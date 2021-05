TRIPLE-TRIUMPF – be partner EXPERTS auch 2021 wieder TOP-Personaldienstleister

Das Magazin FOCUS ehrt be partner EXPERTS in der Ausgabe Mai 2021 erneut als Top-Dienstleister in der Ka-tegorie Freelance-Vermittler. Darüber hinaus haben die Kunden und Bewerber das Unternehmen auch in die TOP-Listen für PROFESSIONAL SEARCH und ZEITARBEIT gewählt.

Der FOCUS befragte mit dem Statistikportal STATISTA rund 2.000 Kandidaten und 1.800 Personalverantwortli-che in Unternehmen zu ihren Favoriten. Ausgewertet wurden neben Bekanntheitsgrad und Weiterempfeh-lungsquote unter anderem die Qualität und Auswahl der angebotenen Kandidatenprofile sowie das Preis-/Leistungsverhältnis und die Vermittlungsgeschwindigkeit. Jobinteressierte konnten sich zu Qualität und Auswahl der Positionen sowie zu Kommunikation und Servicequalität im Recruiting-Prozess äußern. Bereits zum achten Mal vergibt FOCUS das Siegel Top-Personaldienstleister.

PARTNERSCHAFTLICH UND VERTRAUENSVOLL

?Insbesondere in diesem herausfordernden Jahr 2020/2021 ist die TOP-Wertung eine Auszeichnung, die alle Kollegen stolz macht?, so Alexander von Berg, Geschäftsführer des Geschäftsfelds be partner EXPERTS. ?So haben wir es geschafft mit unserem Fokus auf Geschwindigkeit und Qualität in der Personalvermittlung das Triple in den Kategorien Freelancer-Vermittlung, Professional Search und Zeitarbeit zu holen.?

Im schwierigen Marktumfeld konnte das be partner-Team trotz der Einschränkungen durch die Pandemie die richtigen Bewerber und Unternehmen zusammenbringen.

Zusammen mit den langjährigen Kundenbeziehungen lässt das be partner EXPERTS optimistisch in die Zukunft blicken.

GUT AUFGESTELLT

Zur Anstellung im eigenen Team am Standort Stuttgart und zur Vermittlung an Unternehmen deutschlandweit suchen die Personalexperten der be partner Group geeignete Kandidaten insbesondere für den Automotive-Sektor in den Feldern Lieferanten-, Qualitäts-, Anlauf- und Geschäftsprozessmanagement. Mit ihrer über 10 Jahre langen Erfahrung besitzen sie beste Beziehungen im OEM- und OES-Umfeld. Gezielt macht die be partner Group Kandidaten in ihrer eigenen Akademie mit 80 Bildungsbausteinen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen für die Positionen von morgen fit. Die Fachkräfte werden flexibel über Arbeiternehmerüberlassung, Personalvermittlung und Freelancing vermittelt, ob dauerhaft oder temporär bei kurzfristigen Ressourcen- oder Kapazitätsengpässen.