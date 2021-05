Unsere Inbound Marketing-Checkliste von US Media LTD

Wir von US Media LTD haben fÃ?r Sie eine Inbound Marketing-Checkliste zusammengestellt, die alle wichtigen Bausteine beinhaltet, um aus Besuchern Kunden zu machen. Inbound Marketing ist ein klassisches Marketinginstrument. Die erstellten Inhalte kÃ?nnen immer wieder verwertet werden, weshalb Inbound Marketing kostengÃ?nstig sein kann. Diese Marketingmethode ist fÃ?r alle Branchen interessant und umsetzbar.

– Zu Beginn sollten Sie festlegen, welche Ziele Sie erreichen mÃ?chten. Die festgelegten Ziele sollten konkret und Ã?berprÃ?fbar sein. Die Ã?berprÃ?fung kann anhand der gesammelten Daten geschehen, so das Sie den Ã?berblick Ã?ber erreichte und verfehlte Ziele behalten und diese gegebenenfalls optimieren kÃ?nnen.

– Weiter sollte die Zielgruppe klar definiert sein. Wen mÃ?chten Sie ansprechen? Wer ist diese Personengruppe? Wo hÃ?lt sich diese Zielgruppe auf? Erstellen Sie eine Persona und ein Endkundenprofil, um genau zu wissen, wen sie erreichen mÃ?chten.

– Im Einklang mit der Zielgruppe sollte zudem festgelegt werden, welchen Mehrwert sie bieten mÃ?chten und welche Art von Inhalten sie zur VerfÃ?gung stellen. Dies kÃ?nnen E-Books, Kurse oder BlogbeitrÃ?ge sein.

– Sie sollten bestimmen, welche Inhalte sie promoten mÃ?chten und auf welchen KanÃ?len dies geschehen soll.

– Damit Sie anhand von Daten prÃ?fen kÃ?nnen, ob Ihre festgelegten Ziele erreicht wurden, sollten Sie bereits zu Beginn festlegen, welche Kennzahlen dafÃ?r in Frage kommen und wie diese gesammelt werden sollen.

– Haben Sie die vorherigen Schritte durchgefÃ?hrt und abgehackt, sollten Sie als wesentliche Komponente festlegen, wie Sie Leads generieren werden. Dies kann durch Ihr einmaliges Angebot geschehen oder durch einen Call to Action. Weiter wÃ?re es mÃ?glich, eine Landingpage aufzubauen mit weiterfÃ?hrenden Informationen.

– Wichtig ist weiter das SEO betrieben wird. Sie sollten relevante Keywords geschickt platzieren, um in der Suchmaschine weiter oben zu landen.

– Als letzten Schritt sollte von Beginn an geplant werden, wie die AblÃ?ufe automatisiert stattfinden kÃ?nnen. HierfÃ?r gibt es verschiedene Tools. Besser ist es, wenn Sie eine Agentur fÃ?r Ihr Inbound Marketing beauftragen, wie US Media LTD.

Das Inbound Marketing umfasst alle Methoden der Pull-Werbung im Online Marketing. Das kann Content Marketing, SEO, Social Media oder E-Mail-Marketing sein. Welche Methode gewÃ?hlt werden sollte, ist abhÃ?ngig von der festgelegten Zielgruppe.