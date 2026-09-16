TRICEPT präsentiert RIMAGO beim FutureHub: Versicherungen 2026 in Wien

Die TRICEPT AG ist mit ihrer GRC-Lösung RIMAGO beim FutureHub: Versicherungen 2026 vertreten. Der Branchentreff findet am 16. September im Palais Berg in Wien statt und bringt Fach- und Führungskräfte der österreichischen Versicherungswirtschaft zusammen. Als Aussteller und mit einem Vortrag im offiziellen Programm gibt TRICEPT Einblicke in die strukturierte Steuerung regulatorischer Anforderungen und Risiken.

Unter dem Titel „Von DORA bis Cyber Risk – warum RIMAGO der Schlüssel ist“ spricht Mark Vösgen, Vorstand der TRICEPT AG, um 11:25 Uhr darüber, wie Versicherungsunternehmen den Weg von der regulatorischen Compliance zu einer nachhaltigen operationalen Resilienz gestalten können.

Regulierung und Resilienz gemeinsam betrachten

Versicherungsunternehmen stehen vor der Aufgabe, komplexe regulatorische Anforderungen umzusetzen und gleichzeitig ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberrisiken zu stärken. Dafür müssen Risiken, Prozesse, Anwendungen, Systeme, Verträge und Dienstleister nicht nur dokumentiert, sondern übergreifend betrachtet und miteinander verknüpft werden.

RIMAGO schafft hierfür eine zentrale Grundlage. Die GRC-Lösung unterstützt Unternehmen dabei, Zusammenhänge transparent abzubilden, Verantwortlichkeiten nachvollziehbar zuzuordnen und relevante Informationen für Steuerung und Nachweisführung zentral bereitzustellen. So lassen sich regulatorische Anforderungen und operative Risiken integriert betrachten.

Persönlicher Austausch am RIMAGO-Stand

Als Aussteller bietet TRICEPT den Besucherinnen und Besuchern des FutureHub die Möglichkeit, RIMAGO kennenzulernen und sich über konkrete Einsatzmöglichkeiten in der Versicherungsbranche auszutauschen.

Der FutureHub: Versicherungen widmet sich aktuellen Entwicklungen rund um Regulatorik, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Cyberrisiken und neue Geschäftsmodelle. Unter dem Motto „Informieren – diskutieren – networken“ verbindet die Veranstaltung fachliche Impulse mit dem persönlichen Austausch innerhalb der Branche.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Programm:

www.imh.at/konferenzen-seminare/futurehub-versicherungen

Auf einen Blick

Veranstaltung: FutureHub: Versicherungen 2026

Datum: 16. September 2026

Ort: Palais Berg, Wien

Vortrag: „Von DORA bis Cyber Risk – warum RIMAGO der Schlüssel ist“

Referent: Mark Vösgen, Vorstand der TRICEPT AG

Themenschwerpunkt: RIMAGO als Grundlage für regulatorisch sichere und resiliente Versicherungsprozesse