Titan Brands reduziert Lieferrisiken um 640.000 US-Dollar pro Woche durch die Vernetzung von Infios Order-, Warehouse- und Transportmanagement

Titan Brands, ein Direct-to-Consumer-E-Commerce- und B2B-Händler mit über 200 Millionen US-Dollar Umsatz, hat seine potenziellen wöchentlichen Umsatzverluste durch Lieferrückstände von 1 Million auf 360.000 US-Dollar reduziert. Erreicht wurde dies durch die durchgängige Vernetzung von Infios Order Management (OM), Warehouse Management (WM) und Transportation Management (TM).

Durch die Zusammenführung der drei Bereiche konnte das Unternehmen zudem die Verfügbarkeit bei seinen 100 wichtigsten Produkten von 60 auf 95 Prozent erhöhen, die Kommissionierleistung um 133 Prozent steigern und die Prognosegenauigkeit von 65 auf 70 Prozent verbessern. Gleichzeitig verdoppelte Titan Brands bei insgesamt niedrigeren Personalkosten die Vergütung der operativen Lagermitarbeiter.

Bei E-Commerce- und B2B-Händlern besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Transparenz und Umsatz – bei einem Lieferrückstand wird der Verkauf erst später oder gar nicht realisiert, Kunden können dauerhaft verloren gehen. Werden Prozesse in der Auftragsabwicklung, im Lager und beim Transport über getrennte Systeme gesteuert, können Informationen erst abgeglichen werden, wenn ein Problem den Kunden schon erreicht hat.

Titan Brands vernetzte die drei Bereiche Order Management, Warehouse Management und Transportation Management zu einem durchgängigen Daten- und Entscheidungsfluss. So stehen Informationen über Bestände, Kosten und Lieferungen rechtzeitig zur Verfügung und können noch vor der Bestellung berücksichtigt werden.

Vor der Einführung von Infios war das Order Management bei Titan Brands in den Lagerbetrieb eingebettet. Eingehende Lagerbestände, Versandkosten und Liefertermine waren schwer zu ermitteln, Tabellenkalkulationen, implizites Wissen und manuelle Koordination die Regel.

Titan Brands führte zunächst Infios OM und WM ein und verlagerte die Auftragsabwicklung in einen früheren Prozessschritt, sodass Verfügbarkeit, Versandkosten und voraussichtliche Liefertermine bereits vor der Bezahlung angezeigt werden konnten. Nach der Evaluierung mehrerer TMS entschied sich Titan für Infios TM, das im Januar 2026 in Betrieb genommen wurde und die vernetzte Umgebung vervollständigte.

Heute tauschen die drei Lösungen Daten in Echtzeit aus und verbinden bereichsübergreifend die Arbeitsabläufe. Infios OM bietet eine zentrale Übersicht über Kundenbestellungen, während Infios WM das Fulfillment von schweren und nicht standardisierten Produkten koordiniert. Infios TM führt Preisvergleiche durch und bucht Paket- und Teilladungssendungen. Die vernetzte Umgebung ermöglicht einen durchgängigen Arbeitsablauf: Ein Etikettenscan im Lager kann nun eine Echtzeit-Tarifanfrage beim Carrier und die Buchung auslösen, noch bevor die Bestellung das Gebäude verlässt, und ein Callcenter-Modul innerhalb von OM bietet dem Kundenservice eine zentrale Stelle, an der er den Bestellstatus, die Aktivitäten im Distributionszentrum und die Sendungsverfolgung über alle drei Systeme hinweg gleichzeitig einsehen kann. Die Mitarbeiter von Titan Brands bezeichnen Infios OM mittlerweile als „zentrale Leitstelle“ für das Unternehmen.

„Aus strategischer Sicht bietet uns das Zusammenspiel aller drei Systeme eine zentrale Anlaufstelle für Antworten. Das macht Intelligent Supply Chain Execution so leistungsfähig.“

Jeff Hill, Director, Global Supply Chain, Titan Brands

Dank der Produktivitätssteigerungen im Lager kann Titan Brands seinen Mitarbeitern zudem höhere Löhne zahlen und das Wachstum insgesamt effizienter steuern.

„Unsere Effizienz ist sprunghaft gestiegen, während wir unsere Gesamtarbeitskosten um ein halbes Prozent gesenkt haben.“

Jocko Briscoe, Sr. Director of Operations, Titan Brands

„Titan Brands zeigt den Mehrwert einer Verknüpfung von Intelligenz und Execution über Bestellungen, Lagerbetrieb und Transport hinweg. Durch die Zusammenführung dieser Abläufe in Echtzeit kann Titan Brands Informationen aus der Supply Chain in koordinierte Maßnahmen umsetzen – und so den Lagerbestand, die Produktivität und den Kundenservice verbessern und eine Grundlage für weiteres Wachstum schaffen.“

Eugene Amigud, Chief Product & Innovation Officer, Infios

AUF EINEN BLICK

1 Mio. ? 360.000 US-Dollar: 64 Prozent weniger wöchentliches Umsatzrisiko durch Lieferrückstände

60 % ? 95 % Warenverfügbarkeit bei den 100 wichtigsten Produkten

133 % höhere Kommissionierleistung im Lager

65 % ? 70 % Prognosegenauigkeit

100 % termingerechter Versand

100 % Bestandsgenauigkeit bei zyklischen Inventuren

Über Titan Brands

Titan Brands mit Sitz in Memphis, Tennessee, betreibt vier Distributionszentren in den USA und vertreibt knapp 3.000 Produkte der Marken Titan Fitness, Titan Attachments und Ash & Ember Outdoors. Das Portfolio umfasst Fitnessgeräte, Anbaugeräte für Traktoren und Kompaktlader sowie Outdoor-Ausrüstung. Bei Titan Brands stehen die Menschen im Mittelpunkt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einfachen Zugang zu hochwertigen Produkten zu attraktiven Preisen und möchte ihnen damit den Alltag erleichtern und mehr Wahlfreiheit bieten. Mit einer leistungsstarken Produktbeschaffung, modernen E-Commerce-Lösungen und erstklassigem Service setzt Titan Brands neue Maßstäbe in Märkten, die traditionell von hohen Preisen geprägt sind. So unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ein aktiveres, gesünderes und erfüllteres Leben zu führen.

Infios ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Intelligent Supply Chain Execution und arbeitet unermüdlich daran, Supply Chains zu verbessern. Mit dem Vertrauen von mehr als 5.000 Kunden in 70 Ländern unterstützt Infios Unternehmen dabei, den Übergang von fragmentierten, reaktiven Abläufen zu koordinierten Echtzeitmaßnahmen im Auftrags-, Lager- und Transportmanagement zu vollziehen. Das Portfolio an anpassungsfähigen Lösungen ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, ihre Abläufe zu vereinfachen, die Effizienz zu steigern und konkrete Ergebnisse zu erzielen.

Im Mittelpunkt steht Infios AI, eine direkt in operative Arbeitsabläufe eingebettete Ausführungsintelligenz. Infios AI erkennt Störungen, ermittelt die beste Reaktion und führt koordinierte Maßnahmen systemübergreifend durch, wodurch ein kontinuierlicher Entscheidungs-Handlungs-Kreislauf entsteht, in dem die Ausführung mit dem Wandel Schritt hält.

Infios ist ein Joint Venture des internationalen Technologieanbieters Körber und der globalen Investmentgesellschaft KKR.

Weitere Informationen www.infios.com.