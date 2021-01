Unsere Schulen machen aus uns Untertanen und verhindern selbständiges Denken – Gesellschaftskritisches Buch

Viele Gesellschaften, darunter auch die Deutsche, sind seit Jahrtausenden in einer Machthierarchie organisiert. An der Spitze sind die Anführer und unten steht die allgemeine Bevölkerung. Das gilt nach wie vor für Religionen, alle Staatsformen, Parteien, das Militär, die Polizei, die Wirtschaft, gesellschaftliche Gruppen wie Vereine bis weitgehend immer noch für viele Familien. Dieses Denken wird als autoritär patriarchal beschrieben. Da aber diese Hierarchien unbedingt weiterhin bestehen bleiben sollen, braucht man daher in all diesen Organisationsformen unbedingt Untertanen. Laut dem Autor sind es sich die Untertanen oft nicht einmal bewusst, dass sie genau dazu ausgebildet werden.

In seinem Buch „Unsere Schulen machen aus uns Untertanen und verhindern selbständiges Denken“ zeigt Peter Schlabach, woher dieses Denken eigentlich kommt und wer es nach wie vor immer erneut praktizieren und aufrecht zu erhalten hat. Es sind dies zuerst die Familien und dann ganz besonders die öffentlichen Bildungseinrichtungen. Da dieses Denken aber vor allem und zuerst auch für alle derzeitigen Fehlentwicklungen verantwortlich ist, muss es dringend verändert werden. Wie aber könnte man zumindest das Bildungswesen reformieren? Der Autor macht gegen Ende dieses Buches weitreichende Vorschläge.

„Unsere Schulen machen aus uns Untertanen und verhindern selbständiges Denken" von Peter Schlabach

