…und schon bist Du Rassist! – Kritische Gedanken zur Flüchtlingskrise

Die Flüchtlingskrise spaltet die Menschen in Deutschland seit einer Weile. Die Frage, wie mit der Flüchtlingskrise umgegangen werden

soll, treibt mehr und mehr einen Keil in die Gesellschaft. Auch die Politiker sind sich nie wirklich einig. Der Autor selbst wurde einst als Nazi beschimpft, weil er es wagte eine Meinung über Gewalttaten, bei denen Asylzuwanderer als Tatverdächtige angesehen wurden, zu haben. In seinem Buch will er die Leser informieren und Fragen, die keiner mehr zu stellen wagt, betrachten – und vielleicht auch Antworten finden. Der Autor macht dabei eines deutlich: Nicht die Flüchtlinge sind Schuld am Zerwürfnis der deutschen Gesellschaft, sondern jene, die die Rahmenbedingungen für deren Zuwanderung schaffen.

Die Leser erhalten in dem Buch “…und schon bist Du Rassist!” von Carl Betze balancierte Informationen über die Flüchtlingskrise in Deutschland und lernen, dass man keineswegs ein Rassist ist, wenn man die Politiker und die aktuellen Umstände hinterfragt.

Das Buch beinhaltet zudem auch Cartoons des bekannten Karikaturisten Roger Schmidt. Dieses Buch wendet sich laut dem Autor vor allem an diejenigen, die irgendwo in der Mitte zwischen verklärter Willkommenskultur und nationalistischem “Germany first” stehen und deren Fragen viel zu oft ungeklärt bleiben.

"…und schon bist Du Rassist!" von Carl Betze ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-04569-9 zu bestellen.

