. lang sein.

Die Haupt-Zielgruppe bei TikTok liegt im Altersbereich bis 25 Jahren (69 % der Nutzer), davon sind 60 % weiblich.

Die Verweildauer liegt in Deutschland bei 50 Minuten pro Tag. 5,5 Millionen Menschen nutzen TikTok in Deutschland.

34 % der täglich aktiven TikTok Nutzer*innen veröffentlichenjeden Tag Inhalte auf TikTok.

Jeden Monat werdenin Deutschland 13,4 Milliarden Views auf TikTok gbeneriert. Die Anzahl der TikTok Views hat sich in Deutschland im Jahre 2019 verdoppelt.

TikTok belegt Platz 3 aller Apps in 2019 hinter WhatsApp und Messenger, vor Instagram und Facebook.

TikTok hält den ersten Platz im Apple App Store im 1. Quartal 2019.

TikTok wächst deutlich schneller als Instagram, Facebgook und Co. Lediglich Whats App wurde2019 aus dem App Store öfter heruntergeladen als TikTok.

Große Unternehmen haben diesen Trend bereits wahrgenommen:

– #PunicaDance (Punica)

– #The1Challenge (BMW)

– # scheissdrauf (Lidl)

TikTok ist außerdem eine erfolgreiche Plattform im Recruiting.

