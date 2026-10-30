Umbau im laufenden Betrieb: Sicherheitsfunktionen vor dem ersten Auftrag klären

Ein Umbau im genutzten Gebäude braucht eine Sicherheitsprüfung vor der Beauftragung. Neue Türfunktionen, versetzte Wände und geänderte Steuerungen können mehrere Anlagen zugleich betreffen. Wer nur einzelne Geräte ausschreibt, übersieht leicht das Zusammenspiel.

Die UDS Beratung greift diese Schnittstelle mit Fachbeiträgen auf. Für Projektverantwortliche ergibt sich daraus eine konkrete Aufgabe: Änderungen als vollständigen Funktionsumfang beschreiben und den Weg zurück in den regulären Betrieb bereits im Auftrag festlegen.

Mit einer Änderungsliste beginnen

Erfassen Sie pro Raum oder Verkehrsbereich, was sich baulich und organisatorisch verändert. Neben Grundrissen gehören die künftige Nutzung, Zugangsabläufe und betroffene Sicherheitsfunktionen auf die Liste. Jede Position bekommt eine fachlich zuständige Person. Ungeklärte Auswirkungen werden vor dem Montagetermin bewertet.

Ein mögliches Beispiel ist eine Tür, die künftig über ein Zutrittssystem bedient werden soll. Die gewünschte Komfortfunktion sagt noch nichts darüber aus, ob der vorhandene Abschluss dafür geeignet ist. Der Ratgeber zu zulässigen Änderungen an Brandschutztüren erläutert, warum zunächst Typ, Nachweis und konkrete Ausführung zusammengehören. Eine pauschale Freigabe für eine ganze Türart genügt nicht.

Das gesamte Türsystem in den Auftrag nehmen

Soll ein Abschluss im Alltag offenstehen, sind Tür, Schließmittel und Feststellung gemeinsam zu betrachten. Vor der Bestellung müssen Eignung und kompatible Komponenten geklärt sein. Das DIBt beschreibt Feststellanlagen als Gerätesysteme, deren Planung und Ausführung innerhalb der jeweiligen Bauartgenehmigung geregelt werden.

Der UDS-Beitrag zur Nachrüstung einer Feststellanlage mit Zulassung und Abnahme vertieft diese Zusammenhänge. Für die Vergabe folgt daraus: Benötigte Nachweise, fachgerechte Montage, erforderliche Abnahme und spätere Betreuung sind ausdrücklich zuzuordnen. Sie sollten nicht als ungeklärte Restleistungen nach der Montage stehen bleiben.

Aus einzelnen Kontakten eine beschriebene Funktion machen

Eine elektrische Verbindung ist noch keine eindeutig vereinbarte Sicherheitsreaktion. Für jede betroffene Schnittstelle sollte feststehen, welches Ereignis welche Reaktion auslöst, welche Rückmeldung erwartet wird und wer die Funktion kontrolliert. Auch die Zuständigkeit für die Rückstellung gehört in die Abstimmung.

Die fachliche Grundlage bietet der Beitrag zur Brandfallsteuermatrix für gekoppelte Sicherheitsanlagen. Eine aktuelle Matrix hilft den beteiligten Gewerken, denselben Ablauf zu prüfen. Wird ein Bereich verändert, ist zu bewerten, welche Einträge und Nachweise dadurch angepasst werden müssen.

Die Rückkehr in den Betrieb mitbestellen

Zum Umbauauftrag gehören die abgestimmte Durchführung, die erforderlichen Prüfungen und die aktualisierten Unterlagen. Vorübergehende Einschränkungen sind vom Betreiber fachlich bewerten und mit den zuständigen Beteiligten organisieren zu lassen. Den Abschluss bildet eine nachvollziehbare Übergabe mit Einweisung und dokumentierter Erledigung offener Punkte.

Ein kurzer Projektcheck unterstützt die Vorbereitung: Sind alle betroffenen Funktionen erfasst? Ist für jede Schnittstelle ein Ansprechpartner benannt? Sind Prüfung, Dokumentation und Übergabe im Leistungsumfang enthalten? Die drei UDS-Ratgeber liefern dafür die Vertiefung, bevor aus einer Umbauidee ein Auftrag wird.

Fachquelle: DIBt: Feststellanlagen.