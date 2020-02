TÜV SÜD-Podcast “Safety First”: Digitalkompetenz für geringqualifizierte Jugendliche (FOTO)

Digitalkompetenz wird in unserer Arbeitswelt immer wichtiger.Auch für junge Menschen kann das ein Problem sein, besonders wenn sie keinenSchulabschluss oder keine Berufsausbildung haben. Wie geringqualifizierteJugendliche nicht nur digital kompetenter werden, sondern auch den Einstieg inden Arbeitsmarkt finden und wie davon Unternehmen profitieren, das erklärt Fionavon Prónay von JOBLINGE e.V. in der aktuellen Podcast-Episode.

Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt. Oft fühlen sich heute vor

allem ältere Arbeitnehmer von der Digitalisierung überfordert. Aber was ist mit

jungen Menschen, die ohnehin schon schlecht für die Arbeitswelt gerüstet sind,

weil sie keine Berufsausbildung oder noch nicht mal einen Schulabschluss haben?

Die Initiative JOBLINGE e.V. kümmert sich seit über zehn Jahren erfolgreich

darum, dass auch Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen den Einstieg in

die Arbeitswelt schaffen.

Digitalkompetenz ist dabei ein sehr wichtiger Baustein. Sie wird im

JOBLINGE-Programm vermittelt, z.B. in Workshops zu Big Data und Datensicherheit.

Fiona von Prónay ist Projektleiterin für das MINT-Programm und digitales Lernen

bei der JOBLINGE-Dachorganisation. In der aktuellen Episode berichtet sie uns,

wie das konkret funktioniert, und zwar mit nachhaltigem Erfolg: 70% der

Jugendlichen schaffen so den Sprung in das Berufsleben.

Weitere Informationen über die bundesweite und mehrfach ausgezeichnete

Initiative JOBLINGE e.V. gibt es unter www.joblinge.de. Sowohl die TÜV SÜD

Stiftung als auch die TÜV SÜD Akademie engagieren sich als Partner der

Initiative. Weitere Informationen dazu gibt es online hier:

https://www.tuvsud.com/akademie/soziales-engagement sowie hier:

http://ots.de/uY0rjX.

Im Podcast “Safety First” von TÜV SÜD geht es um Cybersecurity, Datenschutz und

mehr. Denn ob als Privatmensch, im Job oder als selbständiger Unternehmer:

Jeder, der die Chancen der Digitalisierung bestmöglich für sich nutzen möchte,

sollte auch ihre Risiken kennen und mit ihnen umgehen können. “Safety First”

erscheint zweimal im Monat mit einer neuen Folge. Moderatorin ist Jolyne

“Schlien” Schürmann, produziert wird der Podcast von der Münchner Agentur Ikone

Media. Zu hören und zu abonnieren gibt es “Safety First” auf allen bekannten

Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Deezer sowie hier:

www.tuvsud.com/de-podcast.

