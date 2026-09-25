TR Electronic bestens gerüstet für den Cyber Resilience Act

Der Sensorikspezialist TR Electronic geht beim Thema Cybersicherheit voran und erfüllt bereits frühzeitig die strengen Vorgaben der neuen EU-Verordnung 2024/2847. Während aktuelle Medienberichte wie das Branchenmagazin Industr.com (basierend auf einer Onekey-Studie) alarmieren, dass der „CRA kommt und zwei Drittel unvorbereitet sind“, gehört TR Electronic nachweislich zum vorbildlichen und zukunftssicheren Drittel der Industrie.

Seit über 40 Jahren behauptet sich TR Electronic als führender Spezialist in der Sensorik und Automatisierungstechnik. Das Fundament dieses langjährigen Erfolgs bildet eine konsequente Kundenorientierung, die sich in zwei Kernbereichen widerspiegelt:

_ Technische Funktionalität im Fokus: Maßgeschneiderte Schnittstellen, präzise mechanische Ausführungen sowie die optimale Anpassung an anspruchsvollste Umweltbedingungen sichern den zuverlässigen Einsatz im Feld.

_ Praxisorientierte und risikobasierte Erfüllung normativer Vorgaben: Die zielgerichtete Einhaltung aller relevanten Produktnormen und Konformitätsvorgaben garantierten Kunden rechtliche und betriebliche Sicherheit.

Die Erfüllung des neuen Cyber Resilience Act (CRA) ist für das Trossinger Unternehmen daher eine logische und selbstverständliche Fortführung seiner Qualitätsphilosophie.

Umfassende Maßnahmen für maximale Cyberresilienz

Im Zuge der neuen gesetzlichen Anforderungen hat TR Electronic sein gesamtes Produktportfolio einer tiefgreifenden Konformitätsprüfung unterzogen. Da der Schutz vor gefährlichen Fremdeingriffen schon immer ein fester Bestandteil des Entwicklungsprozesses war, erfüllt der überwiegende Teil der Produkte die Richtlinien bereits vollständig. Für die verbleibenden Komponenten werden notwendige Anpassungen rechtzeitig und planmäßig umgesetzt: Ziel ist es, die vollständige Konformität der gesamten Produktpalette bis Ende 2026 zu erklären. Bestätigt wird dieser Status fortlaufend und transparent direkt in den jeweiligen produktspezifischen Konformitätserklärungen. Bei der praktischen Umsetzung orientiert sich TR Electronic strikt an den bewährten Regeln und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Gelebte Sicherheit: PSIRT und ISO 27001

Sicherheit ist für TR Electronic kein statischer Zustand, sondern ein dynamischer Prozess. Flankierend zur produktseitigen CRA-Konformität hat das Unternehmen ein eigenes Product Security Incident Response Team (PSIRT) etabliert. Diese zentrale Melde- und Veröffentlichungsplattform ermöglicht es Sicherheitsforschern, Kunden und Partnern, potenzielle Produktsicherheitsrisiken und Schwachstellen verantwortungsvoll zu melden, damit diese schnellstmöglich geschlossen werden. So halten TR Electronic und Partner gemeinsam ein durchgängig hohes Sicherheitsniveau.

Gleichzeitig wappnet sich der Sensorikspezialist auf Unternehmensebene gegen digitale Bedrohungen: Die gesamte interne Unternehmensinfrastruktur wird derzeit intensiv auf die Zertifizierung nach der internationalen Sicherheitsnorm ISO 27001 vorbereitet, wofür bereits weitreichende Schutzmaßnahmen erfolgreich eingerichtet wurden.

Mit diesen proaktiven Schritten sichert TR Electronic die Zukunftsfähigkeit seiner Kunden und beweist erneut seine Rolle als verlässlicher Pionier der industriellen Transformation.

Ressourcen und weiterführende Informationen für Kunden:

Offizielle Kundeninformation zum CRA: TR Electronic Kundeninformation CRA (PDF)Meldung von Sicherheitsrisiken (PSIRT): www.tr-electronic.de/psirt

Produktspezifische Konformitätserklärungen: Abrufbar über die zentrale Support-Plattform unter www.tr-electronic.de/…

Wir regeln das: Mess- und Steuerungssysteme für die Automatisierungstechnik

Wenn industrielle Prozesse reibungslos und zuverlässig ablaufen, tragen Mess- und Steuerungslösungen von TR Electronic ihren Teil dazu bei. Öffnet sich beispielsweise im Theater der Vorhang, überwachen TR-Systeme die komplexe Bühnentechnik. Menschen und Maschinen arbeiten gefahrlos miteinander und die Zuschauer genießen eine perfekte Inszenierung. Windenergieanlagen erzeugen Energie mit maximaler Effizienz dank optimal ausgerichteter Rotorblätter– gesteuert von TR-Lösungen. In Pressenstraßen für die Automobilindustrie gewährleisten TR-Sensoren sichere Formungsprozesse der Karosserieteile. In der Logistik ermöglichen Messsysteme von TR den reibungslosen Transport von Waren z.B. in Förderanlagen und Hochregalen. Steuerungs- und Messmodule von TR steuern und überwachen Pumpen für die Trinkwasser-Versorgung, regeln die korrekte Zufuhr von Pellets in Holzfeuerungsanlagen oder helfen Fehler an einer Stanzmaschine rechtzeitig zu erkennen.

Für alle diese und viele weitere Anwendungen liefert TR Electronic die passenden Drehgeber, Lineargeber und Antriebe – als hochwertige Standardprodukte oder kundenspezifische Lösungen.