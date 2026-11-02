Trinken für den guten Zweck: FLSK red Edition

Jedes rote FLSK Produkt unterstützt Menschen mit HIV. FLSK spendet 2 Euro pro verkauftem Artikel der Farbe ??red?? an die Deutsche AIDS-Stiftung ?? für alle Trinkflaschen und Kaffeebecher in jeder Größe.

München. Rot ist die Farbe der Solidarität mit Menschen mit HIV ?? und ab sofort auch die Farbe der neuen Spendenaktion von FLSK. Für jede verkaufte Trinkflasche und jeden Kaffeebecher der FLSK red Edition spendet das Münchner Unternehmen 2 Euro an die Deutsche AIDS-Stiftung. Die Aktion gilt ab sofort im FLSK Onlineshop unter flsk.de/red.

Ein Statement für jeden Tag

Wer sich die FLSK red Edition sichert, trägt die Botschaft der bekannten roten Schleife sichtbar durch den Alltag. Das kräftige, satte Rot der FLSK Trinkflaschen und Kaffeebecher setzt ein Zeichen der Solidarität.

??Rot ist für uns in diesem Fall mehr als eine Farbe ?? es ist eine Haltung??, sagt Anica Völkl, Head of Marketing & Brand bei FLSK. ??Ein FLSK Produkt begleitet Menschen über Jahre, jeden Tag. Mit der red Edition wird es zu einem sichtbaren Zeichen der Solidarität und jeder Kauf zu einem konkreten Beitrag. Das ist, was FLSK ausmacht: Langlebige Produkte statt Wegwerf-Artikel und Haltung statt Trend.??

Das Prinzip der FLSK red Edition ist bewusst einfach: Kund:innen zahlen den regulären Preis, FLSK trägt die Spende aus der eigenen Marge.

Die red Edition umfasst die FLSK Trinkflasche in den Größen 500 ml, 750 ml und 1.000 ml sowie den FLSK Kaffeebecher in 350 ml und 500 ml ?? alle in einem kräftigen, satten Rot. Wer zur roten Flasche oder zum Kaffeebecher greift, trägt die Botschaft der roten Schleife sichtbar durch den Alltag: ins Büro, ins Gym, auf die Radtour oder zum Coffee-to-go.

Technisch bleibt alles beim bewährten FLSK-Standard. Die Trinkflasche aus hochwertigem Edelstahl hält Getränke 18 Stunden heiß und 24 Stunden kalt und begleitet Kund:innen im besten Fall ein Leben lang. Der Kaffeebecher ersetzt Einwegbecher, ist 100% auslaufsicher und hält den Kaffee unterwegs stundenlang warm oder kalt.

Purpose als Teil des Geschäftsmodells

Seit der Gründung 2015 in München verfolgt FLSK den Anspruch, Produkte für eine sozial-ökologische Zukunft zu entwickeln. Mit dem FLSK Future Fond fließt bereits jährlich ein Prozent des Umsatzes in nachhaltige Projekte. Die red Edition erweitert dieses Engagement um eine soziale Dimension.

Wohin die Spenden fließenDie Deutsche AIDS-Stiftung wurde 1987 gegründet und hat ihren Sitz in Bonn. Sie setzt sich in Deutschland und international für Aufklärung, Prävention und die Unterstützung von Menschen mit HIV und Aids ein. Dazu zählen schnelle Hilfen in Notlagen, Förderfonds etwa für Fahrt- und Dolmetschkosten, Projekte für ältere Menschen mit HIV.

??HIV ist heute gut behandelbar, doch viele Menschen mit HIV erleben noch immer Ausgrenzung und brauchen Unterstützung??, sagt Anne von Fallois, Vorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung. ??Aktionen wie die FLSK red Edition helfen uns doppelt: Sie bringen Spenden für schnelle, konkrete Hilfe. Und sie tragen das Thema dorthin, wo Solidarität sichtbar werden muss ?? mitten in den Alltag.??

Der Bedarf ist weiterhin hoch: In Deutschland leben rund 97.700 Menschen mit HIV, etwa 8.200 von ihnen wissen nichts von ihrer Infektion. Weltweit sind es rund 41 Millionen Menschen.

FLSK ist eine Münchner Marke für langlebige und qualitativ hochwertige Trink- und To-go-Produkte aus Edelstahl. 2015 mit der FLSK Trinkflasche gestartet, steht das Unternehmen für zeitloses Design, Funktionalität und hochwertige Materialien. Über den FLSK Future Fond investiert das Unternehmen jährlich ein Prozent seines Umsatzes in nachhaltige Projekte. Mehr unter flsk.de.