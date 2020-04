Traex startet Musik PR und Promotion Service

Traex.de hat einen Musik PR und Promotion Service für das Electro Genre gestartet und damit die Services rund um die Musikseite erweitert. Die Musik PR Services teilen sich in einen “Basis Musik PR Service” und “Erweiterte Musik PR Services”.

Der Basis Service beinhaltet die Promotion von neuen Releases oder Events im eigenen Netzwerk an Musikseiten sowie den damit verknüpften Social Media Präsenzen als auch die Option Releases in dem Podcast der Seite vorzustellen. Die erweiterten Services können jegliche Art von Public Relations umfassen, von der Erstellung von Inhalten (Text, Bilder, Videos, Podcasts etc.) bis zu kompletten Konzepten der Kommunikation. Über das Online Label Projekt ist auch an ein komplettes Artist Management gedacht. Musiker können hierzu bereits Kontakt aufnehmen.

Bei der Gliederung der Services in nur zwei Service Pakete wurde bewußt auf eine weitere Unterteilung verzichtet, um den individuellen Bedürfnissen von Künstlern oder deren Vertretern gerecht zu werden. So gilt für den Basis Service auch ein fester Preis, der für die erweiterten Services ist nach Umfang der PR Maßnahmen nach Absprache individuell festzulegen.

Link zu den Musik Marketing Services:

https://traex.de/musik-marketing/

Über Traex: Traex ist ein Early Mover. Die ersten Electro Music Podcasts wurden bereits 2006 publiziert. Es wurden Krisen überwunden und Veränderungen des Marktes durchlebt. Später wurden erste Premium Releases im Rahmen des Label Projektes veröffentlicht und zuletzt ein komplettes Redesign durchgeführt. Die nächsten Erweiterungen sind bereits geplant.

Traex Homepage:

https://traex.de

Traex ist ein Projekt von Frank Brauer, Freiberuflicher Unternehmensberater für Online Marketing und Medien. Diese Kompetenz ist auch Grundlage der Musik PR Services.

Berater Homepage Frank Brauer: