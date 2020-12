Trading lernen

Geld anlegen ist trendig. Gerade junge Menschen möchten die Ersparnisse sinnvoll investieren. Durch die immer attraktiveren Konditionen auf dem Aktienmarkt entscheiden sich viele für diese Anlagemöglichkeit. Anders als bei einem Wohnungskauf oder der Anlage in Gold braucht es hierfür keine großen Kapitalsummen, sodass jeder damit starten kann.

Wie kann das Geld investiert werden?

Es gibt mehrere Möglichkeiten zu traden. So können beispielsweise Aktien auf dem Börsenmarkt gehandelt oder auch Währungen getauscht werden. Wer noch ganz zu Beginn ist, kann mit einem leichteren Geschäft beginnen und sich nach und nach steigern.?

Experten empfehlen Anfängern die Investition entweder in Währungen (Forex) oder in ETFs (Exchange Traded Fund). Für beide Geschäfte muss man sich nicht extrem gut auskennen und auch die Investition ist nicht so hoch. Bei diesen Varianten können schöne Dividenden und damit gute Ausschüttungen erzielt werden.?

Möchte man etwas risikobereiter sein oder kennt man sich bereits besser aus, eignet sich der herkömmliche Tausch von Aktien hervorragend.?

?

Wie bereitet man sich auf das Anlegen vor?

Je nachdem, worin Menschen investieren möchten, ist es gut, sich mit der jeweiligen Option gut auszukennen. Heutzutage gibt es viele Informationen im Internet, die dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.?

Einer der wohl wichtigsten Punkte ist es, dass sich Anleger mit dem Börsenmarkt auseinandersetzen. Das ist gerade dann so bedeutsam, wenn man in Aktien investieren möchte. Doch auch bei der Anlage in ETFs ist es gut, sich ein bisschen damit auszukennen. So kann dann auch das passende ETF gefunden werden.?

?

Wie viel muss oder kann man investieren?

Das hängt natürlich immer von Anleger selbst ab. Eine Faustregel ist, dass man sich ein paar Monatsmieten auf die Seite tut, um in Notfällen ein paar Ersparnisse zu haben. Je nachdem wie hoch die Fixkosten sind, kann dieser Betrag höher oder niedriger ausfallen. Am Ende wird dann nur das investiert, was wirklich zur Verfügung steht und auch in Notfallsituationen nicht angerührt werden muss.?

Wie viel investiert werden muss, hängt immer von der jeweiligen Aktie oder dem ETF ab. Häufig können bereits 25 Euro pro Monat ausreichen, um damit starten zu können.?