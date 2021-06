Umwelt- und Ehrenamt Preis ?Die Bienen-Medaille? an Fridays for Future überreicht

(Kempen) – Klima macht keine Kompromisse. Klima kennt keine Grenzen. Rekordhitze und Trockenheit, die Vorzeichen haben sich geändert. Unsere Kinder gehen auf die Straße, weil sie Angst um ihre Zukunft haben. Angst, weil wir auf dem falschen Kurs sind. Angst, weil wir bis jetzt Klimaschutz nicht ernst nahmen. Die ÖDP Kempen steht ohne wenn und aber hinter der Klimaschutzbewegung Fridays4Future.

Der aktuelle Waldzustand-Bericht zeigt, dass unsere Wälder hoch gefährdet sind. Der vorläufige Jahresbericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) liefert wissenschaftliche Beweise für das, was wir permanent überall auf der Welt wahrnehmen. Unser Planet heizt sich immer weiter auf, trotz Corona Pandemie. Der Klimawandel bedroht die Existenz der Menschheit und Biodiversität. Fridays for Future hat in Kempen umweltpolitisch nie dagewesene Akzente gesetzt. Durch ihre Aktivitäten hat Fridays for Future in Kempen Politik, Verwaltung und Bewohner wachgerüttelt und das Bewusstsein für Nachhaltigkeit erweckt. Die ÖDP freut sich, stellvertretend für Fridays for Future Kempen an Lizzi Aumeier, Magdalina Weihrauch und Silas Milch den Preis ?Die Bienen-Medaille? überreichen zu dürfen.

Auch in Pandemie Zeiten hat Fridays for Future den Klimawandel nicht aus den Augen verloren. FFF hat mit ihren Aktivitäten eine Vorbildfunktion für Kempener Jugendliche übernommen, so Jeyaratnam Caniceus, Ratsherr der ÖDP und Initiator der Bienenmedaille in seiner Laudatio. Caniceus betonte, dass es Aufgabe der Politik sei, auch unabhängige Bewegungen zu fordern und fördern.

Die ÖDP Kempen hatte ursprünglich einen Festakt geplant gehabt. Corona-bedingt war dies leider nicht möglich. Daher fand die Preisverleihung am Samstag in einem sehr kleinen Rahmen in Sankt Hubert im Restaurant Nachos Hut statt. Der Preis enthält eine auf der Rückseite gravierte Bienenmedaille, eine Urkunde und ein Preisgeld von 250 Euro. Die Bienenmedaille wird in Zukunft jedes Jahr verliehen.