Umsatzturbo bei der Wiedereröffnung – Hoteliers und Gastronomie setzen auf professionelle Erreichbarkeit und perfekten Gäste-Dialog

In diesem Szenario starten demnächst viele Betriebe mit reduzierter eigener Mitarbeiterzahl undintegrieren ergänzend einen externen Dienstleister, der die zuverlässige Erreichbarkeit sowie dieBeantwortung aller Gästeanfragen, rund um die Uhr sicherstellt.

Messbare Umsatzsteigerung durch Erreichbarkeit

Der Erreichbarkeitsdienstleister global office begleitet seit vielen Jahren zahlreiche Hotelbetriebe

sowie das Gastgewerbe und entlastet damit deutlich dessen Rezeption und vorhandenes Personal.

Die Kombination des eigenen Kernteams im Betrieb mit dem externen Erreichbarkeitsdienst global

office bewirkt, dass keine Gäste- Anrufe und keine Anfragen verloren gehen.

Anfragen zu Reservierungen oder Zimmerbuchungen, Fragen zum Restaurantbetrieb und dessen

Auflagen für Gäste, sowie viele individuelle Anliegen beantworten hierbei die geschulten, externen

Telefonprofessionals zeitnah und versiert.

Dieser Erreichbarkeitsdienst von global office geht weit über die Leistungen eines üblichen Call-

Centers hinaus, denn auf höchstem Service-Level, sehr gästeorientiert und mit viel Empathie agieren

hier Fachkräfte mit jahrelanger Erfahrung in der Hospitality- Branche. So wird aus Anfragen

messbarer Umsatz für den Betrieb. Der Anrufer merkt dabei gar nicht, dass er mit einem externen

Dienstleister spricht, alles wird versiert und Namen des Hotels oder Restaurants abgewickelt.

Eine umfangreiche FAQ- und Informationsdatenbank die stetig aktualisiert wird, begleitet jedes

Projekt und stellt sicher, dass zeitnah und aktuell die richtigen Informationen durch die externen

Telefonprofessionals zu den Gästen gelangen.

Erstklassiges Servicelevel entlastet den Betrieb und bewirkt hohe Gästezufriedenheit

Für den professionellen, persönlichen Erreichbarkeitsdienst global office sind verschiedene

Servicelevel möglich. Auf Wunsch werden Terminreservierungen direkt im Buchungssystem des

Betriebes eingetragen, Buchungen bestätigt oder spezielle Anliegen an den richtigen

Ansprechpartner im Unternehmen weitergeleitet.

Die hohe Relevanz von Erreichbarkeit und perfektem, professionellem Gästedialog im Hotel- und

Gastronomie-Management ein bekanntes Thema. Nicht-Erreichbarkeit kostet Umsatz und wirkt sich

negativ auf die Kundenzufriedenheit, Gästebewertung aus. Viele Betriebe haben daher auch in der

Lockdown-Phase ihre telefonische Erreichbarkeit kostengünstig an den externen Dienstleister global

office ausgelagert und so eine beständige Kundennähe aufrechterhalten.

Wenn die Öffnung der Außengastronomie mit vorheriger Terminbuchung möglich wird, ist mit einem

hohen Anrufvolumen zu rechnen. Fragen nach Testpflicht, maximaler Gästezahl am Tisch und vieles

mehr, werden eine signifikante Anrufsteigerung zur Folge haben, dessen Abdeckung das Management im Betrieb heute bereits sicherstellen muss.

Dazu wird das Lieferservice-Geschäft für viele Restaurants und Betriebe auch nach der Pandemie von

hoher Relevanz bleiben. Auch dieses Anrufvolumen muss in die Kapazitätsplanung einbezogen

werden.

Mit vielen Einkaufsverbänden in der Hotel- und Gastronomiebranche bestehen bereits attraktive

Rahmenverträge, die den Einstieg in das Outsourcing mit global office einfach machen.

Die Flexibilität des externen Dienstleisters ermöglicht auch eine kurzfristige Anbindung, Buchung des

Erreichbarkeitsdienstes bei Telefonspitzen oder Mitarbeiterengpässen sowie für besondere

Kampagnen und Events.

Mit einem online-Kalkulator können Betriebe ihre individuelle Berechnung erstellen, um die Kosten

zu ermitteln.

Erik Krömer, Geschäftsführer von global office erklärt:? Gerade in der aktuellen Situation sind

Kundennähe, höchster Servicelevel, und zuverlässige Erreichbarkeit von einer immens hohen

Priorität. Die sofortige Entgegennahme und professionelle Abwicklung von Gäste-Anfragen

generieren Buchungen und Reservierungen. Dies kann ein enormer Umsatzturbo beim Restart der

Betriebe sein. Dafür machen wir uns stark und bringen unsere Dienstleistung und Kompetenz

gewinnbringend als externe Verstärkung ein. Mit 12 Jahren Kompetenz in der Branche kann unsere

praktische Erfahrung für Hotel- und Gaststätten-Betriebe eine wichtige Ergänzung sein.?

https://hotel.global-office.de