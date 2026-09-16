Transparente Dokumentation der Testabdeckung

Verifysoft Technology, Spezialist für statische Codeanalyse und Embedded Code Coverage, hat die neue Version 10.4 des Code-Coverage-Analyse-Tools Testwell CTC++ veröffentlicht. Das Release bringt zwei wesentliche Neuerungen: Justifications, also Erklärungen für nicht getesteten Code, können nun noch detaillierter erfasst werden. Außerdem stehen Berichte für die Timing-Instrumentierung zur Verfügung.

Detaillierte Justifications

Bei Justifications handelt es sich um Erklärungen für nicht getesteten Code beziehungsweise fehlende Testabdeckung. Wichtig ist dies, da die theoretisch oft geforderte, vollständige Code Coverage in der Praxis häufig nicht zu 100 % realisiert werden kann. Dies kann beispielweise an Code-Teilen liegen, die sich durch Tests nur schwer erreichen lassen. Durch Justifications wird transparent und nachvollziehbar dokumentiert, welche Teile des Codes tatsächlich getestet und welche rein über Justifications abgedeckt wurden.

Testwell CTC++ 10.4 bietet nun die Möglichkeit, solche Justifications auch für einzelne True-False-Kombinationen zusammengesetzter Bedingungen zu erfassen, um besonders detailliert und granular vorzugehen. Vorteilhaft ist dies speziell bei höheren Coverage-Stufen wie etwa Modified Condition/Decision Coverage (MC/DC), die beispielsweise für sicherheitskritische Software im Bereich von Luftfahrt und Kraftfahrzeugen eingesetzt werden.

Berichte für die Timing-Instrumentierung

Neben der strukturellen Testabdeckung ist Testwell CTC++ auch in der Lage, Timing-Informationen während der Code-Ausführung zu messen. Dazu zählen beispielsweise Einzelheiten zum Zeitverhalten von Funktionen wie etwa die maximale Laufzeit (Worst Case Execution Time / WCET). Berichte für diese Timing-Instrumentierung lassen sich mit Testwell CTC++ 10.4 nun direkt in das moderne, Template-basierte Reporting integrieren.

„Beim Test von sicherheitskritischer Software verlangen Normen wie ISO 26262 im Automotive-Sektor, DO-178C in der Luftfahrt, EN 50128 im Schienenverkehr oder die allgemeine Sicherheitsnorm IEC 61508, dass die Software vollständig getestet wurde und dies mit entsprechenden Code-Coverage-Tools nachgewiesen wird“, erklärt Klaus Lambertz, Geschäftsführer der Verifysoft Technology GmbH. „Bei nicht erreichbaren Code-Teilen sorgen Justifications für eine übersichtliche Dokumentation. Hier erzielen wir mit Testwell CTC++ 10.4 nun noch mehr Transparenz.“

Code Coverage auch für kleinste Embedded Targets

Als Tool für die Messung der Testabdeckung (Code Coverage) arbeitet Testwell CTC++ mit sämtlichen Compilern und allen (selbst kleinsten) Embedded Targets zusammen. Die Lösung wird weltweit für die Qualitätssicherung und Validierung sicherheitskritischer Software bei über 800 Kunden in 45 Ländern eingesetzt.

Optionales Safety Package für besondere Sicherheitsanforderungen

Speziell für die Softwareentwicklung mit besonderen Sicherheitsanforderungen bietet Verifysoft ein optionales Safety-Package an. Enthalten sind darin zum Beispiel ergänzende Dokumente wie ein Safety Manual sowie der Zugriff auf eine Known-Bugs-Liste. Die Dokumente werden kontinuierlich aktualisiert und Kunden über ein Abonnement aktiv über Veränderungen informiert.

Weitere Informationen zu Testwell CTC++:https://www.verifysoft.com/…

Die Verifysoft Technology GmbH ist ein führender Anbieter von Tools, Dienstleistungen und Schulungen zur Steigerung der Softwarequalität. Die 2003 gegründete Firma betreut über 800 Kunden in 45 Ländern. Schwerpunkt von Verifysoft ist die Messung der Code Coverage (Testabdeckung) und der Codequalität. Dazu bietet Verifysoft mit Testwell CTC++, Testwell CMT++ und CMTJava Lösungen an, die in allen sicherheitskritischen Branchen zum Einsatz kommen. Zudem ist Verifysoft Distributor für verschiedene komplementäre Tools zur Qualitätssicherung, wie der statischen Codeanalyse.

Weitere Informationen zu Verifysoft stehen unter www.verifysoft.com bereit.